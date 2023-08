Jedno z nejošklivějších moderních BMW končí pro nezájem, ojeté je ale o to levnější. A je praktičtější než kombíky před 8 hodinami | Petr Prokopec

Takové auto vznikne, když umělé inteligenci předhodíte všechny racionální přednosti automobilu a necháte ji stvořit ideální vůz. Po praktické stránce nemá BMW 6 Gran Turismo žádnou slabinu a nutně laská mysl, hezké ale není. I díky tomu ovšem jako ojetina láká.

Hned na úvod musím přiznat, že BMW nejsou až tak úplně mým šálkem kávy. Nehodlám nikterak zpochybnit dynamiku či jízdní vlastnosti mnichovských vozů, problém mám ovšem s jejich vzhledem. Jakkoli výjimky se najdou, takovou řadu 3 generace E46 považuji za jedno z nejkrásnějších aut, jaká kdy vznikla. A ve finále mi proti srsti nejsou ani některé „bangloviny“, tedy řada 7 generace E65 a řada 6 generace E63. Když je totiž porovnáte se současnou produkcí značky, lze mluvit dokonce o vrcholné nadčasové eleganci.

Stejně tak je ovšem i nedávná historie BMW plná vozů, kterým lze po stránce designové jednoznačně ukázat palec dolů. Mezi takové stoprocentně patří i letos bez nástupce, tedy pro neúspěch končící řada 6 generace G32. Na rozdíl od svých předchůdců se totiž nejedná o dvoudveřové kupé či kabriolet, nýbrž o pětidveřový liftback. Automobilka jej tituluje Hatchback Limousine, což je komické samo o sobě, vzhled to pak jen potvrzuje. My se dnes ale budeme soustředit na samotné auto, které již můžete nalézt také v autobazarech. A je zajímavou nabídkou.

Co se vzhledu týče, další hodnocení nechám na vás. Mně se nelíbí a kolegům z redakce též ne, je to taková velryba na kolech, i kdybyste nicméně při pohledu na vůz tiše skřípali zuby, Gran Turismo vás stále dokáže oslovit. Hlavně svou praktičností - pro cestující nabízí víc místa než řada 7, je to velmi pohodlný vůz a k tomu přidává zavazadelník s velkou výklopnou zádí, jenž standardně pobere 610 litrů. Jakmile sklopíte zadní sedadla, jste na 1 800 litrech, tedy na hodnotě, která překoná i mnohé kombíky. Není tak překvapivé, že zadní náprava se chlubí prvkem typickým pro tyto vozy, tedy vzduchovým podvozkem, jenž po překročení rychlosti 120 km/h sníží světlou výšku o 10 mm.

Šestkové GT v nabídce značky nahradilo řadu 5 Gran Turismo, oproti které je o 87 mm delší, 21 mm nižší a hlavně o 150 kg lehčí. Při minimálně 17 metrácích se ovšem stále nejedná o lehké pírko. I proto raději zapomeňte na základní varianty 630i či 620d, pod jejichž kapotou pracují přeplňované dvoulitry. Ideálem se spíše zdá verze 630d, u které třílitrový šestiválec produkuje 265 koní a 620 Nm. Mířit pak daný výkon a točivý moment mohou na zadní nápravu či všechna čtyři kola.

Naši kolegové přitom otestovali první zmíněné provedení, tedy BMW 630d Gran Turismo jakožto zadokolku. Na exempláři poprvé zaregistrovaném v lednu 2020 přitom nenašli jediný zádrhel, což má souvislost s nájezdem - ten činí pouhých 10 500 km. Na silnicích se tedy vůz příliš neohřál, servisní prohlídky ale jeho dosud jediný majitel absolvoval naprosto všechny. I tak zde ale máme výrazný propad hodnoty, cena totiž klesla z původních 76 300 Eur na 45 630 Eur, místo 1,83 milionu tak za prakticky nové auto dáte jen 1,1 milionu Kč.

Dobře, to je hodně peněz, jen čtyři roky stará auta ale můžete vybírat od asi 650 tisíc Kč, což je na vůz s původně multimilionovou cenovkou sympatická suma. Ani relativně malé stáří ovšem neznamená, že v bazarech můžete vybírat naslepo. V rámci německého TÜV Reportu totiž řada 6 a spřízněná řada 5 nejsou příliš chváleny, mezi dvou- a tříletými vozy jim totiž patří 109. příčka. V případě zájmu tak rozhodně zkontrolujte chladič EGR, jenž může protékat. Jediným řešením je přitom jeho výměna, tu by nicméně BMW mělo provést bezplatně.

Otázkou je, jak na tom v té chvíli motorový prostor bude, experti totiž varují před smísením chladicí kapaliny s nečistotami, což může vést k rozsáhlému poškození motoru. Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, při které se zaměřte také na brzdy - pedál se totiž může zasekávat. Oprava je pak znovu možná pouze v servisu, kde dojde na výměnu. V každém autorizovaném servisu by vám přitom měli sdělit aktuální stav vozu.

Známých problémů je nicméně více, rozhodně tak zkontrolujte i funkčnost veškeré elektroniky. Prověřit byste měli také karoserii a zejména litá kola, s ohledem na jejich velikost vás totiž i výměna jednoho ráfku může zruinovat. To ostatně lze říci také o prohlídkách v servisech či originálních náhradních dílech. Nesmíte totiž zapomenout, že jste u prémiové značky, kde nikoho nezajímá, kolikátý majitel v pořadí jste.

Šestkové Gran Turismo rozhodně nepatří mezi nejkrásnější vozy značky, spíše naopak. Je to ale extrémně praktické a pohodlné auto, které jako ojetina stojí zlomek své původní ceny. Ilustrační foto: BMW

