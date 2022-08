Jediná Škoda, které se Češi v bazarech vyhýbají, je k mání neojetá v ještě víc odmítané verzi před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MT-Autocenter, publikováno se souhlasem

Už jako nových se jich muselo prodat minimum, jako ojeté prosluly jen tím, že se jim lidé vyhýbají i v českých bazarech. V tomto případě to bylo po léta pochopitelné, v současné době by ale ultra úsporný model mohl paradoxně lákat víc, zvlášť v tomto stavu.

Před pár dny jsme vás informovali o zajímavé nabídce ojeté Škody, které se Češi v bazarech vyhýbají obloukem. Ne každá škodovka musí být hit mezi ojetinami, v našich podmínkách je ale krajně neobvyklé, aby se některý z vozů české značky dostal mezi ty, o které tu nestojí téměř nikdo. V případě Superbu 1,6 TDI je to ale tak. A nevycucali jsme si to z prstu, jde nejen o vlastní zkušenost, ale i o výstup z dat největšího českého autobazaru.

Nabízený vůz byl neobvykle málo jetý liftback se spotřebou jen 4,4 litru nafty na 100 km, škodovka měla ale v té době v nabídce ještě větší eso. No, eso, byl to spíš ještě větší propadák, o to radostněji vám ale můžeme říci, že i ten se dá aktuálně koupit v dokonce ještě lepším stavu. A dá se říci, že i v lepším provedení, alespoň v českých luzích a hájích.

Po vystavení výše zmíněného článku se nám ozval německý prodejce z Bruchsal-Heidelsheimu se slovy: „Hallo, ich habe etwas Besseres!” Člověk nemusí být kovaný v němčině, aby věděl, o čem mluví - prý má něco ještě lepšího. A jakkoli jsme k podobným slovům bazaristů od atlantského pobřeží po Ural velmi skeptičtí, v tomto případě je to pravda. U jeho firmy se totiž v nabídce objevil také Superb 1,6 TDI, ale kombík ve verzi Greenline.

To musí být rarita mezi raritami, úsporný Greenline vidíme v evropské nabídce v ani ne 20 případech, kombíků je o něco víc než polovina. Většina má najeto stovky tisíc kilometrů, bílá mrška na fotkách níže ale najela pouhých 43 890 km. Na některých jejích částech je vidět, že neměla ani tak lehký život, zejména posádka kopala, do čeho mohla, ale i tak je patrné, že tento vůz toho moc nenajezdil. Byl navíc pravidelně v servisu a je nejen fit, ale dostanete k němu i zimní pneumatiky i s koly v ceně.

Ale zpět k samotnému Greenlinu, který byl komicky nemotorným autem. Kolega z redakce si s ním kdysi užil své v Alpách a nemůže na to zapomenout - je to auto, které jede jen z kopce. Dlouhé převody s motorem 1,6 TDI naladěným na co nejnižší spotřebu znamenají velkou dynamickou nemohoucnost, proto tohle auto také skoro nikdo nechtěl. A ani v bazarech léta nemělo jak ohromit. Opravdu ale „nežralo”, je skoro nemožné donutit Greenline k vysoké spotřebě, i udávaných 4,1 l nafty na 100 km je v pohodě dosažitelných.

To v dnešní době může lákat, proto vám tohle auto ukazujeme. Je to velká rarita, také už ale není levná. Požadovaných 13 900 Eur znamená asi 340 tisíc Kč, na kilometrově zánovní asketický Superb snadno vzácnější než kdejaký sporťák to ovšem není zase taková absurdita.

Skoro nejetý Superb Combi Greenline je dnes pozoruhodnou raritou. Nikým po léta nechtěný vůz může mít za současných cen paliv své kouzlo. Foto: MT-Autocenter, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.