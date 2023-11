Je Fiat Tipo zlatý žolík dnešního trhu s auty? Zůstává „normální”, vcelku levně ho můžete mít i jako kombík s dieselem před 5 hodinami | Petr Miler

Bude to chtít trochu odvahy, abyste si ze všech nových aut vybrali zrovna Fiat, okolnosti tomu ale prostě nahrávají. Nová auta jsou stále dražší a stále více šitá podle představ někoho jiného, než jste vy, Tipo je v tomto ohledu sympaticky pozadu.

Bývalo normální, že se možnosti nových aut posouvaly téměř neustále vpřed a jakkoli starší zboží o přízeň na trhu bojovalo jen obtížně. Nemusíme zacházet moc daleko a ani se vracet příliš hluboko do minulosti - Škoda Octavia I byla na poměry české automobilky bezprecedentně dobrou nabídkou, druhá generace vše posunula dál, Octavia III přišla s jednou možná nejlepších platforem svého druhu a řadou vynikajících motorů, pak se ale vývoj v podstatě zastavil.

Už v rámci třetí generace přišly ústupky (tříválcové motory, omezení nabídky pohonných jednotek, stále více povinných nesmyslů na palubě) a generace čtvrtá už představuje v podstatě jen kroky zpět. Může se vám víc líbit na pohled, to ano, ale dál? Je to ošizené totéž s hůře fungující palubní elektronikou a řadou drobností nedělajících dobrý dojem, za vše si navíc musíte připlatit. Základní liftback s výbavou Active za 620 tisíc Kč? To je vtip jako od Jokera, když to samé v bledě modrém v hávu třetí generace začínalo na 334 900 Kč.

V případě nových aut zkrátka dostáváme klidně i méně za více, to není dobrý obchod. A nemá smysl se utěšovat tím, o kolik jsme za poslední roky zbohatli - je to pravda, ale to je české specifikum, se kterým růst cen aut nemá nic společného. Mohli bychom mít klidně o dost větší mzdy, aniž by auta podražila, tyto dvě veličiny se mění nezávisle na sobě, třeba Němci by o tom mohli vyprávět. Pokud tedy chcete dnes na trhu nových aut udělat dobrý obchod, je to trochu hledání jehly v kupce sena, přičemž zrovna škodovky představují jen seno.

Když jsem před pár dny četl o konci Fiatu Tipo v prodeji ve Velké Británii, napadlo mě podívat se, zač se tohle auto prodává u nás. Ruku na srdce, Tipo nikdy nebyla žádná bomba a je to dnes dožívající model, který jsme poprvé testovali už v roce 2016. Není to ale ani žádná ostuda a leccos v něm s časem jen zraje. Je to prostě normální auto, můžete ho mít i jako kombík, není problém diesel, není problém manuální převodovka, na palubě chybí díky dřívější homologaci spousta moderních nesmyslů. A i díky tomu všemu zůstává relativně dostupné.

Na vyslovenou láci zapomeňte, z toho jsme vyrostli ve stínu „zeleného údělu”, přesto stačí vytáhnout z kapsy 489 900 Kč a budete mít aspoň základ s litrovým třívalcovým turbem se 100 kobylami. Je to pecka? Asi ne, ale stačí přihodit 110 tisíc Kč a pořád hluboko pod cenou základní Octavie dostanete kombík s dieselem 1,6 MultiJet se 130 koňmi a manuálním řazením. Kdo jiný vám dnes něco takového prodá? Asi nikdo.

Pro racionálně uvažujícího zákazníka je to asi nejsmysluplnější cesta k efektivnímu novému autu snad i s vidinou dlouhodobé existence. Tento aspekt je u Fiatu vždy ošidný a TÜV Report napoví, že to nemusí být jen předsudek. Ale na 5 let máte záruku a pokud se trh bude vyvíjet dosavadním tempem, je dost pravděpodobné, že tohle auto ještě před jejím koncem prodáte s jen velmi malou ztrátou hodnoty.

Tipo nutně musí být u konce s dechem, po sedmi letech a při všech současných regulatorních tlacích asi nemá šanci v prodeji figurovat déle než pár dalších měsíců. Paradoxně kvůli tomu ale může být tím zlatým žolíkem dnešního trhu - takovou kombinaci vlastností jako dieselový kombík vám nyní za takové peníze jiné auto nedá.

Snad mi nepřijdete vypálit dům, pokud by to pro vás skončilo špatně, ale dožívající Fiat Tipo mi zejména jako dieselový kombík dnes přijde být v Česku sympatickou nabídkou. Foto: Fiat

