Jindy spořádaní Kanaďané začali ve velkém demolovat stacionární radary, sami politici už říkají, že jsou to skrytí výběrčí daní
včera | Petr Miler
A nepřeháníme ani v nejmenším, přes 800 hlášených případů vandalismu za letošní rok jen v Torontu je znakem opravdu široce pojatého protestu. Není divu, že se věci chytají někteří politici, kteří konečně jsou schopni říkat to, co každý soudný člověk dávno ví - o bezpečnost tu nejde.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A podobně můžete i za lidmi chodit s pokladnou s nápisem „státní kasa” jen do určité chvíle - v lepším případě vám do ní pak přestanou cokoli dávat, v tom horším vám ji rozsekají krumpáčem a možná vám i přelámou ruce.
Lidé prostě mají hranici určitou toho, co si nechají mlčky líbit, přitom odpor obvykle nepřichází graduálně - nastupuje rychle a razantně. Platí to i v případě všemožných systémů dozoru nad silničním provozem, které jsou obvykle instalovány s bohulibými úmysly, typicky zvýšení bezpečnosti. Může být, to ale l jejich instalaci musí docházet citlivým způsobem, v přiměřené míře a jejich fungování musí být zřetelně nastaveno tak, aby problémům skutečně předcházelo, ne způsobovalo nové.
Neděje se to skoro nikdy.
Neřekneme ani popel, pokud bude například nejvyšší povolená rychlost takto vymáhána v místech s velmi frekventovaným pohybem chodců, zvlášť těch s horší orientací, ať už jde o děti nebo starší lidi. Takové místo bude nepřehlédnutelně označené, aby každý soudný člověk sundal nohu z plynu. A kdo to přesto neudělá, nechť je zaznamenán jako nesoudný řidič, kterému nebude od věci domluvit. Ale kdy jste tohle někde viděli?
Řeknu vám svou odpověď: Neviděl jsem to nikdy, nikde a nijak. O nic takového se nikdo ani nepokouší, přičemž argumentem proti bude něco velmi stupidního ve stylu, že takové opatření by si na sebe nevydělalo. Sakra, to se vše měří v penězích? Vydělalo - tím, že by aktivně předcházelo oněm problémům a spíš pasivně hledalo ty, kteří se skutečně moc neosvědčili.
Podobná zařízení se tedy stále častěji a stále hloupěji instalují na místa, kde mají jediný účel - někoho přistihnout při technicky nepovoleném, ale fakticky obvykle neproblémovém jednání a poslat mu za to účet. To je celé. O nic jiného nejde, projeďte kolem stacionárního radaru někde na čtyřproudovce na předměstí 300krát rychleji a nestane se nic na místě ani vám, jen přijde 300 pokut, které zaplatíte a všichni budou spokojeni. Provozovatelé radaru budou dokonce jen spokojenější, když tam tak budete řádit: „Eine Eržika, einmal, ein Hundert. Eine Eržika, zweimal, zwei Hundert!” Nemá to konec.
Vlastně má, to když se lidé rozhodnou vzít plechovou Eržiku za pačesy a odtáhnout ji zase do jeskyně starat se o děti. Tedy nesmyslné radary připravující je jen o peníze prostě zlikvidovat vlastními silami.
Tak nějak postupují lidé čas od času všude, i u nás kdysi řádil Crum Patch Team, Itálie má svého Fleximana a v Británii se z toho stal skoro národní sport. Nikdo se ale na tomto poli zjevně nevyrovná Kanaďanům - jindy velmi přátelským a spořádaným lidem. I jim se ale začalo zajídat, že si z nich někdo dělá dobrý den.
Možná to není ten „nejdemokratičtější” proces, ale kdo se dnes ještě zajímá o to, co lidem vadí, dokud to nedají razantně najevo? A tak to, co před 10 roky v Ontariu začalo jako zdánlivě bohulibý projekt na zvýšení bezpečnosti provozu, nyní čelí masivnímu odporu veřejnosti a postupné devastaci. Jen za posledních devět měsíců bylo jen v Torontě hlášeno přes 800 případů vandalismu na stacionárních radarech, jak informuje NowToronto.
Tohle nedělá pár lidí, jen za poslední týden bylo poškozeno nejméně 16 radarů a jeden, který byl nedávno stržen k zemi, byl letos z provozu vyřazen už sedmkrát. Akce si tak postupně získala i politickou podporu, když ontarijský premiér Doug Ford označil tyto radary za skryté výběrčí daní a usiluje o jejich kompletní zrušení. „Měli by ty kamery odstranit, všechny,“ řekl Ford.
Argumentuje tím, že řidiči jsou nespravedlivě pokutováni za „projíždění čtvrtí a když překročí povolenou vzdálenost o pět, deset kilometrů, jsou nachytáni. To není fér. Takže jsem zásadně proti těmto fotoradarů”. Policie zatím pátrá po pachatelích, jak ale vidíte, ani s pomocí bezpečnostních kamer (viz video níže) moc úspěšná není. To se spíš zdá, že dříve budou akce pachatelů tak trochu ospravedlněny formálním odstraněním všech radarů - Ford by toho rád dosáhl ještě letos.
Stacionární radary nejsou špatné z principu, jen jejich současné využívání je vadné způsobem i mírou. Kanaďané už to nechtějí snášet. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály
Zdroj: NowToronto
