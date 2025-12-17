Jedno z nejlevnějších SUV VW potěší i ojeté cenou a kvalitami, jen pozor na jeho zásadní slabinu
Jedno z nejlevnějších SUV VW potěší i ojeté cenou a kvalitami, jen pozor na jeho zásadní slabinu
včera | Petr Prokopec
Ve své době byl dokonce tím úplně nejlevnějším, teď jej v tomto ohledu o pár desítek tisíc druhý v řadě. Relativně nízká cena ale neznamená dramatické ústupky z toho, co od VW můžete očekávat. Dokonce ani po letech v provozu, i když neduhy se samozřejmě najdou.
Bývaly doby, kdy pomalu vše, pod co se Volkswagen podepsal, bylo tradičně „ohne Probleme“, tedy bezproblémové. Jenže německá automobilka začala v posledních letech utápěl příliš mnoho peněz v nerentabilních alternativách, což si vyžádalo extrémní šetření na tom, co jej živí. Strádat tedy začala i kvalita a spolehivost, což v TÜV Reportu vedlo k pádu několika modelů VW až na chvost žebříčku - takový Caddy je dnes sedmý od konce, Passat devátý.
Zajímavé ovšem je, že u některých modelů se Němci stále ještě drží původních zvyklostí, možná i proto, že vychází z dříve vyvinutých řešení. Mezi takové vozy patří především T-Roc, tedy SUV postavené na bázi Volkswagenu Polo, které je vůbec největším držákem značky. O mnoho horší ovšem není ani větší T-Cross, který vzniknul tak, že chůdy nafasoval Golf. A vědomi si potenciálu libovolného SUV na něm Němci nešetřili tolik, což auto pasuje na vyšší příčky žebříčku.
Jak uvádí Auto Bild, u dvou- až tříletých aut lze počítat pouze s 2 procenty drobných a 5,7 procenty vážnějších problémů. U čtyř- a pětiletých se pak dané hodnoty zvedají na 2,3 a 8,2 procenta. Znamená to tedy, že devět z deseti aut je zcela bez potíží a připravených najíždět další kilometry. To si ostatně Auto Bild ověřil i v rámci dlouhodobého testu na 100 000 km, kdy v podstatě jedinými nedostatky bylo občasné obhroublé řazení automatické převodovky DSG a padají multimediální systém. Mimo to někteří z členů německé redakce shledali sedadla nevyhovujícími na delší cestu. Tím nicméně jejich kritika skončila.
Co na vůz, který lze ve velmi dobrém stavu pořídit od 340 tisíc korun, což na maximálně šest let starou ojetinu není špatné, říkají němečtí technici? V případě podvozku nemají co kritizovat, neboť vše funguje přesně tak, jak má. Na korozi nikdy nenarazili, jen u starších aut občas došlo na vady u pružin a tlumičů. Světla jsou již spojena s horší vizitkou, občas totiž mohou přestat fungovat ta denní či mlhová. Jde ale spíše o ojedinělé problémy.
Stížnosti se netýkají ani motorového prostoru či výfukového systému. Co je ovšem zjevně Achillova pata tohoto vozu, to jsou brzdy. T-Cross totiž dojíždí na jejich rychlou zkázu danou patrně poddimenzovanými komponenty. A to přesto, že v průměru má na kontě nižší nájezd, než jsou průměry pro jednotlivé věkové kategorie. Možná by proto nebylo od věci investovat spíše do lepších brzd z druhovýroby než sahat po těch sériových, které evidentně též patří mezi to, na čem se dnes u VW šetří.
VW T-Cross patří mezi spolehlivější modely „lidového vozu“, pozor byste si měli dát hlavně na jeho brzdové kotouče, které se kazí neobvykle rychle. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
