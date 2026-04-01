Jede jako Porsche, ale slouží jako Škoda: Už zaříznutý Jaguar koupíte po pár letech za mrzké peníze, jak se vyhnout šmejdu?
Petr ProkopecDorazil teprve před 10 roky, takže opravdu nejde o staré auto. Hned úvodní zájem o něj byl enormní, nemalá ale byla i poruchovost raných kusů, která se postarala o jeho mizernou reputaci. Ta nyní vytváří prostor ke koupi lepších kusů s pozdějším datem výroby za zajímavé peníze, ty opravdu špičkové je ale nutné hledat.
1.4.2026 | Petr Prokopec
Prakticky na den přesně před deseti lety si vůbec první zákazníci převzali své exempláře tehdy nového Jaguaru F-Pace. Britská automobilka s ním trefila bank, neboť jakkoli byl vůz v prodeji pouze osm měsíců, stal se jejím absolutním bestsellerem za rok 2016. Hned následující kalendářní období prodeje vzrostly o dalších 66 procent, a třebaže od dalšího roku začaly mírně klesat, pořád se držely vysoko. Tedy až do příchodu koronaviru, který značku zasáhl víc než mnohé její konkurenty.
Britové se nicméně odmítli vzdát bez boje, pročež v závěru roku 2020 přišli s faceliftem, který nebyl zanedbatelný. Zvenčí se sice F-Pace dočkal jen pár změn jako třeba nových nárazníků a světel, ovšem i to stačilo k tomu, aby působil lépe a hodnotněji. Ještě víc však Jaguar zaúřadoval uvnitř, kam se nastěhovala nová palubní deska včetně moderního multimediálního systému. Nabídku pohonných jednotek pak rozšířil plug-in hybrid.
SUV však bohužel začalo dojíždět na kritiku majitelů prvních kusů, jejichž kvalita opravdu nepatřila k nejlepším. S podobnou reputací byl spojen Jaguar jako takový, dolů tedy nešel jen zájem o F-Pace, ale i prodeje jako takové. Také proto se Britové rozhodli, že se spalovacími vozy, které by měly konkurovat Audi, BMW a Mercedesu, seknou. Nově tak má být jejich budoucnost spojena s dražšími elektromobily, což ale pomalu znamená, že Jaguar žádnou budoucnost nemá.
Protože ale křišťálovou kouli nemáme zrovna po ruce, budeme se raději zabývat minulostí. Ač totiž výroba F-Pace loni skončila, bazary vám nabídnou opravdu velmi slušné množství ojetin. Jejich ceny v Británii startují dokonce už 150 tisících korunách, což je na 4 747 milimetrů dlouhé luxusní SUV láce. Promlouvá do ní ale volant na špatné straně, při volbě levostranného řízení je třeba počítat s částkami pohybujícími se nad 200 tisíci Kč.
I to pochopitelně lákavá suma, kolegové z Autocaru, kteří F-Pace označili za auto spojující vlastnosti Porsche a Škody za opravdu malé peníze, ale doporučují takové nabídky ignorovat. Za dané peníze totiž povětšinou pod kapotou narazíte na dvoulitrový turbodiesel, se kterým jsou spojené až hororové příběhy - selhává u něj totiž filtr pevných částic, turbo i rozvody. Stejně tak může dojít na únik oleje či chladící kapaliny. Benzinové dvoulitry jsou pak jen o trochu lepší, ovšem i v jejich případě hrozí hodně drahé opravy.
Kolegové tak doporučují spíše šestiválce, hlavně pak ten dieselový s 300 koňmi, u kterého můžete čekat jak solidní dynamiku, tak příznivou spotřebu a hlavně kýženou spolehlivost. Jen tedy pozor na případné klepání, které může značit vadnou hřídel. I v tu chvíli si vystačíte s relativně skromným rozpočtem, nějakých 400 tisíc Kč to ale ale na méně jeté kusy (do 150 tisíc km) už chtít bude. Pokud byste zatoužili po nájezdu do 100 tisíc km, bez 500 tisíc korun v kapse obvykle nevyberete.
Problémy se navíc mohou dále týkat také alternátoru, převodovky či řízení. Původní multimédia často zamrzají, zatímco vadné parkovací senzory mohou vyřadit ze hry celý asistenční systém. Náhradní díly na Jaguar pak pocházejí spíš z ranku Bentley než BMW, pročež byste vlastně měli hledat jen dieselový kousek po faceliftu, u kterého navíc majitel jezdil do servisu každý rok a nikoli po dvou letech, jak doporučovala značka.
V té chvíli pochopitelně můžete počítat se špičkovou kvalitou, nízkých stářím i nájezdem. A hlavně s pohledným a na řízení velmi zábavným vozem, který spíše připomíná kategorii GT než SUV. Jenže to jste cenou zase o něco výše. A pokud byste zvažovali provedení SVR osazené pětilitrovým osmiválcem, můžete si na udržovaný exemplář připravit i více než 1,5 milionu. Dočkáte se pak ale možná posledního smysluplného Jaguaru v historii.
Svým vzhledem dokáže F-Pace zaujmout i dnes. Navíc je prostorný a s dieselem pod kapotou rovněž rychlý a úsporný. Pokud se ale necháte zlákat nejlevnějšími kusy na trhu, zůstanou vám nejspíš jen oči pro pláč. Foto: Jaguar
Zdroj: Autocar
