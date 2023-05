Jsou vám všichni ukradení? Kupte si nejošklivější moderní Škodu, stále zánovní vás vyjde levně před 9 hodinami | Petr Miler

Buď si můžete dělat hlavu s tím, co si o vás ostatní myslí a investovat peníze navíc do aut, která bude okolí obdivovat. Anebo to hodíte za hlavu, budete ignorovat opovržlivé pohledy a koupíte si v podstatě odporné auto jako zánovní Fabii Sedan. A ušetříte.

Nebudeme si nic nalhávat, naprosté většině lidí záleží na tom, co si o nich okolí myslí. V podstatě je nezajímá jejich vlastní spokojenost se sebou samými, uspokojuje je spokojenost okolí s nimi, což je svým způsobem bizarní. Ale lidské smýšlení je takové - chceme být obdivovaní, respektovaní, toužíme po uznalých pohledech. Podle toho se chováme nebo oblékáme, také si ale podle toho kupujeme auta.

Málokdo tak touží po vozech, nad nimiž ostatní zvedají obočí, ať už kvůli jejich vzhledu, technice nebo pověsti. Vizáž je obvykle tím prvním, co někoho zaujme, takže ošklivá auta chce málokdo nejen kvůli své vlastní nelásce k nim. Jedním z takových je Škoda Fabia Sedan, která byla už mnohokrát označena za nejošklivější moderní škodovku. A zřejmě právem, „připlácnutí” kufru k jinak klasicky střiženému hatchbacku se tady vůbec nepovedlo.

Pořád ale existují lidé, kterým je úplně jedno, co si o nich okolí myslí. A takoví mohou ve Fabii Sedan najít své štěstí, získají totiž relativně vzácné auto, navíc za zajímavější peníze. Těchto aut se totiž jako nových moc neprodalo, lidé dávali obvykle přednost základní verzi nebo kombíku, z pochopitelných důvodů. Nepramení to ale v obdivovanou vzácnost a z ní pramenící hodnotu, pramení to v pravý opak.

Ve Fabii Sedan tak můžete získat jinak pořád výtečné auto, dodnes nejpropracovanější a podle všeho i nejodolnější Fabii historie. Co na tom, že není hezká jako sedan, co na tom, že obecně moc krásy nepobrala - je to technicky kvalitní vůz, který má perspektivu i s 200 tisíci km na tachometru. Natož pak s 45 tisíci km.

Přesně takovou, navíc ve verzi Elegance se slušnou výbavou a ještě doplněnou parkovací kamerou prodává jeden německý dealer. Je to dnes rarita i ve smyslu zachovalosti, aby takové auto po 17 letech v rukou dvou majitelů nenajelo skoro nic, to se nestává. Je navíc nejen jako nové, je to i slušná specifikace - o vysoké výbavě zahrnující třeba i tehdy neobvyklá vyhřívaná sedadla už byla řeč, ke všemu je to nejvýkonnější čtrnáctistovka se 100 koňmi. Tento motor už s původní Fabií slušně hýbe.

Berte nebo nechte být, znáte to. V prvním případě vám na vůz bude stačit jen 5 950 Eur, tedy asi 139 tisíc Kč. Na takto pojatou Fabii s nevýznamným nájezdem je to zajímavá cena. Jen se musíte připravit na to, že v okolí vzbudíte z pozitivních pocitů tak nanejvýš soucit.

Krasavice to vážně není, bytelný kus auta za dobré peníze ale ano. Foto: Auto Wolle, publikováno se souhlasem

