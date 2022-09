Jedno z nejspolehlivějších aut bez ohledu na stáří lidé přehlíží kvůli typu i značce, o to levněji ho koupíte před 6 hodinami | Petr Prokopec

Mělo by jít o jeden z bazarových hitů a v některých zemích jím možná i je, u nás ale nikoli. Je to „špatný” typ auta a má „špatnou” značku, o to lepší koupí ovšem může být pro ty, kteří ví, co Toyota i v této třídě nabízí.

Je to jedno z nejmenších aut v nabídce Toyoty, přesto lze i v jeho případě počítat s mimořádnou spolehlivostí. Dokládá to také pohled do aktuálního Reportu německého TÜV, kde se Yaris drží na nejvyšších příčkách celkového pořadí. Je to 27. auto mezi těmi maximálně tříletými, 24. mezi čtyř- až pětiletými, 33. mezi šesti- až sedmiletými a dokonce 13. mezi osmi- až devítiletými vozy. Kdybychom vzali v potaz jen auta její třídy, bavíme se o absolutní špičce. A i kdybychom vzali všechna auta bez rozdílu třídy, najdeme jen málo modelů s takto konzistentně výbornými výsledky.

Teoreticky by tedy Yaris měl zákazníky v autobazarech přitahovat jako světlo noční můru, reálný zájem má ale k takovému daleko. Stojí za tím fakt, že na trh s ojetinami míří lidé, kteří potřebují vůz, jenž zastane pokud možno všechno. Takovým dle jejich názoru Yaris není a i kdyby byl, japonská auta v Evropě nepatří mezi nejžádanější. O to více to platí v Česku, kde v této třídě veškerou konkurenci válcuje Škoda Fabia, ta si ale o statistické spolehlivosti Yarisu může nechat jen zdát-

Pokud začneme u druhé generace s interním označením XP90, která dorazila do prodeje v roce 2005, pak je třeba uznat, že jde spíše o městský vůz. Na délku totiž měří jen 3,75 metru, což sice usnadňuje parkovací manévry, prostor uvnitř uvnitř ale obslouží leda rodinu s velmi malými dětmi. To si Toyota zjevně uvědomovala již při vývoji, a proto přišla se zadní lavicí, jenž se dá posouvat o 15 centimetrů dopředu či dozadu. Dle potřeb tak mohou být upřednostněni cestující či jejich zavazadla.

Ani tak se ale Yaris druhé generace na dlouhé cesty nehodí, zejména kvůli nedostačujícímu výkonu. V tomto ohledu si stačí uvědomit, že i vrcholné provedení produkuje pouze 109 koní. Pokud tedy máte napjatější rozpočet a nemůžete sáhnout po třetí generaci, která do délky narostla o nemalých 16 centimetrů, pak ideálně volte diesel. Problémů v motorovém prostoru se obávat nemusíte, výtky v tomto ohledu míří jen k automatickým převodovkám, které se starají o rychlejší opotřebení spojky. Ale ty vám nedoporučíme tak jako tak.

Mimo to mohou problémy působit světla, brzdy a defektní ABS, od devátého roku nahoru je pak třeba zauvažovat také o výměně výfuku. To je nicméně vše, obávat se totiž nemusíte koroze, problémů s řízením nebo zlomených pružin a nefunkčních tlumičů, to všechno se u Yarisu děje v minimální míře. Byť pochopitelně vždy platí, že stav vozu odpovídá péči předchozího majitele. Ideálně proto vždy žádejte také servisní knížku, jakkoli je pochopitelné, že ty nejstarší vozy často míří do jiných než autorizovaných servisů.

Přesunout se můžeme k třetí generaci, tedy předposlední, kterou již lze považovat za vůz pro všechny případy. S délkou 3,95 metru je totiž na úrovni Škody Fabia. Toyota navíc toto provedení již naladila měkčeji, aby poskytovalo vyšší komfort. S prodloužením ovšem zmizela posuvná lavice a z někdejších devíti standardních airbagů, což byl rekord i mimo třídu, jich zůstalo pouze sedm. Na druhou stranu se ale do základní výbavy přestěhovalo i ESP.

Ani tentokrát se nicméně benzinové verze nedají kvůli nižšímu výkonu zcela doporučit na delší cesty, v případě dieselů jste pak omezeni dostupností. S příchodem faceliftu v roce 2017 totiž zmizely z nabídky. Nahrazeny byly hybridem, který se dieselům celkovou efektivitou nevyrovná, aspoň se ale v jeho případě nemusíte obávat nespolehlivosti. Problémů je totiž ještě méně než v předchozím případě, přičemž mířit lze do stejných míst - tedy ke světlům, brzdám a spojce.

Dodat můžeme jen ceny, které jsou opravdu nízké. U druhé generace startují okolo 40 tisíc korun za auta z prvních let výroby (tedy po roce 2005) za nebourané kousky s nájezdem okolo 200 tisíc km. Je-li to ale ve vašich možnostech, raději sáhněte do kapsy pro alespoň 100 tisíc korun a zvolte model s interním označením XP150 a nájezdem okolo 100 tisíc km. Ideálně pak variantu po prvním faceliftu, jenž dorazil v roce 2014 a přinesl agresivnější čelní partie. V takovém případě vás ovšem zmiňovaný diesel bude stát minimálně 150 tisíc korun. To už nám cifry na cenovkách poněkud rostou, v poměru výkonu a ceny jsou to ale pořád vynikající nabídky. Však se podívejte, co dnes stojí nová auta a co dostanete ve voze této třídy za klidně trojnásobnou sumu.

