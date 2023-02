Jen pár let staré moderní Audi může být vaše skoro za pakatel, stačí sáhnout po modelu, který lidé nechtějí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Je to moderní, velmi kvalitní a už bezpečně spolehlivý vůz, objektivně zkrátka nemá chybu. Bohužel pro něj je součástí vymírající třídy a jako takový skončí bez nástupce. Pro první majitele, kteří si ho přece jen koupili, je to problém, pro zájemce o ojetinu je tahle A5 výhra.

Je stále otázkou, zda letošní zima už skončila. O víkendu nás sice opět čeká ochlazení, pod bod mrazu však teploty mají klesat pouze v noci. Navíc má jít pouze o krátkodobý výkyv, za týden touto dobou byste tedy neměli potřebovat zimní bundu ani po setmění. To je dobrá zpráva pro příznivce kabrioletů, které dost možná čeká poněkud delší sezóna ježdění „nahoře bez“. A pokud právě po takovém voze toužíte, máme pro vás dobrou zprávu - za plátno místo pevných střešních panelů nemusíte utratit majlant, aktuálně je tomu právě naopak.

Hned na úvod je třeba říci, že s takovým očekávání nemůžete vyrazit do showroomů s novými vozy, zvláště pak takových, jenž zdobí čtveřice navzájem propletených kruhů. Nejlevnější Audi A5 Cabrio totiž vychází na 1 442 900 Kč, což již rozhodně nejsou drobné. Pod kapotou lze navíc v tu chvíli počítat s dvoulitrem a 150 koňmi, s nimiž sice můžete dosáhnout nejvyšší mety 219 km/h, ovšem akcelerace z místa a pružné zrychlení nepatří mezi silné stránky této varianty.

Čím větší však budete mít požadavky na techniku, tím hlouběji je třeba sáhnout do kapsy. Tedy v případě nových aut. My se nicméně nyní přesuneme na trh s ojetými vozy, kde druhá generace A5 Cabrio startuje na pouhém půlmilionu korun. V té chvíli se nicméně musíte rozhodovat, zda přednost dostane kombinace základního dvoulitru a nízkého nájezdu, nebo vyšší výkon a vyšší nájezd. Pokud přidáte pár set tisíc navíc, můžete mít z obojího to nejlepší.

To jsou skutečně zajímavé ceny za vůz, který je prestižní, stylový, kvalitní, spolehlivý a jen pár let starý. Důvodem je, že kabriolety v posledních letech ztratily přízeň a A5 Cabrio v nabídce Audi už v podstatě jen dožívá. Zájem o ni je velmi malý a patrný je i v bazarech.

Jejich návštěva se tak rozhodně vyplatí. Druhá generace A5 byla totiž představena v červnu roku 2016, prodej pak odstartoval s několikaměsíčním zpožděním. Maximálně tedy budete mít tu čest se šestiletými vozy. Obávat se přitom nemusíte o kvalitu ani spolehlivosti, prakticky jediným problémem spojeným s tímto modelem jsou haprující multimédia. To je však stinná stránka všech koncernových aut, nejen kabrioletu od Audi.

Přesto všechno se nicméně na kabriolet snáší jistá kritika. Jízda ve voze totiž není tak působivá jako u kupé, spíše než cokoli jiného byste se tedy měli na cestách nenuceně kochat se sluncem ve tváři. Zadní sedadla se pak hodí spíše jen pro děti, které se nicméně kvůli větrným poryvům zakrátko budou snažit zavrtat pod boční plasty. Vyplatí se proto zkontrolovat, zda nedošlo na jejich poškrábání. Totéž udělejte i u kol, přeci jen tu máme 2 metry široký a 4,7 metru dlouhý vůz.

Mimo to je tu ještě jeden bod, na který je třeba upozornit. Audi je totiž prémiovou značkou, jejíž techniky nezajímá, zda jste daný vůz kupovali jako nový či jako ojetý. Jakmile tedy zamíříte do servisu, může být i s banalitou spojen poměrně vysoký účet. Pokud tedy předpokládáte, že po koupi vám již mnoho peněz na účtu nezbude, raději se vyvarujte exemplářů disponujících čelními matricovými LEDkami. Fungují skvěle, jejich případná výměna vás ale bude stát pomalu ledvinu.

Dodat již můžeme pouze zkušenosti našich kolegů z Německa. Ti proklepli provedení 40 TFSI, tedy kabriolet osazený benzinovým dvoulitrem naladěným na 190 koní. Vůz byl poprvé zaregistrován v listopadu 2019, přičemž měl pouze jediného majitele, který s ním najel 43 336 km. Když jej nicméně kupoval, dopřál si velké množství příplatkové výbavy. Nyní je nicméně k mání za 34 750 Eur (cca 822 tisíc korun), přičemž prodávající k němu dává i záruku.

Za částku nižší, než jakou potřebujete na základní Škodu Superb, tedy můžete pořídit zánovní a prakticky nejetý prémiový kabriolet. To je vábení, kterému se odolává opravdu těžce. Pokud je navíc pro vás A5 až přílišným soustem, můžete zvolit menší model A3 Cabrio. To lze totiž pořídit dokonce levněji než Škodu Fabia, přičemž znovu jde jen o pár let stará auta. Tomuto Audi se nicméně podrobněji na zoubek podíváme někdy příště.

Za jízdu „nahoře bez“ dnes dáte dokonce méně než za novou Škodu Superb. I přesto však bude v té chvíli A5 Cabrio disponovat nízkým nájezdem, který navíc může doplnit poměrně vysoký výkon. Je to dáno nezájmem o kabriolety obecně, který se ani Audi nevyhnul. Foto: Audi

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Petr Prokopec

