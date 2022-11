Jedna z posledních „normálních” a ještě levných Hond dnes v bazarech láká vším, čím nástupce není před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Japonci se vydali pro nás naprosto nepochopitelnou cestou, kvůli níž všechna její nová auta startují na absurdních cenách, aniž by oproti minulosti přinášela z hlediska zákazníka jakékoli podstatné pozitivum. Lepší nabídky tak jde najít mezi ojetými vozy.

Být prodejcem Hondy není žádný med. Japonská automobilka se pozvolna rozloučila s dieselovými motory, které nahradila hybridní technikou. Mimo to zúžila svou nabídku spalovacích agregátů, přičemž souběžně s tím narostlo její sebevědomí. Takový Jazz tak dnes startuje na 535 900 Kč. To není vtip, za čtyřmetrový hatchback poháněný 1,5litrovým čtyřválcem skutečně musíte zaplatit více peněz než za Škodu Octavia. Ta sice má pod kapotou litrový tříválec, je to ale auto úplně jiné třídy a využitelnosti.

Z Hondy se tak stala značka, ke které míří už jen její největší fanoušci. Patrné je to i při pohledu na nabídku SUV, kdy nejlevnější HR-V je k dispozici od 729 900 Kč. Jde přitom o konkurenci Škody Karoq startující o sto tisíc korun níže. Opět má pod kapotou litrový tříválec, zatímco u Hondy se o pohon stará jedna-pětka naladěná na 131 koní, ovšem to je jen velmi slabé ospravedlnění. Zvlášť když i Karoq je s cenou začínající na 638 900 Kč považován za příliš drahý.

Je škoda, že Honda zvolila cestu, která k oslnivým prodejům nevede a vést nemůže. Vozy japonské značky jsou totiž proslulé svou kvalitou. To mi ostatně už před lety potvrdil jejich prodejce, který nakonec pod svá křídla vzal i Citroën. Důvodem byl fakt, že zákazníky Hondy viděl pouze ve chvíli, kdy jim auta prodal. A pak už jen při garančních prohlídkách. Majitelé francouzských aut nicméně byli v servisu pečení vaření.

Aktuálně v showroomech s novými vozy můžete narazit na HR-V třetí generace, my si však posvítíme na jejího předchůdce, který platí za jeden z posledních „normálních” modelů s klasickými spalovacími motory, které Honda prodávala za přijatelné ceny. Ten se pod názvem Vezel začal ve své domovině prodávat již v roce 2013, do Evropy nicméně dorazil až o dvě léta později. Zákazníci přitom v jeho případě mohli volit mezi benzinovým dvoulitrem a 1,6litrovým turbodieselem. Obě pohonné jednotky pak navíc bylo možné spojit s pohonem předních či všech čtyř kol.

Motorový prostor ani hnací ústrojí nejsou předmětem stížností. Není tedy překvapením, že ve statistikách spolehlivosti Honda HR-V vždy dominovala. Zcela neprůstřelné ovšem toto SUV také není. Kritika se týkala laku, hlavně v oblasti střechy, současně si japonská automobilka nedala velkou práci ani s antikorozní úpravou, přičemž „hnědý mor“ odlupování barvy jen zintenzivňuje.

Dalším značným problémem se ukázalo být špatné těsnění kolem oken, jež bohužel nešlo nikterak opravit, jediným řešením byla jeho výměna. V případě zájmu se proto ujistěte, že vámi vyhlédnutý exemplář nemá problém se stahováním oken. Rovněž se vyplatí prověrka veškerých funkcí multimédií, stejně jako se zaměřte na zadní sedadla. HR-V bylo totiž velmi často užíváno rodinami, v důsledku čeho mohlo dojít na zašpinění čalounění a poškrábání plastů dětmi.

Naši němečtí kolegové se podívali na zoubek exempláři z roku 2017, který najel pouhých 9 743 kilometrů. Jako takový tak opravdu nejevil žádné známky selhání či opotřebení. Nabízen byl za 16 450 Eur (cca 399 tisíc Kč), což je na skoro nové auto velmi příznivá cena. Nebylo by tak vůbec překvapením, kdyby v době publikace článku japonské SUV již mělo nového majitele. A stejně tak by nás nezaskočilo, kdyby ten již výměnu za novější neplánoval - moc by si totiž nepolepšil, připlatit by si ale musel pořádně.

HR-V druhé generace bylo zpočátku nabízeno s 1,6litrovým turbodieselem. Tato jednotka k charakteru vozu padne daleko lépe než hybridní ústrojí, které japonská automobilka momentálně preferuje. Navíc cenu auta posílá do absurdních výšin. Foto: Honda

Zdroje: Auto Bild, TÜV

