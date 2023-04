Jednotky let staré dieselové SUV můžete mít už za míň než 100 tisíc, je to ale Peugeot se vším všudy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Jde o populární a líbivý vůz, který nemá problém oslovovat i kupce ojetých aut. Problém je „jen” v tom, že spolehlivostí zrovna nezáří. To posílá jeho ceny hodně dolů, při pečlivém výběru ale nemusí nutně jít o špatný kauf.

Peugeot 2008 není v aktuálním TÜV Reportu hodnocen zrovna valně. V případě dvou- a tříletých aut je na 86. místě s 5,7% poruchovostí a ani s rostoucím věkem se výše rozhodně neposouvá - 89. a 92. pozice, to jsou jeho umístění v dalších věkových kategorií. Existují sice jiné populární vozy, které mají podobnou bilanci - za všechny jmenujme Škody Octavia a Superb -, jenže jejich průměrný nájezd je násobně vyšší.

V případě Octavie je po 2 až 3 letech přesně dvojnásobný a její poruchovost s rostoucím věkem obvykle relativně klesá, protože hodně ježděná firemní auta se často stanou soukromými. Peugeot 2008 si moc firem jako služební vůz nevybírá, a tak zatímco škodovka je s 8 až 9 léty na krku už úplně jinde a nachází se v nadprůměru přes nájezd 119 tisíc km, Peugeot 2008 zůstává se 74 tisíci km na chvostu.

Má tedy smysl uvažovat o koupi původního Peugeotu 2008 jako ojetiny, když na trhu je druhá generace, která poslala ceny prvotiny ještě více dolů? To je otázka, na kterou dávají data TÜV celkem jasnou odpověď - je to relativně riziková hra, ve které můžete snadno prohrát. Cenami vůz skutečně láká, nejdostupnější exempláře začínají už pod 100 tisíci Kč, přičemž jde stále o jednotky let staré vozy klidně s dieselovým motorem. Počítat v té chvíli musíte s vyšším nájezdem a také s nižším výkonem, ale přesto.

Francouzské SUV ostatně zrovna v posledním zmíněném ohledu nikdy neexcelovalo, neboť škála výkonů startuje u dieselové jedna-čtyřky na pouhých 68 koních a vrcholí u benzinové jedna-šestky turbo na 173 koních. Většina variant nicméně disponuje dieselovou jedna-šestkou či benzinovým 1,2litrovým tříválcem, pročež se budete pohybovat spíše v pásmu 82 až 130 koní. Méně žíznivý je pochopitelně motor HDi, spíš než na automat však u něj vsaďte na šestistupňový manuál.

Motorový prostor je nicméně přesně tím místem, kde je třeba maximální ostražitost. Po pěti letech provozu totiž pohonné jednotky trpí nadměrnými úniky oleje a defekty výfuku 16krát častěji (!), než je průměr. Kromě toho musíte strpět menší odolnost brzd. Koroze ale zatím problém není, stejně jako se nemusíte bát prasklých pružin.

Pomalu jistotou je naopak výměna světel, a to vpředu i vzadu. Stejně tak velmi často odchází moduly ABS a ESP, výrazně poruchová je pak i robotizovaná převodovka ETG5. Zmínit pak mimo to musíme ještě dvě svolávací akce, z nichž jedna řešila vadný senzor teploty vody, jenž spouštěl náhlý poplach, a druhá riziko samovznícení.

Vizitku tedy Peugeot 2008 nemá zrovna skvělou, byť technici TÜV dodávají, že bezproblémové kusy se najdou, jen je jich málo. Že to vozu na oblíbenosti ubírá, je zjevné z cen, problematičnost 2008 je zjevně už šířeji známá. Pokud ale patříte mezi zdatné kupce ojetin a dokáže si dát pozor na výše zmíněné, zase tak špatný obchod to být nemusí.

První generace Peugeotu 2008 z letech 2013 až 2019 není zrovna vzorem spolehlivosti. Hlavním problémy se týkají motoru, které mohou vyústit v opravdu nákladné opravy, nejen pro to je ale 2008 v tabulkách TÜV nízko, stejně jako se nízko drží jeho ceny v bazarech. Foto: Peugeot

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.