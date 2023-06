Jednomu z posledních harcovníků umírající třídy aut se lidé vyhýbají i ojetému, propad hodnoty je až drastický před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Už tři roky starý může být váš jen za polovinu své někdejší ceny, tak rychle a tak intenzivně ztrácí na hodnotě. Není to jen výměnou za jeho zařazení mezi MPV, přesto je díky tomu Seat Alhambra rázem zajímavou nabídkou.

Pokud některý z Evropanů ještě před pár léty zatoužil po prostorném rodinném voze, lovit začal ze všeho nejdříve v kategorii MPV. S tou byla spojena řada inovací, třeba takový Opel Zafira představil sedadla, jenž bylo možné pouhým stisknutím tlačítka nechat zmizet v podlaze, a rozšířit tak zavazadelník. Něco takového je dnes vcelku běžné, v roce 1998 však byl systémem Flex 7 oslněn celý starý kontinent. Není tak divu, že první generace vozu zůstala v mnoha zemích součástí nabídky Opelu až do roku 2012 a prodávala se jako housky na krámě - ještě koncem předminulé dekády si ho jen v Evropě vybralo přes 217 tisíc lidí za rok.

Seat Alhambra prodávaný od roku 1996 na tom nebyl až tak dobře, šlo jednak o dražší model, především se ale jednalo o nejméně výrazný vůz z trojlístku technicky téměř totožných vozů, který tvořil s Fordem Galaxy a Volkswagenem Sharan. V případě druhé generace, která zamířila do prodeje v říjnu 2010, tak došlo na značný posun - do délky Alhambra narostla o 22 centimetrů, do šířky pak o 9. Nástup na prostřední a zadní řadu sedadel pak usnadnil příchod posuvných dveří. Tato snaha se vyplatila, vůz totiž začal bodovat v anketách i u zákazníků.

Za posledních pár let se nicméně trendy změnily, pro většinu lidí je tak rodinným ideálem SUV a nikoliv MPV. Alhambra tak z montážních linek sjela naposledy v roce 2020. Znamená to tedy, že pokud o ni stále máte zájem, musíte do bazaru. To má ale i své výhody, neboť před třemi lety jste museli k prodejcům dorazit minimálně s 814 900 Kč v kapse. Dnes vám nicméně na vozy z roku 2020 stačí méně než polovina, u těch vůbec nejstarších pak dokonce pouhá osmina, tedy zhruba 100 000 Kč.

Na základě [[0000048732 dat německého TÜV Reportu]n má takový propad hodnoty své opodstatnění nejen v náležitosti mezi auta nechtěné třídy, ale také v nepřesvědčivé spolehlivosti. Mezi tří- a pětiletými vozy totiž Alhambra zaujímá 122. příčku, přičemž horší už jsou jen vozy Dacie, BMW X5/X6, Citroën C3 Aircross a její příbuzný, tedy VW Sharan. Když se nicméně zaměříme na detaily, zjistíme, že problémů s autem není zase tolik. Jeho reputaci ovlivňuje jen pár věcí, hlavně pak veškerá elektroinstalace. K selhání pak dochází rovněž u klimatizace či multimédií.

Dále lze zmínit haprující DSG, dvouspojková převodovka je nicméně dlouhodobě známou slabinou celého koncernu. Stejně jako mnohé motory spojené s únikem oleje. Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, během které se zaměříte rovněž na funkčnost sedadel. V případě těch zadních, která byla okupována hlavně dětmi, pak můžete narazit také na špinavé skvrny nebo škrábance. Podobně na tom může být i 4 850 milimetrů dlouhá karoserie, neboť parkovací senzory nebyly standardem.

Slovo pak ještě můžeme dát německým kolegům, kteří jako zajímavou koupi berou vůz z roku 2020, se kterým jeho první a jediný majitel najel pouze 19 tisíc kilometrů. Zároveň před třemi lety zvolil i nejvyšší úroveň výbavy FR-Line, která jej v kombinaci s benzinovou jedna-čtyřkou vyšla na přibližně 43 tisíc Eur (cca 1 017 000 Kč). Nyní je nicméně vůz nabízen za 33 499 Eur (asi 792 000 Kč). To nám s ohledem na výše zmíněné jako moc dobrý obchod nepřipadá, na druhou stranu je to prakticky nové auto.

Alhambra byla k mání až do roku 2020, nejmladší exempláře tak mají na kontě již minimálně tříletý provoz. A přestože během té doby jejich majitelé nemuseli najet mnoho kilometrů, vozu ublížilo jeho hodnocení v TÜV Reportu. Snadno tak uspějete i se 400 tisíci korunami v kapse. Foto: Seat

Zdroj: Auto Bild, TÜV

