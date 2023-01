Elektrické SUV Hyundai je noční můrou jeho prvních majitelů, na ceně klesá až o 38 Kč za hodinu včera | Petr Prokopec

Jsou auta, která padají na ceně opravdu rychle, obvykle ale jde o drahé vozy nejvyšších tříd. Tohle je docela pořád obyčejné auto, přesto jen 12 hodin jeho stání v garáži vyjde skoro na pětistovku, tak rapidní je pokles jeho hodnoty.

Elektromobilita, to nejsou jen bateriová auta, vozy s elektrickým pohonem mohou živit i vodíkové palivové články. Tuto cestu velkou měrou podporuje nejen Toyota, ale i Hyundai. A obě značky již poslaly na trh první sériové modely. V případě Toyoty se jedná o sedan Mirai, jehož druhá generace nepůsobí zdaleka tak odpudivě jako její předchůdce. Dynamikou nicméně jen stěží zaujme. A při ceně 1,76 milionu korun a velmi omezené infrastruktuře se jistě nejedná o spasitele kohokoli a čehokoli.

Korejci pro změnu v roce 2018 přišli s SUV Nexo, které je k mání dokonce ještě dráže, zaplatit za něj musíte minimálně 1 899 990 Kč. Ani v tomto případě nebudete ohromeni dynamikou. Spokojit se musíte jen se 163 koňmi místo 190 kobyl na japonské straně. V kombinaci s 19palcovými litými koly pak akcelerace zabere 9,5 sekundy, zatímco v případě maximálky lze počítat se 179 km/h. Mirai má na kontě 9sekundový sprint a nejvyšší rychlost 175 km/h.

Oba vozy pak neohromí ani v případě dojezdu, ten se u obou pohybuje okolo 650 kilometrů. Jde navíc o údaj vypočtený na základě cyklu WLTP, realita tak bude stejně jako u bateriových aut o poznání nižší. Výhodou v případě vodíku pochopitelně je možnost dojezd okamžitě „obnovit” dotankováním jako u spalovacích aut. Nevýhodou se u tohoto elektrického pohonu zdá být tristní zůstatková hodnota.

Zaujala nás hlavně situace ve Spojených státech. Kolegové z Jalopniku se jali hledat konkrétní případy a narazili třeba na Nexo z roku 2019 se stříbrným lakem Cocoon Silver a modrou syntetickou kůží Meteor Blue. Jako takové původně stálo 59 395 USD (1,3 mil. Kč), nedávno však změnilo majitele za pouhých 14 950 USD (334 000 Kč). Za necelé tři roky tak hodnota poklesla o 45 tisíc dolarů (1 mil. Kč), tedy o 1,69 USD (38 Kč) za hodinu, 912 Kč za den, 27 tisíc korun za měsíc. To je na tak obyčejné auto opravdu síla, noční můra prvních majitelů.

Nejde o anomálii, spíše je to standard, podobných kousků lze najít daleko víc. Třeba Nexo s vyšší úrovní výbavy Limited se v roce 2019 prodávalo za 62 845 USD (1,4 mil. Kč). Po najetí 70 000 km je nicméně k mání za 15 589 USD (348 000 Kč). Propad hodnoty je tedy ještě větší, jde o 47 tisíc dolarů (1,05 mil. Kč). Případně o 44 tisíc dolarů (983 000 Kč), pokud hodíme očkem po voze z roku 2020, který je nabízen za 19 099 USD (427 000 Kč) místo původních 63 280 USD (1,4 mil. Kč).

Na skok můžeme zamířit do Evropy, kde propad hodnoty sice není až tak extrémní, ovšem zanedbatelný taktéž není. Auta z let 2018 a 2019 lze pořídit i za méně než 700 tisíc korun, přičemž jejich nájezd se zpravidla taktéž pohybuje okolo 70 tisíc kilometrů. Nicméně narazit můžete i na ojetiny s pouhými 25 000 km na tachometru, a to rovněž za zhruba tři čtvrtě milionu korun. Zachování hodnoty tak opravdu není silnou stránkou vodíkového Korejce.

Toyota je na tom o trochu lépe, i když záleží na úhlu pohledu. A vlastně i na štěstí. Narazit totiž můžete na auta z roku 2021 s nějakými 2 600 najetými kilometry, která se prodávají za 1,36 milionu korun, stejně jako na pár měsíců staré vozy s nulovým nájezdem a cenou 1,5 mil. Kč. Jde nicméně o onu druhou generaci, ta první je k mání již od 400 tisíc korun, a to přesto, že jde povětšinou o vozy, jejichž stáří nepřekračuje pět let. No, pokud budoucnost patří vodíkové elektromobilitě, pak o současnosti to opravdu neplatí.

Nexo je zjevně jedním z moderních králů ztráty hodnoty, zvláště pak na americkém trhu. Za auta z roku 2019, která původně stála 1,3 milionu korun, se totiž dnes platí něco málo přes 300 000 Kč. Foto: Hyundai

