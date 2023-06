Jeden z posledních malých dieselů na ceně už moc neklesá, není důvod, jako ojetina se snadno vyplatí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Když něco uměle vyženete z trhu, který o tu či onu věc pořád stojí, logicky způsobíte přetlak poptávky nad nabídkou, jenž změní standardní vývoj cen. Platí to i v případě ojetého dieselového Renaultu Clio páté generace, který je poměrně spolehlivý. Tip na zajímavou koupi?

„Máte sklep? A mohla bych ho vidět?“ Dnes už kultovní hlášku pronesla ve filmu Kulový blesk neherečka Milada Ježková alias paní Jechová. Kdyby tato fiktivní postava existovala v dnešním světě, nejspíše by se neptala na sklep či půdu, nýbrž na malá auta s dieselovým motorem. Na rozdíl od pana Knotka představovaného Josefem Abrhámem by jí nicméně prakticky žádný prodejce nemohl odpovědět pozitivně. Kroky Evropské unie totiž jednoznačně vedou k destrukci mnoha automobilových segmentů.

Pokud tedy dnes zatoužíte po malém voze, v podstatě s ním můžete u mnoha značek spojit jen benzinový tříválec. Tedy za předpokladu, že nějaký malý vůz ta či ona značka ještě nabízí. Takový Ford Fiesta nicméně končí úplně. A je otázkou, jak tomu bude v případě Škody Fabia a Volkswagenu Polo. Češi i Němci podmiňují příchod nové generace úpravami návrhu emisní normy Euro 7. Ovšem i když na něco takového dojde, obě malá auta budou žít už jen pár let. A pochopitelně bez dieselového pohonu.

Na první pohled něco takového dává smysl. Diesely nejsou v rámci měst tím nejvhodnějším pohonem, neboť v důsledku krátkých cest nemusí dojít na čistění filtru pevných částic. Či je regenerace přerušena krátce poté, co začne. Obojí přitom vede k drahým opravám. A protože úspora paliva není oproti benzinovým agregátům malého objemu tak značná, nebyly redukce nabídky až tak překvapivé. Byť se řada lidí, jež taková auta využívala i mimo město, našla.

Právě tato zákaznická skupina má ovšem nyní smůlu, i když ne úplnou. Renault totiž stále nabízí Clio také s motorem 1,5 dCi. Tato jednotka nicméně již neprodukuje 85 či 115 koní, jako tomu bylo v letech 2019 a 2020. Místo toho je aktuálně k mání pouze se 100 koňmi. Nikoli však u nás, nýbrž třeba v Německu. Za 23 100 Eur (cca 545 tisíc Kč) je nicméně 4 050 milimetrů dlouhý hatchback prodejný velmi obtížně. Je tak vlastně jen otázkou času, než ze showroomů zmizí úplně.

Šanci pak následně budete mít už jen v bazarech, kde pátá generace startuje na zhruba 9 500 Eur (asi 224 tisíc Kč). V té chvíli je nicméně třeba počítat s benzinovým pohonem, ten dieselový je k mání od 10 500 Eur (cca 248 tisíc Kč). Za tuto sumu však dostáváte pouze slabší verzi agregátu, u silnější musíte znovu zašátrat v kapse ještě hlouběji - řeč je o zhruba 15 tisících Eur (cca 354 tisíc Kč) a nabídce, kterou lze v rámci Evropy spočítat na prstech pár rukou.

Na slevy tedy zapomeňte, to ale neznamená, že nepůjde o dobrou koupi. Vůz je sice dražší, hodnotu si ale vzhledem ke zmíněnému drží a má držet více než jakákoli jiná verze Clia. Je tedy trochu paradoxem, že v rámci anket zaměřených na spolehlivost je dieselové Clio hodnoceno o trochu hůře než to benzinové, a to právě kvůli onomu filtru pevných částic. Jakékoli jiné výtky však již pohon neberou v potaz. Navíc nejsou až tak četné, jde totiž hlavně o selhání posilovače řízení, na které došlo u malé várky aut vyrobené mezi červnem a listopadem 2019. Mimo to kritika míří maximálně k multimédiím či špatné údržbě přechozích majitelů.

Němečtí kolegové, kteří otestovali pouhých 13 měsíců starý exemplář s oním 100koňovým dieselem pod kapotou, pak rovněž nic negativního neobjevili. Naopak poukazují na velmi nízkou spotřebu, která se snadno dostane pod 4 litry nafty na 100 kilometrů. Co nicméně zájemci ušetří na provozu, to musí nějak vykompenzovat při pořízení. Vůz s pouhými 23 700 najetými kilometry je totiž nabízen za 18 990 Eur (cca 448 tisíc Kč), na ceně tedy příliš nepoklesl.

Nedivili bychom se přitom, kdyby zakrátko začalo docházet dokonce na obrat, tedy na růst cen ojetin, a to i přes jejich francouzský původ, který není spojován s příkladnou kvalitou. EU totiž opravdu trh neskutečným způsobem zdeformovala. A čím více z něj auta jako Clio dCi budou mizet, tím zajímavěji se budou v očích publika profilovat. Dosavadní majitelé ale do Bruselu mohou zaslat děkovný dopis.

Clio je jedním z vůbec posledních malých aut, u kterých lze sáhnout po dieselu. Nikoli však v Čechách, místní klientela musí buď do autobazarů, nebo za hranice. Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

