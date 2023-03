Jeden z největších držáků moderních aut koupíte levně, po pár letech stojí míň než základ Fabie včera | Petr Prokopec

Moderní spolehlivá auta za dobré ceny se mezi ojetinami najdou, obvykle jde ale o modely, které se svým stylem míjí se současnými trendy. Tato Toyota se s nimi nemíjí. A reputaci má dobrou, přesto jako ojetina razantně ztrácí na hodnotě.

Je to možná neuvěřitelné, ale od prezentace Toyoty C-HR uplynulo již sedm let. Do evropských showroomů pak SUV zamířilo zkraje roku 2017, přičemž v té době vám na pořízení základní verze osazené přeplňovanou jedna-dvojkou produkující 116 koní stačilo 489 900 Kč. Co ovšem dnes vnímáme jako láci, byla kdysi spíše drahota. Škoda Karoq totiž byla k dispozici za naprosto stejné peníze, ovšem spojena s ní byla mnohem větší praktičnost, a to jak z pohledu cestujících ve druhé řadě sedadel, tak v případě zavazadelníku.

Co se odehrálo od té doby, jsme zmínili již mnohokrát. Ceny nových aut začaly růst jak houby po dešti, kvůli čemuž si na Karoq musíte připravit již minimálně 665 900 Kč. Pod kapotou přitom i nadále odvádí svou práci litrový tříválec, ten však již na přední kola posílá jen 110 koní namísto původních 116. C-HR pak zaznamenalo ještě razantnější posun, aktuálně totiž na základní úroveň výbavy Comfort potřebujete alespoň 794 900 Kč. Zda je útěchou hybridní ústrojí naladěné na 122 koní, necháme na vašem posouzení.

S vyššími cenami logicky nejsou spojené zrovna oslnivé registrace, za první letošní dva měsíce má totiž C-HR u nás na kontě jen 150 registrací. Karoq si nicméně za stejnou dobu pořídilo desetkrát více lidí. Tím vás však od zástupce Toyoty nehodláme nikterak odradit, ostatně jako dynamický styl se nám líbí víc než usedlý konzervativismus Škody. I když jsou s ním spojeny mnohé nevýhody. Malá boční okna a tlusté sloupky totiž omezují hlavně výhled vzad, stejně jako nejsou po chuti klaustrofobikům.

Zmíněné hnací ústrojí pak nepatří k nejdynamičtějším. Na stovce jste totiž za 11 sekund, což je stejný čas jako u slabší Škody. Karoq se však zvládne rozjet na 191 km/h, zatímco C-HR zastaví omezovač již na stosedmdesátce. Vlastně tak není divu, že kupci nových aut dávají přednost spíše českému vozu. V případě těch, jenž loví na trhu s ojetinami, by však byl záhodný pravý opak. Toyota totiž patří mezi výrobce nejspolehlivějších aut a model C-HR v tomto ohledu nastavuje laťku opravdu vysoko.

Data německého TÜV Reportu staví japonské SUV na jedenáctkou příčku mezi pět let starými vozy, je to jeden z největších držáků mezi moderními auty. Míra jeho poruchovosti činí 5,6 procenta, průměr pro jeho věkovou kategorii se však vyšplhal na 9 procent. C-HR se tedy opravdu není třeba obávat, zvláště když zatím existuje pouze jediné riziko, kterému se navíc lze snadno vyhnout. Někteří majitelé si totiž stěžují na praskliny na čelním okně. Ty se zprvu objevují v jeho vrchní části, než dojde na rozšíření směrem dolů.

Celý problém umocňuje fakt, že Toyota instalovala na vnitřní část čelního okna kameru a laserový radar. V případě výměny skla tak musíte k dealerům značky, kteří budou muset oba prvky přeprogramovat, aby byla zaručena jejich funkčnost. To ovšem znamená, že v servisech necháte trochu více peněz, než je obvyklé. Na druhou stranu jde o jediný extra výdaj, se kterým budete konfrontováni. Tedy za předpokladu, že původní majitel byl aspoň trochu ohleduplný.

I přes nemalé kvality však ojeté C-HR vůbec není drahé. Ceny startují nad 300 tisíci korunami, přičemž za tuto sumu můžete pořídit jak původní jedna-dvojku, tak hybridní jedna-osmu. Lišit se nicméně bude nájezd. Naši kolegové z Německa vyzkoušeli druhé zmíněné provedení, jenž bylo poprvé zaregistrováno v dubnu 2022. Nejde tedy ani o rok starý vůz, jeho majitel s ním navíc najel jen 15 303 km. Přesto však tento kousek lze pořídit za 26 580 Eur (cca 639 tisíc Kč).

Jakkoliv na první pohled možná ani tato cena není pro někoho lákavá, jako nové SUV stálo 35 090 Eur (844 tisíc Kč). Do této částky navíc nejsou zahrnuty příplatkové prvky, kterými je osazeno. Propad hodnoty tedy opravdu není malý. Přitom si stále pořizujete vůz se zárukou, kterou lze navíc u Toyoty prodloužit až na 10 let. Jestli se vám tedy C-HR líbí, není třeba nic dalšího řešit. Snad kromě barvy, kterou si z většího množství nabízených ojetin vybrat.

C-HR je nadmíru kvalitní, prozatímní kritika se vztahuje pouze k čelnímu oknu, jenž může prasknout. Ceny však přesto prudce leté dolů, a to klidně již u rok starých aut. Foto: Toyota

