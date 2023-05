Už pár let starý Nissan Leaf koupíte za zlomek původní ceny, naplno ukazuje hlavní slabinu elektromobilů před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Druhá generace japonského elektromobilu dorazila na trh teprve v roce 2018. Jako nový tento vůz nekoupíte pod 860 tisíc Kč, většina zákazníků pak platí kolem milionu. Co jim z jejich investice zbylo? Klidně jen 340 tisíc, záruka na baterie má i své kilometrové limity.

8 let nebo 160 tisíc kilometrů, to je záruka, jakou Nissan dává na baterie elektrického modelu Leaf. Na první pohled se může zdát, že jde o velkorysé krytí, ostatně se spalovacími vozy jsou povětšinou spojeny citelně menší jistoty. Je nicméně třeba si uvědomit, že benzinové či dieselové motory po 2, 5 nebo 7 letech obvykle „neodchází” zcela. A když se na nich něco pokazí, bývá celkem snadné problém vyřešit - i oprava za 100 tisíc Kč je u spalovacího motoru extrémní a zcela výjimečná.

Baterie vedle toho „odcházejí” úplně, a to i z časových důvodů bez ohledu na to, jak moc auto používáte. Zaznamenali jsme nespočet až tragických příběhů majitelů, kterým auto začalo mávat klidně po 7 letech. Baterie pak lze od určité chvíle rozumně jen nahradit, což není levnou záležitostí ani v tom nejbláhovějším snu. Také o tom jsme se zmiňovali dříve, Nissan chce za novou baterku až 15 516 euro, tedy asi 367 tisíc Kč. To je vzhledem k hodnotě vozu po pár letech naprosto bláznivá suma.

Důvodem, proč se o tom zmiňujeme, je skutečnost, že na druhou generaci Leafu není problém narazit v bazarech. Ceny startují na zhruba 340 tisících korunách, což zní zajímavě - 4 nebo 5 let starý vůz za asi třetinu jeho původní ceny, kdo vám to dnes dá? Jenže s takovými částkami jsou spojené vozy, které buď již podmínky dané zárukou nesplňují, nebo jim zbývá už jen pár tisíc kilometrů. Znamená to, že ani tady slevu nedostanete zadarmo - záruka je pryč nebo je její konec na spadnutí a vám v ruce snadno zůstane nepoužitelný vůz obtěžkaný 370tisícovou investicí do jeho zprovoznění.

Nejde tu navíc jen o cenu, ale i o dostupnost bateriového paketu. Baterek je omezené množství, automobilky je chtějí hlavně prodávat v nových vozech, a proto nabídka náhrad dalece zaostává za poptávkou. I když tedy samotná výměna zabere odbornému servisu pouhý den, na samotné akumulátory můžete po objednání čekat klidně půl roku i déle.

Tím vás od koupě ojetého elektromobilu japonské značky nechceme odradit, jen je třeba k ní přistupovat s vědomím všech rizik. Testovací jízda je nutností, během ní se pak zaměřte hlavně na úbytek energie, stejně jako následně zastavte u dobíjecího stojanu a změřte si, jak dlouho zabere její doplnění. Zejména rané exempláře totiž nebyly tak rychlé, jak jejich majitelé očekávali, neboť Nissan naprogramoval systém tak, aby nefungoval naplno, dokud paket nedosáhne ideální teploty.

Pozornost nicméně nevěnujte jen technice, nýbrž také karoserii. Vůz dlouhý 4 490 milimetrů totiž dostal do vínku značný převis, se kterým může na nekvalitní silnici škrtat o povrch. Zpoza volantu navíc není viditelná celá příď, jenž tak mohla být ozdobena parkovacími šrámy. Základní úrovně výbavy pak naštěstí disponovaly ocelovými šestnáctkami, jejichž nahrazení v případě potřeby nebude tak drahé. Zbankrotovat byste ovšem neměli ani kvůli pneumatikám.

Finální slovo pak dáme kolegům z Německa, kteří proklepli pět let starý kousek, s nímž jeho první majitel najel pouze 19 700 km. To není zrovna enormní porce, na druhou stranu ze záruky zbývají už jen tři roky. Poté se může stát cokoli. Jakkoli tedy výbava N-Connecta, za kterou dnes v případě nového vozu dáte 969 000 Kč, zahrnuje prakticky vše, cena 21 700 Eur (cca 513 tisíc korun) zase tak moc lákavá není. Zvláště když vám koupí jen menší paket baterek s 40 kWh, s nimiž vůz moc daleko nedojede ani dnes. Natož pak za pár let...

Leaf druhé generace je na trhu pátým rokem, v mnoha případech však již tovární záruka nemusí pokrývat baterie. Ta totiž padá nejen po osmi letech, ale i po najetí 160 tisíc kilometrů dle toho, co přijde dříve. V případě zájmu tak ojetinu patřičně vyzkoušejte, jinak můžete brzy po podpisu kupní smlouvy zaplakat. Foto: Nissan

Zdroj: Auto Bild

