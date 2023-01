Už pár let staré ojeté Hyundai v bazarech dokonale odhaluje nesmyslnost elektromobilů před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Obecně vzato je to zajímavé auto, a to nakonec i tím, že jej můžete mít se nebývale širokou paletou pohonů. Právě proto ale nakonec tento vůz ukazuje, jak nesmyslným řešením elektrická auta z dlouhodobého hlediska jsou.

Během uplynulé dekády jako by se celý svět zbláznil do aut se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie. SUV se staly nejen lákavým artiklem pro zákazníky, ale také cenným zdrojem příjmů pro jejich výrobce. Ti totiž ve své podstatě začali hatchbackům dodávat chůdy, což vedlo nejen ke zhoršení jízdních vlastností a spotřeby, ale také ke zvýšení ceny. A jelikož s jejím akceptováním neměla klientela na rozdíl od tradičních karosářských stylů žádný problém, došlo u některých automobilek k eliminaci skoro všeho, co SUV nepřipomíná alespoň z rychlíku.

Hyundai je jedním z těch výrobců, kteří na sedany, hatchbacky či kombíky nezanevřeli. Přesto v případě SUV nechtějí stát stranou. Aktuálně vám tak neprodají pouze Tucson či Santa Fe, což jsou firemní stálice, ale také modely Bayon a Kona. Druhý zmíněný se loni v prosinci dočkal mezigenerační obměny, na nové provedení nicméně zákazníci ještě musí počkat. Aktuálně tak mohou sáhnout po dosluhující verzi, která startuje na 439 990 Kč. V ceně mimo jiné máte klimatizaci či multimédia s 8palcovou obrazovkou.

Jak jsme nicméně zmínili, Kona první generace je na sklonku svého životního cyklu. To znamená, že korejské SUV můžete pořídit levněji i přes mnohem bohatší výbavu, než jaká je spojena se základním modelem. Jen pro něj nesmíte do showroomů s novými vozy, nýbrž do autobazarů. Tam vám postačí zhruba 270 tisíc korun i na exempláře, které mají najeto jen zhruba 100 tisíc kilometrů a disponují „plnou polní“. Jediným omezením je v té chvíli hnací ústrojí, za takové peníze totiž dosáhnete jen na litrový tříválec.

Kona je přitom jedním z těch aut, kde v rámci motorového prostoru prakticky neexistuje omezení - sáhnout totiž můžete i po dieselovém, hybridním nebo ryze elektrickém pohonu. V případě benzínových agregátů pak dokonce nechybí ani přeplňovaný dvoulitr naladěný na 280 koní. Verze N nicméně byla odhalena až v dubnu 2021, díky čemuž za nejlevnější exempláře dáte tři čtvrtě milionu korun. Tedy vyšší částku než za elektrické provedení, které v bazarech startuje okolo 600 000 Kč.

S diesely jsou pro změnu spojené sumy okolo 350 tisíc korun, ovšem stejně tak i vyšší nájezdy. Těšit vás ovšem může skutečnost, že jednotka 1,6 CRDi je považována za velmi spolehlivou. Experti přitom doporučují její silnější verzi se 136 koňmi, která vám dopřeje slušnou dynamiku, aniž by se v nádrži objevil vír. Je ovšem třeba volit vozy vyrobené do roku 2020, poté totiž dorazila evoluční jednotka Smartstream, se kterou již taková chvála spojena není.

Naši němečtí kolegové otestovali jak dieselovou, tak hybridní i elektrickou verzi. První z nich doporučují v rámci dálkových tras, poslední pak pro pohyb ve městě. Prostřední je považována za jistý kompromis, vše nicméně platí jen do chvíle, než by došlo na výraznější poruchu. Náklady spojené s dieselem jsou totiž minimální. U takového hybridní ústrojí vás ovšem vyjde nová baterie na 4 235 Eur (cca 101 tisíc Kč), nový akumulátor plně elektrické pak „koštuje“ dokonce 22 688 Eur (asi 542 tisíc Kč).

Pokud si uvědomíme, že testovaný dieselový kousek se 67 485 najetými kilometry stál pouze 18 480 Eur (441 350 Kč), pak se znovu ukazuje, kterak elektromobil nemůže být dlouhodobě ekonomicky únosným, a tedy ani ekologickým řešením. Za jediný komponent je totiž třeba po pár letech dát daleko více než za celé auto. K něčemu takovému bude asi svolný jen málokdo. Tak nehorázné plýtvání omezených zdrojů navíc přichází v době, kdy Brusel dennodenně vyzývá k šetření.

Je navíc třeba dodat, že ona baterie disponuje kapacitou jen 42 kWh (ekvivalent ani ne 11 litrů nafty), a tedy teoretickým dojezdem 289 km. Vůz navíc v takový moment dokáže vyvinout maximální tempo 155 km/h. Když pak ještě vezmeme v potaz jeho vyšší hmotnost 1 610 kg, která se negativně projeví na rychlejším opotřebení kdečeho, vážně nás nenapadá jediný důvod, proč takové auto vůbec doporučit.

Obecně pak už lze jen dodat, že některé vozy byly osazeny pohonem všech kol, který jejich majitelé neváhali otestovat v terénu. To ovšem mohlo vést k poškození podvozku. V případě zájmu proto bedlivě zkontrolujte hlavně ochranné plastové lemy - pokud jsou popraskané, je lepší dát ruce pryč. Byť v porovnání s výměnou baterie by i taková oprava byla vlastně za hubičku.

Elektrická Kona startuje v bazarech okolo 600 tisíc korun. Za tuto sumu však většinou dostanete vozy osazené menšími bateriemi o kapacitě 42 kWh, navíc zhruba tři roky staré. Po několika dalších letech vám tak SUV může sloužit už jen na cestu pro rohlíky do nepříliš vzdáleného supermarketu. Náhradní baterie přitom stojí majlant, stejně jako elektrická jednotka. Foto: Hyundai

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.