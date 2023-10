Ještě hůř než špatně: Opravy elektromobilů jsou podle pojišťoven o třetinu dražší než u spalovacích aut, je to pro ně další rána včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Že udržovat elektrická auta při životě je dražší než v případě spalovacích vozů, se říká už nějaký ten čas, nikdo ale na tomto poli nemá přesnější informace než pojišťovny. Ty nejenže potvrzují, že to tak je, uvádí také, že nůžky jsou otevřené ještě o dost víc, než se myslelo.

Uběhlo jen pár týdnů od chvíle, kdy jsme vás seznámili s výsledky studie společnosti J.D. Power týkající se nákladů na provoz aut různého typu. Z té mj. vyplynulo, že opravy elektromobilů jsou oproti benzinům a dieselům dražší, což naprosto popírá dřívější očekávání. Byl to pro elektromobily špatný výsledek, ale ruku na srdce - rozdíl nakonec nebyl zase tak velký. Tedy pomineme-li Tesly, jejichž opravy skutečně lezou do peněz.

I když ale nechceme nijak zpochybňovat metodiku respektované americké firmy, pořád nutně pracuje s nepřesnými daty. Mnohem lepší, prakticky dokonalá mají pojišťovny, jimž se do rukou dostává nespočet konkrétních údajů o nákladech na opravy různých druhů aut. A právě německá asociace pojišťoven GDV (Gesamtverbands der Versicherungsunternehmen) přišla varováním, že opravy elektromobilů jsou ve skutečnosti ještě výrazněji dražší.

I když elektrické vozy mají během incidentů v průměru na kontě o 20 procent menší poškození, což je patrně dáno tím, že s nimi většina řidičů jezdí co nejpomaleji, aby vůbec někam dojeli, jejich uvedení do původního stavu je v průměru o celých 30 procent dražší. Problémem jsou dražší díly i zdlouhavější práce servisů, které navíc potřebují speciální vybavení nepoužívané u jiných druhů aut.

Generální ředitel GDV Jörg Asmussen poznamenal, že pojišťovny sice berou v potaz i to, že elektromobil dle statistik způsobí v průměru o pět až deset procent méně incidentů než spalovací vůz, ovšem výši účtů ze servisů tím zkrátka nelze zastřít. Asociace proto apeluje na automobilky, aby daný problém podchytily dostatečně včas. Pokud totiž lidem bude i při drobné kolizi hrozit, že sáhnou do kapsy klidně i pro více než polovinu pořizovací ceny, žhaví do elektromobility budou ještě méně než dnes.

Heinz Gressel, šéf dopravního výrobu GDV, v tomto směru poukazuje na dva kroky, jenž musí být učiněny. V prvé řadě je třeba dále zapracovat na ochraně baterií, neboť cenu oprav zvyšuje mimo jiné dlouhé postávání vozů v servisech kvůli nabytí jistoty, že paket nebyl poškozen. Dále je pak zapotřebí, aby servisy a příslušní experti dostali k dispozici veškerá diagnostická data týkající se stavu baterií po havárií.

„Se spalovacími motory máme více než 125leté zkušenosti, ovšem v případě elektromobilů jde jen o zhruba deset let. Se vší úctou vůči servisům, odtahovkám, hasičům a expertům nám zkrátka chybí zkušenosti a ověřené procedury, jak se vypořádat s vážně poškozenými elektrickými vozy,“ shrnul současný stav Christoph Lauterwasser zastupující Allianz. Také on proto volá hlavně po zpřístupnění většího množství dat širšímu okruhu lidí.

Právě to se nicméně zdá být aktuálně nepřekonatelná překážka. Výrobci se totiž ve snaze o náskok před konkurencí snaží naopak co nejvíce informací držet pod pokličkou, čímž jsme se ocitli doslova v začarovaném kruhu. Dokud se jej nepovede prolomit, opravdu nelze počítat s tím, že by obliba elektromobility byla masová. Současně je ale třeba dodat, že toto je až x-tý problém, x-tá rána pro jejich ambice prorazit. Limitem je především omezená použitelnost a její kombinace s vysokou pořizovací cenou. Vysoké odpisy a vysoké náklady na opravy přichází ke slovu až pak.

Opravit třeba elektrický Golf je podle dat GDV v průměru o 30 procent dražší než jeho benzinový protějšek. Je to jen další z mnoha ran pro atraktivitu elektrických aut. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

