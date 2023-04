Jednou z nejspolehlivějších moderních ojetin je přehlížená dieselová Mazda, s věkem jako by zrála včera | Petr Prokopec

Auta jsou s přibývajícím stářím obvykle stále více zralá leda na vrakoviště. Vlastně to platí bez výjimky, zub času ale některá staví do stále lepšího světla ve srovnání s jinými. Mazda CX-5 patří mezi ně, hlavně ve své první generaci.

Mazda CX-5 patří mezi SUV k těm, kterým to i po letech sluší. Platí to o obou dosavadních generacích, které se dočkaly vždy dlouhé přední kapoty. Naznačen je tím sportovní charakter, který se odráží jak v interiéru, tak v případě naladění podvozku. A nakonec i pod kapotou, ovšem jen v těch zemích, kde je nabízen přeplňovaný 2,5litrový čtyřválec. S ním totiž výkon stoupá na 250 koní a točivý moment na 430 Nm, Mazda měla navíc minimalizovat prodlevu turba, a tak vylepšila i každodenní použitelnost. Skutečně tak lze jen litovat, že tento motor do Evropy kvůli příliš vysoké papírové spotřebě nezamířil.

Nedá se nicméně předpokládat, že by se absence této jednotky zasloužila o nepříliš oslnivé prodeje, zejména ve srovnání s konkurencí. Takový Volkswagen Tiguan má v posledních letech v Evropě na kontě asi čtyřnásobně vyšší prodeje, Hyundai Tucson na tom byl loni dokonce skoro pětkrát lépe. Má to ale dvě výhody - jednak se kvůli tomu můžete za volantem Mazdy CX-5 cítit výjimečněji, a dávat tak najevo trochu odlišný přístup k autům. Především pak ale můžete doufat v nižší ceny autobazarech, protože zájem o Mazdy je menší i tam.

Pohled na poruchovost tohoto modelu podle dat německých technických kontrol ovšem nenaznačuje, že by za nižším zájmem stála nespolehlivost, to ani náhodou. V kategorii dvou- až tříletých aut sice CX-5 spadá do podprůměru, ovšem pouze těsně. S přibývajícím věkem se nicméně jeho pozice neustále lepší a mezi SUV patří mezi špičku. Navíc je třeba dodat, že u TÜV evidují nesoulad mezi výsledky naftových a benzinových verzí - diesely jsou na tom z hlediska dlouhověkosti citelně lépe a patří mezi jedny z největších držáků vůbec.

Pochopitelně to ale neznamená, že byste mohli sáhnout po kterémkoli kousku, který vám jeho dosavadní majitel nabídne. Nejslabším článkem CX-5 jsou brzdy a světla. Zajímavé - i když s ohledem na výše zmíněné nikoli překvapivé - je, že problémy s nimi stíhají především novější modely. Brzdové kotouče druhé generace se totiž ničí poměrně rychle, stejně jako kritika prší na přední lampy. A jelikož hlavně LEDková světla nejsou zrovna levnou záležitostí, mohlo by vás jakékoliv pochybení při výběru hodně mrzet.

Při pohledu na data o hmotnosti je pak pochopitelné, proč Mazda nemá problémy s tlumiči, pružinami nebo nápravami. Ve srovnání s konkurencí je totiž CX-5 doslova muší vahou, a to přesto, že třeba zmiňovaný Tiguan na délku přesahuje. Odlehčená konstrukce a tenčí plechy nicméně mají i svou stinnou stránku, kterou je koroze. Ta se u japonského SUV objevuje sice o trochu méně často než u spřízněných sedanů, hatchbacků a kombíků, přesto však dokáže potrápit. Výfuku se nicméně rez vyhýbá, nebo jej nenahlodává za hranici únosnosti.

Zbývá už jen nahlédnout pod kapotu, kde je únik oleje z motoru či převodovky spíše ojedinělou záležitostí. Nicméně v případě druhé generace dochází u dieselů často k zakarbonování, zatímco u první generace mají problém se vstřikovači. Jsme tak ve finále, kdy lze konstatovat, že mimo titul jednoho z nejhezčích SUV se CX-5 může chlubit i velmi dobrým hodnocením v rámci spolehlivosti. Ceny jsou pak skutečně příznivé aspoň na dnešní dobu - první generace (od 2012) startuje okolo 150 tisíc Kč, ta druhá (formálně od 2016, reálně spíše 2017. A ano, byl to spíš velký facelift) začíná přibližně na 340 tisících Kč.

