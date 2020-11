Ježdění s autem se slabou baterií potichu ničí mnohem dražší díl motoru před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Na některých věcech se nevyplatí šetřit a akumulátor automobilu je možná překvapivě jednou z nich. Nejde tu jen o to, že jednoho dne možná nenastartujete, jeho stav současně týrá alternátor.

Že vybitý akumulátor není dobrá věc, poznal snad už každý řidič, kterému už stačil zaschnout inkoust na řidičském průkazu. Pro fungování jakkoli modernějšího vozu je nabitá baterie životně důležitým komponentem, bez něhož jej nejenže nelze uvést do provozu, ale kolikrát ani pokračovat v jízdě. Přesto péči o něj mnozí podceňují, jeho stav nekontrolují a jezdí s ním tak dlouho, dokud jednoho dne nepřijdou k vozu a už s ním neodjedou.

Zní to jako přijatelný způsob, jak potenciál akumulátoru využít do poslední kapky, však nejde o úplně levnou věc - na některá auta může stát i mnoho tisíc korun. Stejně jako v mnoha jiných případech i zde platí, že příliš dlouhé chození s džbánem pro vozu nekončívá dobře a „jen” nevyjetí na plánovanou cestu nemusí být jediným problémem.

Připomíná to práce našeho přítele Jasona Fenskeho z Engineering Explained, který se zaměřil na to, co provoz auta s vybitou baterií udělá s alternátorem. Nejdříve u svého auto provedl všemožná měření po studeném startu s nabitou baterií. Sledoval napětí akumulátoru a alternátoru, dále jím produkovaný proud a teplotu. Data zjišťoval v několika jednominutových intervalech po startu a po krátké jízdě. Následně baterii vybil, vůz nastartoval z externího zdroje a opět sledoval jednotlivé parametry.

Podrobná čísla můžete vidět na videu níže, kde je vyobrazen i srovnávací graf závislosti teploty alternátoru na stavu akumulátoru s přibývajícím časem od startu motoru. Lze z něj vyčíst, že s vybitou baterií je alternátor zatížen značně více a tím pádem se podstatně rychleji zahřívá na vyšší teplotu.

Zvýšená teplota alternátoru může způsobit poškození vnitřních částí, které nevydrží dlouhodobě tepelné působení. Paradoxní je, že zatímco baterii nízká teplota spíše trápí, sekundární problémy pomáhá alespoň částečně řešit. Jinými slovy - v chladu, jako je nyní, se baterie snáze vybije, přehřívaný alternátor se ale za jízdy snáze chladí. To ale neberte jako důvod, proč nyní starost o baterii ignorovat.

Tak jako tak je třeba říci, že krátkodobé zatížení v případě vybité baterie alternátoru neublíží, ale dlouhodobé ježdění se slabou baterii už alternátoru prospívat nebude a snadno může způsobit jeho předčasný kolaps. Repasování nebo nákup nového alternátoru je výrazně dražší záležitostí proti udržování baterie v dobré kondici pomocí nabíječky nebo včasného nákupu nové náhrady.

Pokud řidič uvízne mimo dosah nabíjecího kabelu, je samozřejmě lepší jednorázově jakkoliv nastartovat a dojet do bezpečí, dlouhodobé používání auta se skomírající baterií je nicméně opravdu zbytečné riziko. Více se vyplatí včasná výměna nebo u nárazově používaných vozů průběžné preventivní dobíjení ze zásuvky v garáži - existují systémy udržující baterii fit bez toho, aniž by ji neustálým dobíjením ničily.

Akumulátor už dnes ve většině aut není vidět, ať už je v motorovém prostoru, nebo kdekoli jinde. Ale pořád v něm je a pořád je stejně důležitý - dlouhodobé ježdění se slabou baterií může způsobit nejen problémy na cestách, ale i předčasně zničit alternátor. Proto je vhodné o něj patřičně pečovat, zvlášť v zimě. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Explained@Youtube

Mirek Mazal