Ježdění elektromobilem je opravdu drahý špás, některým majitelům nevydrží pneumatiky ani 10 tisíc km

Co se asi stane, když auto začne vážit klidně o tunu víc, bude o stovky koní silnější a jeho pneumatiky budou muset být i kvůli tomu citelně větší? Že by to přineslo jejich dražší a častější výměny? Přesně s tím se potýkají majitelé elektromobilů, extrémem se zdají být Riviany.

Jak často měníte pneumatiky? Dle Dana Zielinskiho, mluvčího americké asociace výrobců černého obutí, je většina z nich navržena tak, aby zvládla najet okolo 100 tisíc kilometrů. Sloužit by vám přitom mohly až deset let, povětšinou se však přezutí doporučuje po šesti. Následně totiž běhoun u aut parkovaných na ulici začíná puchřet, což vede ke zhoršení jízdních vlastností. Životnost pneumatik je nicméně ovlivněna i dalšími faktory, zejména vaším jízdním stylem. Či lokalitou, ve které žijete a kde se pohybujete, stejně jako hmotností vozu, na kterém jsou nasazeny. Není tedy nic zvláštního, když přezouváte po každých pár desítkách tisíc najetých km.

Majitelé elektromobilů si nicméně stěžují, že jejich pneumatiky vydrží mnohem míň. Extrémem se zdají být auta Rivianu, u nichž vzorek mizí již po najetí pouhých 6 tisíc mil, tedy ani ne 10 tisíc kilometrů. A nikdo z těch, kteří se na internetu podělili o své zkušenosti, nezvládl s jednou sadou víc než dvojnásobek. To je opravdu směšně málo, i velmi aktivně jezdící řidiči sportovních aut s měkčím obutím obvykle zvládnou více než 10 tisíc km. I málo jezdící majitelé elektromobilů tak musí přistupovat k výměně pneu dvakrát ročně, což u takového auta s nejméně 20" koly leze do peněz.

Sada základních dvacítek od Pirelli pro Riviany vychází v USA na 1 400 dolarů (cca 31 tisíc korun). Vynásobte si to dvěma a máte před sebou další vyvrácení mýtu o levném provozu elektrických aut. Kolikáté už to je? Vedle extrémní ztráty hodnoty nebo velmi drahého pojištění je to x-tá rána stejného stylu.

Paradoxem je, že Rivian peněženkám lidí ubližuje hlavně kvůli systému, který je měl chránit. Majitelé totiž zjistili, že na rychlejší opotřebení dochází při volbě jízdního režimu Conserve, který - jak jeho název napovídá - přináší úsporu energie. Odpojí totiž zadní motory, aby snížil spotřebu energie. Dojezd tak narůstá na 558 kilometrů, zatímco v módu All-Purpose je možné počítat s 509 a ve sportovním režimu jen s 500 km. Taková je pochopitelně jen teorie, realita závisí mimo jiné i na venkovní teplotě. Majitelé totiž uvedli, že zatímco v létě se zvládají dostat i na 450 km, v zimě mají potíže zvládnout na jedno nabití i pouze 200kilometrovou štreku.

Zpět ale k onomu tragickému opotřebení pneumatik, které je právě kvůli výše zmíněnému režimu spojeno hlavně s přední nápravou. I přes deaktivaci zadních jednotek totiž stále musí zvládat nemalých 424 koní. To je mnohem vyšší výkon, než jaký třeba takový Mercedes-AMG A45 posílá na všechna čtyři kola. Německý vůz nicméně váží 1 560 kg, zatímco takový Rivian R1T má na kontě více než dvojnásobných 3 152 kg. Když pak ještě zatížíte korbu a kabinu, jste rázem dokonce na 3 870 kilech.

Již tyto dva parametry, tedy nemalý výkon a obří hmotnost, by vedly k rychlému opotřebení pneumatik. Je tu však ještě jedna okolnost, za kterou stojí nedostatek zkušeností značky. Ta totiž v rámci onoho režimu Conserve umožňuje i snížení světlé výšky, což redukuje odpor vzduch. Problémem však je, že při dané volbě dochází na změnu úhlu odklonu kol, takže se část běhounu sjíždí ještě rychleji. Dejte si vše dohromady s několikamilionovou pořizovací cenou a máte před sebou opravdu drahý špás.

Rivian může disponovat až čtyřmi motory o celkovém výkonu 847 koní. I když zadní jednotky odpojíte, stále máte k dispozici polovinu z této porce. Ta ovšem může být spárována s hmotností až 3 870 kg. Není tak divu, že vzorek pneumatik mizí majitelům doslova před očima. Tento problém je ale v různé míře s elektromobily spojen obecně, jejich vysoká hmotnost, vysoké výkony a velikost obutí dělají z výměn pneumatik častou a drahou záležitost. Foto: Rivian

