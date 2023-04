Už nevyráběný rodinný propadák Renaultu jako ojetina láká, oproti novému vozu stojí pakatel před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Je to v podstatě luxusní auto, které bylo jako nové patřičně drahé, přes maximálně osmileté stáří ho ale v bazarech koupíte poměrně levně. Inu, když o nějaký vůz není zájem jako o nový, ani ojetina obvykle davy neláká, to i případ pátého Espacu.

Před pár dny Renault představil již šestou generaci modelu Espace. Už to není MPV, jde o SUV, které se pokouší dát zapomenout na nezdar svého předchůdce. To zůstalo empévéčkem s rysy esúvéčka, zákazníky to ale nedojalo a na trhu se z něj stal propadák, který si v posledním roce jeho tažení koupilo pouhých 1 148 lidí v celé Evropě.

Novinkazatím ještě nezná svou cenu, nízká ale rozhodně nebude. Soudit tak můžeme dle SUV Austral, které používá stejné komponenty, disponuje však kratší délkou i rozvorem. I tak si na ni nicméně musíte připravit minimálně 770 tisíc korun. Za to pak dostáváte 1,33litrový čtyřválec, který není zrovna ideálem pro 4,5metrový vůz vážící minimálně 1,5 tuny. V základu přitom produkuje 140 koní, naladěn však byl i na 160 koní. V té chvíli ale již musíte do peněženky sáhnout alespoň pro 875 000 Kč.

Stačí nicméně vyměnit showroom s novými vozy za autobazar, a rázem vám může stačit pouhá třetina. Počítat v té chvíli můžete s mnohem větším vozem, onen neúspěšný Espace páté generace totiž na délku měří 4 878 milimetrů. K dispozici pak navíc byl s mnohem širší nabídkou pohonných jednotek, u kterých se navíc ještě tak moc nehrálo na pseudo ekologii. K mání tak byla nejprve benzinová jedna-šestka, již následně nahradil o dvě deci větší motor. Výkon tak vzrostl z 200 na 225 koní, což je meta, k jaké se dnes už ani nepřiblížíte.

Espace byl mimo to k dispozici s 1,6litrovým nebo dvoulitrovým turbodieselem. Takové ústrojí Renault dnes již nenabízí, což je škoda - pokud totiž cestujete na větší vzdálenosti, jde u tohoto typu vozu o ideál. Výkon navíc u menšího agregátu startoval na 131 koních, zatímco u toho objemnějšího vrcholil na 200 koních. V té chvíli již nebyl problémem ani sprint na stovku za 9,1 sekundy, což je lepší výsledek, než jakého dosahuje novinka se silnější jedna-trojkou pod kapotou.

Francouzi pátou generaci poslali do prodeje na počátku roku 2015, nejstarším kouskům tedy může být jen osm let. Přesto se potýkají s velkými propady ceny, což vzbuzuje otázky týkající se kvality. Jelikož se nicméně Espace postupem času začal vzdalovat představám i možnostem většiny zákazníků, ve většině anket řešících spolehlivost již pátou generaci nenajdeme. Z jednotlivých výstupů, ať již jde o samotné majitele či třeba německého TÜV si ale ucelený obrázek udělat můžeme.

Začít lze u motorů, jež jsou náchylné na únik oleje. Asistenční systémy často reagují zbrkle či nepředvídatelně, přičemž překalibrovat by potřebovaly hlavně kamery. Multimédia jsou pak kapitolou samou pro sebe, neboť dochází na zamrzání obrazovky nebo její úplné zčernání. Systém se navíc klidně samovolně přepne do cizího jazyka. Renault se pak sice úpěnlivě snažil vše řešit s pomocí modernizace softwaru, ovšem k bezchybnému chodu mají i několikrát opravené kusy daleko.

Problémem je rovněž samotná výroba. Nerovnoměrnými spárami mezi jednotlivými panely karoserie totiž Renault dává vzpomenout na Teslu. V tomto případě je však selhání Francouzů o to závažnější, se kvůli velkým mezerám dochází na uvolnění těsnění. I u velmi mladých exemplářů tak hrozí předčasná koroze. Odřeniny ráfků či laku, stejně jako poškrábaný a kaňkami „dekorovaný“ interiér jsou pak už jen pouhou třešinkou na dortu, jež ale souvisí s chováním majitelů.

Ve finále to tedy není pouze obecný nezájem, co posílá ceny ojetých Espaců nízko. V případě zájmu tak rozhodně trvejte na testovací jízdě a nebojte se sehnout tak, abyste viděli na podvozek. Zároveň chtějte spíše vozy vyrobené po roce 2020, u kterých již došlo na odfiltrování celé řady dětských bolístek. Takový otestovali i kolegové z Německa, kteří dostali pod pravou nohu 190 dieselových koní. S nimi původní majitel najel jen 27 960 km, v podstatě tak šlo o zánovní vůz.

Překvapit by nás tedy neměl velmi dobrý stav, nedošlo ani na žádnou z výše uvedených potíží. Za necelá dvě léta navíc Espace přišel o 20 tisíc Eur (cca 469 000 Kč) na hodnotě. K mání je nicméně za tučných 41 280 Eur (968 tisíc korun), neboť počítá s vrcholnou výbavou Initiale Paris. To pakatel jistě není, vozy z roku 2016 s nájezdy mezi 150 a 200 tisíci km ale můžete vybírat za ceny od 250 až 300 tisíc Kč, což je vzhledem k možnostem vozu a jeho původním milionovým cenám opravdu láce. Koupě Espacu páté generace s ohledem na výše zmíněné není bez rizika, přesto bychom ji označili za jednu ze zajímavých alternativ.

Ojetý Espace ve výbavě Initiale Paris může představovat zajímavou volbu. Pro opravdu nízké ceny je ale třeba dívat se po vozech zkraje výroby. Foto: Renault

Zdroje: Auto Bild, TÜV

