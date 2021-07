Jeden z rodinných ideálů je v bazarech žádaný a drahý, patří ale mezi nejporuchovější auta před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to jedno z aut, která na zákazníky kupodivu fungují i v době extrémní popularity SUV, neboť není tak nudné, jako jiné stroje stejného ražení. Jenže po stránce kvality jsou vedle MPV Fordu jménem horší v pomalu jen Dacie.

Pokud máte větší rodinu a nechcete se v autě mačkat, nejspíše jste při zohlednění veškerých kritérií při svém výběru narazili na Ford S-Max. Druhá generace tohoto modelu je na trhu již sedmým rokem, a tak se nelze divit tomu, že dealeři zákazníkům nadbíhají slevami. Na českém trhu je tak možné vůz pořídit již od 709 900 Kč namísto ceníkových 793 900 Kč. Jakkoliv se však jedná o slušné lákadlo, pro řadu lidí zůstává S-Max nadále nedostupným. A proto mnozí místo do showroomů míří do autobazarů, kde je S-Max i v době úpadku MPV populární, neboť nevypadá úplně jako MPV. Ale mělo by?

Toť otázkou, neboť jeden z největších zástupců modrého oválu patří mezi vůbec nejnekvalitnější auta na trhu. Pokud si k ruce vezmeme německý TÜV Report, zjistíme, že mezi dvou- až tříletými vozy patří Fordu S-Max nelichotivé 122. místo. Horší je už pouze sedm modelů včetně čtyř od Dacie. Rodinný ideál tak pomalu častěji vidí technici než jeho majitelé, kteří se mohou utěšovat snad jen tím, že spřízněné Galaxy je na tom ještě o další čtyři příčky hůře.

Je to více než škoda, neboť jinak má S-Max co nabídnout. V případě obou generací můžete volit mezi benzinovými a dieselovými motory, jenž pokrývají výkonnostní škálu od 115 do 240 koní. Na druhé straně vozu, tedy v zavazadelníku, pak můžete u verze prodávané od roku 2005 očekávat 550 litrů při dvou vztyčených řadách sedadel, respektive 165 litrů při obsazení všech sedmi míst. První generace je pak na tom obdobně, přičemž měří stejných 4,8 metru na délku a disponuje rozvorem 2 850 mm.

Nač je tedy třeba dávat pozor, pokud vás výše zmíněné parametry lákají? V bazarech se kupodivu nemusíte příliš ohýbat k podvozku, v tomto ohledu poškození náprav, pružin a tlumičů nepřekračuje průměr. Stejně tak není problémem koroze. Nicméně na světla již míří nemalá kritika, a to bez ohledu na fakt, zda jde o přední či zadní. Ještě více výtek je ovšem spojeno s brzdami druhé generace - oproti průměru počítejte se čtyřnásobkem problémů, což již nelze ignorovat.

Podobná kritika míří také za motorovým prostorem, neboť nový S-Max ztrácí olej třikrát častěji, než je obvyklé. Kromě toho můžete narazit na exempláře s defektivním dvouhmotovým setrvačníkem či poškozenými turbodmychadly. Stará generace je pak na tom sice lépe, ovšem jen o fous. Pozor si totiž musíte dávat na výfukový systém, mimo to často odchází palivový filtr. A aby toho nebylo málo, Ford při několika svolávačkách musel řešit protékání paliva.

I přes tuto vizitku se ovšem S-Max neprodává zrovna levně, protože o něj je zkrátka zájem. První exempláře s relativně nižším nájezdem a výkonnějšími motory jsou k mání od zhruba 75 tisíc korun. Pokud pak zatoužíte po druhé generaci, musíte si připravit asi trojnásobek, a to na poměrně hodně jeté kousky. Respektive dokonce i desetinásobek, jestli hodláte s nízkým nájezdem spojit i vrcholných 240 koní. Bez prvotřídního mechanika proto nikam nakupovat raději ani nevyrážejte.

První generace Fordu S-Max trpí zejména na problematická světla a výfuk, zatímco ta druhá požírá olej pomalu více než rotační motory. Zajímavé přitom je, že ceny v autobazarech nepříznivému renomé zrovna neodpovídají, v případě zájmu si tak vezměte k ruce zkušeného mechanika. Foto: Ford

