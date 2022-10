Jedno z nejspolehlivějších aut v bazarech hitem není a podle toho stojí, jako ojetina přitom dává větší smysl před 5 hodinami | Petr Prokopec

Bývalo to mnohem populárnější auto, vysoké ceny nových vozů ale spoustu zákazníků poslaly jinam. Nevelký zájem je zejména v Česku patrný i v bazarech, což posílá ceny dolů. A ojetina dává prostor k lepší koupi hned dvakrát.

Z jakkoli menších aut - třebaže už dávno nejsou tak malá - se pozvolna stává druh zralý na vymření. Se spalovacími motory se stávají vzhledem k přísným emisním normám relativně stále dražšími na výrobu, což buď posílá jejich ceny příliš vysoko, nebo rovnou odrazuje automobilky od toho, aby je dále nabízely.

Spásou pak nebude ani elektrický pohon, je to znovu stejné dilema. Koneckonců stačí připomenout, že třeba Škoda hodlá Fabii nahradit elektromobilem startujícím někde pod 600 tisíci korunami. Něco takového ale můžeme jen stěží označit za auto, po kterém by toužily davy. I když se dá předpokládat, že tento vůz dorazí také s logy Volkswagenu a Seatu či Cupry, celkové prodeje to nespasí.

Znovu se tak ukazuje, jak špatným směrem se svět vydal. Co by totiž přírodě mohlo pomoci, to jsou právě malá a lehká auta, která ke svému pohonu nepotřebují vysoký výkon, a nemají tedy vysoké energetické nároky. S tím spalovacím by mohla sloužit dlouhá léta, tedy pokud by byla kvalitně postavena. V případě toho elektrického bude řada vozů zralá akorát do šrotu, neboť poklesnuvší kapacita akumulátorů opravdu není lákadlem, stejně jako vyhlídka na koupi nového paketu dražšího než samotný vůz.

Je navíc třeba podotknout, že pokud lidé nenaleznou vyhovující nová auta v showroomech, logicky pro ně vyrazí do autobazarů. Místo aby tedy používali nejnovější evoluce spalovacích motorů, budou při životě držet starší auta se vším, co s tím souvisí. V oněch bazarech se ostatně zastavíme i dnes, narazit v nich totiž můžete i na Volkswagen Polo šesté generace, který je u nás docela přehlíženou volbou.

S výrobou tohoto modelu německá automobilka začala v roce 2017, řeč tedy bude o velmi moderní ojetině. A navíc nadmíru spolehlivé, dle TÜV Reportu se tohle Polo ve své věkové kategorii nachází na 29. příčce, což z něj činí jednu z jasně nejlepších voleb své třídy a vlastně nejen té - jen 28 jiných modelů všech typů je na tom lépe. Že by se pro něj ovšem lidé do bazarů hnali, to se říci nedá - hlavně v Česku platí, že vozy této třídy jsou mezi ojetinami docela ignorované, což jejich cenu posílá dolů. A to je výhoda pro všechny, kteří je chtějí.

Neznamená to pochopitelně, že Polo číslo šest je dokonalou volbou za pár šupů. U nás jej můžete v bazarech s rozumnými nájezdy výrazně pod 100 tisíc km vybírat od asi 270 tisíc Kč, což vzhledem k aktuálním cenám a navíc okleštěné nabídce (dostaneme se k tomu) nezní úplně špatně. Kolegové z německého Auto Bildu otestovali exemplář z roku 2018 s najetými 54 152 kilometry, který vyšel na 13 280 Eur (cca 325 000 Kč) oproti původním 21 510 EU (cca 528 tisíc Kč). Uhrazením takové částky ale výdaje skončit nemusí - zrovna tento kousek měl totiž prasklé okno a sjeté brzdy, mimo to nastal čas na servisní prohlídku.

Vyjma toho kolegové upozorňují na interiér, v jehož případě se přeci jen již začíná ozývat zub času. Po kontaktu hlavně se sluníčkem totiž čalounění vykazuje různé odstíny šedi, přičemž u některých plastových prvků nabudete ihned pocit, že VW jel uvnitř v úsporném programu. K ještě větším ústupkům ale Němci přistupují u nových elektromobilů vyšších tříd, sázka na minulost se tedy i v tomto případě snadno může dopadnout lépe.

Se ojetými Poly problémy nebývají, jak jsme ostatně už zmínili - TÜV na významné typické chyby neupozorňuje a kontrolami prochází 96,6 % testovaných aut bez ztráty květinky. Co je na této ojetině další výhodou, je dostupná paleta motorů. Verze před faceliftem, který přišel v loňském roce, totiž kromě maloobjemových benzinových jednotek dostala 1,6litrový turbodiesel, který s autem umí solidně hýbat, chová se velmi kultivovaně a jezdit s ním klidně za tři litry nafty není problém. Na rozdíl od Škody Fabia pak Polo i v šesté generaci dorazilo ve verzi GTI. A třebaže na jeho 200 koní ale již budete potřebovat více peněz, je to řidičsky velmi žádoucí vůz.

Paleta dostupných variant je tak neobyčejně široká. Čeho byste se ovšem měli vyvarovat pokaždé, to je automatická převodovka DSG, která je u levnějších aut koncernu VW obecně slabinou a přesvědčivě se po delším zápřahu nechová ani v Polu. Zrovna tu si ale do obyčejnějších verzí Pola vybral málokdo, cenu posílala už opravdu vysoko.

Šestá generace Volkswagenu Polo z let 2017 až 2021 je trefou do černého, už kvůli spolehlivosti a velmi slušnému výběru pohonných jednotek. Automatu DSG se ale raději vyhýbejte. Ilustrační foto: Volkswagen

