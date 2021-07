Jeden z největších držáků své třídy majitelé prodávají tak málo, že v bazarech skoro není vidět před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Je hezké vyhlédnout si statisticky odolné auto, které chcete jako ojeté, pak ale ještě musí jít nějaké koupit. V tomto případě je to přinejmenším složité, a tak pokud narazíte na nejetý kus splňující vaše představte, berte, obvykle nezklame.

Pokud aktuálně zatoužíte po ojetém sedanu či kombíku prémiové značky, neměl by pro vás být problém najít kvalitou i cenou odpovídající Audi A4, BMW řady 3 či Mercedes třídy C. Problém ovšem může nastat ve chvíli, kdy se rozhodnete, že německá liga vám neladí k pleti. Alternativ totiž není mnoho. S nesnázemi přitom počítejte hlavně ve chvíli, kdy vás okouzlí skandinávský design Volva. Jeho modely S60 a V60 totiž nikdy nepatřily k evropským bestsellerům, načež je nabídka na trhu s ojetinami opravdu slabá. A dolů je dále tlačena tím, že tahle auta málokdo z majitelů prodává tak brzy, jak byste si představovali.

Už to ale naznačuje, že byste nad touhle švédskou dvojkou měli lámat hůl. Právě naopak se vám hledání vyplatí, neboť tak budete rozhodně vyčuhovat z davu. A co je podstatnější, počítat můžete s nemalou kvalitou. Jakkoliv je třeba hned na úvod upozornit na auta stará do čtyř let, u nichž dochází k nadměrné spotřebě oleje moderních pohonných jednotek. U starších aut nicméně již k podobným problémům nedochází.

U dieselů je nicméně třeba dávat pozor na znečištění, které může způsobit nespálené palivo. Zároveň také může dojít k zanesení filtru pevných částic, stejně jako mnohé defekty stíhají turbodmychadla, generátory a startéry. Řídicí jednotka pak u dieselů může odcházet všeobecně, na druhou stranu jsou však tyto pohonné jednotky spojené s opravdu nízkou spotřebou. Urazit tedy bez tankování více než tisíc kilometrů je v jejich případě vcelku běžné.

Pozor je třeba dávat rovněž na zavěšení, a to již u aut starších osmi let. V takovém případě se před nákupem vyplatí rovněž prověřit řízení. U pětiletých vozů pro změnu mohou předčasně odejít brzdové hadičky, zatímco ty tříleté trápí zadní a směrová světla. To je ale prakticky vše, o korozi totiž oba Švédové nejspíše ještě neslyšeli a kvalita pružin či tlumičů je rovněž výjimečná. Dlouhé životnosti se pak těší i výfuk a navzdory vyšší hmotnosti i brzdy.

Než se ovšem začnete tetelit nadšením, musíme upozornit ještě na jednu věc, která je spojena především s kombíkem. Ten je opravdu pohledný, a vůbec se vám nebudeme divit, pokud pro něj zahoříte. Ovšem je třeba si uvědomit, že se splývavou karoserií není spojena až taková praktičnost, zavazadelník totiž pobere maximálně 1 241 litrů. Tedy výrazně méně než u výše zmíněné německé konkurence. Kromě toho je zde poměrně vysoká nákladová hrana.

Volbu tedy necháme na vás, za nás již jen dodáme přehled o cenách. Ty s ohledem na slabou nabídku a naopak vysokou kvalitu nestartují nízko. Zvláště pokud budete hledat exempláře s nájezdem do 150 tisíc kilometrů. V takové chvíli vás totiž kombíky vyjdou minimálně na 150 000 Kč, zatímco za sedan budete muset platit ještě o 30 tisíc korun více, přestože je méně praktický. Na jedno prodané Volvo S60 totiž vždy připadalo sedm až osm kusů V60. Novější a méně jeté exempláře jsou pochopitelně jen dražší.

Ojeté Volvo S60 i V60 druhé generace lze jen doporučit, jakkoliv nějaké vady se najdou. Problémem však je jejich dostupnost, jenž koresponduje s nižšími prodeji nových aut. Foto: Volvo

Zdroj: Auto Bild

