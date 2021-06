Jedním z nejspolehlivějších rodinných aut je levný, v bazarech přehlížený vůz před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

I méně zdatný automobilista by asi vyjmenoval hned několik osvědčených voleb mezi ojetými rodinnými auty, se kterými nešlápnete vedle. Takové „profláklé” modely ale chce kde kdo a stojí pohled toho. Na Mazdu 6 GH si vzpomene málokdo.

Chtít v bazaru koupit auto, po němž touží spousta lidí, nemusí být nutně špatné - dobrou pověst si ten či onen vůz obvykle nezíská pro nic a za nic. Potíž ale je, že poptávka po takových modelech žene ceny přirozeně nahoru, kvůli čemuž vám může pocit z dobré koupě poněkud zhořknout - zaplatíte za ně více peněz, než kolik by bylo zdrávo.

Příkladem takového vozu mezi rodinnými auty budiž VW Passat Variant. Nemůžeme proti němu říci křivého slova, zájem o něj je ale tak velký, že ceny jsou nesmyslně vysoké. Poptávka navíc trh rychle vyčistí od opravdu pěkných exemplářů a zvyšuje se tím šance, že koupíte auto, v jehož případě někdo spíše chtěl, aby atraktivně působilo, než aby skutečně atraktivní bylo.

Najdou se přitom modely, které platí též za povedené a spolehlivé, do širšího povědomí se ale v tomto kontextu nedostaly. Právě ty bývají chytrou koupí a dnes si na jeden takový posvítíme - jde o Mazdu 6 generace GH.

Není to žádná žhavá novinka, jako nová se přestala prodávat v roce 2012, právě díky tomu ale klesly její ceny opravdu nízko. Nejde přitom říci, že by za ně bylo možné koupit dost muziky. Tato generace „šestky” platí za jeden z vůbec nejspolehlivější vozů své třídy. Ve statistikách TÜV se objevují v těžkém nadprůměru jak mezi maximálně devíti, tak mezi nejvýše jedenáctiletými vozy. Při relativně vysokém nájezdu (v průměru 129 resp. 139 tisíc km) jde o 32. resp. 33. nejspolehlivější vůz vůbec a v rámci jeho třídy je lepší už jen Audi A4.

To je docela impozantní na auto, které stojí zlomek cen prémiové á-čtyřky. Na slušné kusy s podprůměrnými nájezdy z prvních let výroby můžete myslet už za ceny okolo 100 tisíc Kč, za 200 až 250 tisíc můžete volit nejlepší exempláře z konce výroby. To je hezké na liftback či klidně kombík střední třídy, který může mít v útrobách i 260koňový dvoulitr s pohonem 4x4. Ani takové verze nemusí stát v bezvadném stavu více než 250 tisíc.

Není ale vše jen růžové, ostatně žádná sleva není zadarmo. Tradičně slabší je antikorozní ochrana, u vyhlédnutých kusů je tak dobré si pořádně prohlédnout jejich stav v tomto směru - problematický být může a nemusí. Při delším ježdění po horších silnicích se projeví poddimenzované části podvozku, a to zvláště u těžších a obecně méně spolehlivých dieselů.

To je ale vše. Garážovaný vůz, který byl málo ježděný v zimě s lehčím benzinovým agregátem tak může být skoro neprůstřelnou volbou, i když pořád může stát okolo 100 tisíc korun - kolik aut vám dnes něco takového nabídne?

Mazda 6 GH je ojetina, pro kterou se do bazarů žene málokdo. Přitom za relativně nízké ceny skýtá jedno z nejspolehlivějších rodinných aut střední třídy. Ilustrační foto: Mazda

Zdroje dat: TÜV, Mobile.de

Petr Miler