„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí

Nekvalita tohoto auta je pozoruhodná, špatný kus ale čas od času uteče každé automobilce. Pokud by se tato k zákazníkovi chovala jako k zákazníkovi, vše se mohlo vyřešit potichu, arogantní reakce Riviantu ale donutila majitele R1T k až zoufalým krokům. A radost z nich nebude mít ani VW.

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„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí

včera | Petr Prokopec

„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí

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Foto: Rivian is junk, tiskové materiály

Nekvalita tohoto auta je pozoruhodná, špatný kus ale čas od času uteče každé automobilce. Pokud by se tato k zákazníkovi chovala jako k zákazníkovi, vše se mohlo vyřešit potichu, arogantní reakce Riviantu ale donutila majitele R1T k až zoufalým krokům. A radost z nich nebude mít ani VW.

Pokud si kupujete vůz od nepříliš dlouho existující automobilky, můžete se právem považovat za průkopníka. Jenže vedle světlých stránek, která spočívají třeba v tom, že jste se stali majitelem jediného takového vozu široko daleko, je třeba počítat také s těmi stinnějšími. Jakkoli pro start-upy mohou pracovat ostřílení profesionálové, na fungování celé automobilky se jejich letité zkušenosti projeví jen částečně. Něco takového je ovšem hned dvojí problém. V prvé řadě totiž může docházet na vady při výrobě. Ve druhém sledu pak není mnoho servisů, pokud tedy vůbec nějaký blízký existuje, které by tyto potíže vyřešily.

Elektrický pohon přitom do branže přivál víc start-upů než kdy dřív. Jedním z nich je i automobilka Rivian, která byla založena Robertem „RJ“ Scaringem již v roce 2009. Na její první vůz, pick-up R1T, si ovšem zákazníci museli počkat dlouhých dvanáct let. Volit mohli mezi dvěma a čtyřmi pohonnými jednotkami, které se nastěhovaly pod neobvykle střiženou karoserii. Ve srovnání se zavedenou konkurencí totiž Rivian mimo jiné přišel s úložným boxem, který se táhnul napříč celou šířkou vozidla a byl usazen za zadními dveřmi.

Nejspíš i v důsledku tohoto „party triku“ ovšem automobilka přikročila k poněkud komplikovaným bočnicím korby, které se vzadu lámou do boku směrem k víku. Vpředu pak pro změnu přerůstají ve střechu. To ovšem mnoha majitelům výrazně zkomplikovalo život, neboť stačil jen velmi drobný ťukanec, a rázem byla na stole oprava za stovky tisíc. Podobně jako ostatní start-upy ovšem ani Rivian nemá servisní zázemí na každém rohu. A do jiné než autorizované dílny majitelé ani nemohou - buď je nikdo jiný vůbec nedělá, nebo riskují ztrátu záruky.

To lze ale ve finále ještě považovat za šťastný konec příběhu. Trochu jiný mnohem smutnější píše Jake Bruns, který si před dvěma lety koupil zmiňovaný pick-up R1T. Dnes ale uvádí, že už 12 měsíců auto trůní před dealerstvím značky v Denveru. A dobrou reklamu jí nedělá, neboť majitel na karoserii nasprejoval nápisy „Don't buy junk“ nebo „Rivian is junk“, tedy „Nekupujte šmejd“ a „Rivian je šmejd“. Kromě toho pak založil web Rivian is junk, na kterém se rozhodl do detailu vykreslit své trápení s vozem i automobilkou a podělit se i s tiskem.

Problémy odstartovaly již na zaátku, kdy se Burns dočkal trochu jiného vozu, než jaký si objednal. Protože ale ve značku v dané době věřil, spokojil se nakonec s trochu nižší než požadovanou specifikací a za řadu věcí následně doplatil. Následně se ale spustil kvalitativní ohňostroj marnosti, neboť hnací ústrojí vydává podivné zvuky, v interiéru odpadávají kusy obložení, tažná oka rezaví a autonomní brzdy se občas aktivují, i když k tomu není důvod. Kromě toho se jako ratlík klepe volant i celá karoserie.

Mimo to si Burns postěžoval také na 12voltovou startovací baterii, na kterou Rivian poskytuje tříletou záruku. Jenže poté, co vypověděla službu, po něm automobilka chtěla tisíc dolarů neboli 21 tisíc korun, přičemž důvodem selhání podle ní byla skutečnost, že vůz stál 15 dní bez hnutí. Tím, co však nakonec vedlo k tomu, že Burns v červenci 2025 auto odstavil, jsou potíže s řízením. Podle majitele jsou totiž natolik závažné, že se s autem nedá jezdit. Jenže Rivian jakákoli jeho tvrzení odmítá.

Protože ovšem Burns vůz nadále splácí, rozhodl se dát celou věc k soudu. Pro Rivian to může dopadnout velmi špatně, neboť posprejovaný vůz i zmíněný web přitahují nemalou a hlavně nemilou pozornost. Zmínky o „šmejdu“ navíc evidentně nejsou neoprávněné, neboť když R1T proklepnul magazín Consumer Reports, přiřknul mi v rámci předpokládané spolehlivosti pouze 18 bodů ze sta. Pick-up i spřízněné SUV R1S pak navíc kvůli mechanickým potížím začíná řešit NHTSA.

Radost z celé kauzy navíc nebude mít ani koncern Volkswagen, který do Rivianu nasypal obrovské peníze, je jeho významným akcionářem chce využívat jeho know-how. Vážně někdo chce takhle „fungující” Volkswagen? To se ani Němcům líbit nebude, je asi na čase začít tuto kauzu vstřícně řešit...


„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 1 - Rivian je smejd 2026 tiskove 01„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 2 - Rivian je smejd 2026 tiskove 02„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 3 - Rivian je smejd 2026 tiskove 03
Majitel tohoto Rivianu opravdu není spokojený. Foto: Rivian is junk, tiskové materiály

„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 4 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 01„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 5 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 02„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 6 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 03„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 7 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 04„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 8 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 05„Je to šmejd,” nasprejoval majitel na své auto, sečetl jeho problémy a varuje lidi před koupí. Volkswagen asi nesouhlasí - 9 - Rivian R1T vs Hells Gate Moab video 06
Pick-up R1T sice může slibovat nevídané, tomuto člověku ale přivedl hlavně problémy, které ho připravují o peníze, čas i nervy. Ostatní varuje před stejnou chybou. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian is junk přes Autoblog

Petr Prokopec

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