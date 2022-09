Jediná automobilka otevřeně říká, že spalovací motory bude prodávat, dokud to půjde, vydrží „až do hořkého konce” před 7 hodinami | Petr Miler

Od řady výrobců aut jsme v poslední době svědky absurdních oznámení, že nejenže budou následovat EU ve snaze nabízet zákazníkům to, co z valné většiny nechtějí, ale dokonce její záměry předeženou. Dacia je světlou výjimkou, bizarní ovšem je, že její mateřská značka patří mezi ty zkraje zmíněné.

Elektrická auta naprostá většina lidí nechce. To není domněnka či předpoklad, ale fakt zjištěný mnoha průzkumy dokonce i na západ od našich hranic, především pak ale jejich prodejními bilancemi v zemích, kde za ně musí zaplatit primárně ti, kteří si je kupují. Nedělejme si iluze, že v Česku nejde o dotované zboží - jde, přerozdělování ve prospěch elektromobilů probíhá primárně skoro nekonečnou řadou mechanismů Evropské unie, které platí stejně u nás jako ve Francii. Stačí ale ubrat další statisíce odečítané z jejich cen lokálními dotacemi či naopak přidávané k cenám spalovacích aut jakýmisi stáními „malusy” a prodeje jsou u dna.

Ani letos u nás elektrická auta nemají ani 2procentní podíl na trhu, přestože jejich nabídkové ceny jsou podle jednoho z vysoce postavených manažerů Škody asi poloviční oproti těm, které by reálně měly nést při férovém započítání všech nákladů na svá bedra. I tak jsou drahá, navíc obtížně použitelná ve srovnání s těmi spalovacími, je to pořád stejná písnička kolem dokola. Racionalita se ale z Evropské unie dávno vytratila, a tak navzdory tomuto - a nakonec i tomu, že elektřiny není dost ani dnes, kdy drtivá většina automobilů v provozu používá spalovací motory - Brusel počítá s nařízením těchto aut v roce 2035.

Jsme přesvědčeni, že se to nestane, není to ekonomicky ani technicky schůdné. Jak ale můžeme vidět ze současných snah EU o „řešení” energetické krize, přehodnocení plánů v ani hodině dvanácté nelze očekávat. Budeme zřejmě čekat, až se spálíme, abychom zjistili, že pálící oheň skutečně pálí. Až do roku 2035 ale na tento moment nejspíše nebudeme muset čekat. Řada dílčích kroků Bruselu se ukáže být neschůdnou. A paradoxně tomu pomáhají i samy automobilky.

Ty by se měly takovým nařízením zuby nehty bránit, protože jde jen o vtloukání klínu mezi ně a zákazníky, což byznysu nikdy neprospívá. Jít proti proudu se ale v této době nenosí, a tak mnozí výrobci hlásají ještě absurdnější cíle ohledně přechodu na stoprocentní elektromobilitu, přičemž jednou z nich je Renault. Ten chce být nejzelenější automobilkou kontinentu a už v roce 2030 prodávat 90 % aut na elektřinu. Možné to nakonec je, ovšem jen za situace, kdy celkové prodeje budu oproti současnosti zlomkové, neboť elektromobily si spousta lidí jednoduše nekoupí.

V tomto kontextu je až fascinující, že Dacia, kterou Renault stoprocentně ovládá, smýšlí docela jinak. Její šéf (snad ještě pořád...) Denis Le Vot v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že i když elektromobilitu neodmítá - značka nakonec nabízí model Spring, kterých se v Česku letos 34, tedy 5 promile celkového odbytu - spalovací motory bude nabízet „až do hořkého konce”. To už moc pozitivně nezní.

Otázkou je, kdy onen hořký konec nastane, pokud vůbec někdy, Le Votův plán je ale prostý. Chce, aby se Dacia stala útočištěm pro zákazníky nejen Renaultu, kteří si budou myslet, že elektrifikace postupuje moc rychle a u té či oné automobilky si nebudu moci nic koupit. Na tom ostatně Dacia profituje už teď a v Evropě navyšuje svůj tržní podíl na úkor „elektrifikantů”, kteří omezují své „spalovací nabídky”, popř. neúnosně zdražují své vozy na benzin a naftu právě kvůli investicím do elektromobility.

To je pozoruhodný přístup, který bychom vlastně čekali od každé automobilky. Říci: „Budeme nabízet, co nám přikážete, co nám také zbývá. Ale dokud to půjde, budeme preferovat to, co chce zákazník,” je korektní vyjádření. Arogantně tvrdit, že elektrifikujete v podstatě všechno hned zítra bez ohledu na to, co si lidé přejí, jako to dělá třeba Škoda, je absurdním smyslem ztráty pro realitu. Dacia jej zjevně nepozbyla, ostatně i mateřský Renault je alespoň v technické rovině na pochybách. Jeho technický šéf Gilles Le Borgne se dříve nechal slyšet: „I když naprosto důvěřujeme technologii - hybridům, plug-in hybridům a elektromobilům -, kterou dnes máme v prodeji, nevíme, jestli máme zákazníky, kteří ji chtějí. A ještě významněji - mohou si ji dovolit.” Alespoň Dacia na to bere i jiné než „slovní ohledy”...

Dacia je zatím jedinou značkou, která otevřeně říká, že spalovací motory bude prodávat, dokud jí to bude dovoleno. A tečka. Pochybujeme, že většina konkurentů nakonec dojde k jinému postoji, dnes se tak ale netváří. Foto: Dacia

