Neobvyklý propadák mezi moderními SUV skončil bez nástupce, ojetinu tak už po pár letech koupíte od 270 tisíc včera | Petr Prokopec

V posledních letech bylo krajně neobvyklé, aby nějaký vůz kategorie SUV u zákazníků neuspěl, tomuto se to ale „podařilo”. Ani to sice neznamená, že by ojetý vyšel vyloženě lacino, kolik aut této třídy z roku 2019 ale můžete vybírat za takové peníze?

Ford EcoSport měl ambice stát se jedním z bestsellerů značky, naplnit očekávání se mu ale nikdy nepodařilo. Zpočátku se jej v Evropě prodávalo až desetkrát méně než nejbližších konkurentů, a tak automobilka po pár letech přistoupila ke stěžejnímu přepracování. Ze zádě tak kupříkladu zmizel kryt s rezervou, který sice působil stylově, moc praktický ale nebyl, když mimo jiné zhoršoval výhled při parkování. Mimo to modrý ovál přesunul výrobu z indického Chennai do rumunské Craiovy. EcoSportu to pomohlo k lepším výsledkům, ale ne o mnoho, a tak jej Ford poslal do propadliště dějin, aniž by přišel s přímým nástupcem.

Čtyřmetrové SUV tak už dnes najdete jen v autobazarech, kde můžete nejstarší exempláře pořídit už od nějakých 150 tisíc korun. Pořád pod 200 tisíci lze narazit na vozy s nájezdem nižším než 100 tisíc km, jistotou je u nich ale litrová tříválcová jednotka. Produkovat může 95 nebo 125 koní, což ve druhém případě nezní špatně. Tříválec ale nikdy nemůže být opravdu dobrý motor, a tak majitelé i v tomto případě uvádí, že jednotka má relativně vysoký apetit - realitou je u nich spíše sedmi- než udávaná pětilitrová spotřeba.

Dieselová alternativa je tedy trefou do černého, přičemž 1,5litrový čtyřválec byl taktéž dodáván ve dvou stupních naladění, a to se 100 a 125 koňmi. Se slabší verzí lze reálně jezdit za méně než pět litrů, u silnější se nicméně průměr zvyšuje na zhruba 5,5 l/100 km. Dáno je to standardním pohonem všech kol, který byl ostatním variantám zapovězen. Automat pak byl pro změnu nabízen jen v kombinaci s výkonnější benzinovou jednotkou.

Jelikož za posledních osm let je k dispozici velké množství dat, nelze doporučit kusy vyrobené v letech 2014 až 2018, tedy do onoho faceliftu. Se staršími vozy je spojeno větší množství stížností než za veškeré další roky dohromady, přičemž kritizován je dokonce i audiosystém. Kromě toho se po zastavení přenáší do kabiny citelné vibrace, zatímco brzdy vykazovaly v každém rohu trochu jiný účinek. Problémy se přitom začaly projevovat již po 8 000 km.

Auta z roku 2018 jsou zatížena citelně menší kritikou, nicméně i jejich případě je třeba si dát pozor na typické nedostatky. Lidé si totiž stěžují na brzdy, u nichž dochází ke skřípání či k úplnému zablokování. Modrý ovál navíc pochybil při konstrukci dveří, jejichž zámky se mohou aktivovat při dešti. S jejich odemčením vám ovšem nepomohou ani kliky, ani klíčky, volat místo toho musíte servis. I v tomto případě selhání přichází velmi brzy, někdy už po najetí 24 tisíc kilometrů.

Naši kolegové z Auto Bildu vyzkoušeli exemplář z roku 2019, nic z výše popsaného tak nezaznamenali. Jelikož byl jejich vůz osazen zmíněným turbodieselem, vyzdvihují právě nízkou reálnou spotřebu. Ta je v jejich případě spojena se 125 koňmi, silnější motorizace totiž v Německu byla nabízena i s pohonem předních kol. I přesto vůz dokáže obstát také v terénu, za čímž stojí velkorysá světlá výška 200 mm, jíž EcoSport překonává i Škody Karoq a Kodiaq.

Tři a půl roku starý vůz měl najeto 43 352 km a jeho cena už tak příznivá nebyla - 17 680 Eur (cca 430 tisíc Kč) už není zase tak málo, třebaže v tomto případě ji kompenzuje nejen poměrně bohatá výbava, ale i správná motorizace. Pokud se trochu uskromníte, i auta z roku 2019 můžete vybírat od nějakých 270 tisíc Kč, což nezní vůbec špatně. Tedy pokud se spokojíte s tím, že vaším novým autem bude vůz, který jako nový na trhu propadl...

