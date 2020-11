K mání je osobní tank s motorem W12, z ceny 12 milionů nezbylo po 64 tkm skoro nic před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Netušíme, kolika normálním smrtelníkům může být takové auto k něčemu dobré, asi jich moc nebude. Tomu odpovídá i extrémní pokles hodnoty. Vskutku neobvyklý supersedan Audi A8 W12 v úpravě B7 přišel přes malý nájezd o 92 procent své hodnoty.

Máme velké štěstí, že nežijeme v místech, kde bychom se museli obávat o vlastní život, kdykoli vyjdeme na ulici. Česká republika je obecně bezpečnou zemí, Evropa je obecně bezpečným kontinentem, toto privilegium málokdo doceňuje. Přesto i tady existují lidé, kteří se o své zdraví či dokonce život musí obávat více než jiní.

Paradoxem je, že jde o lidi z dvou opačných konců společnosti. Jedno budou velmi úspěšní a bohatí lidé, kteří mají nepřátele už proto. A druzí lidé pohybující se za hranicí zákona, kde též není bezpečno pro nikoho - ať už kvůli nekalé konkurenci, tak kvůli zájmu bezpečnostních složek, které nemusí ve vyhrocených situacích váhat tasit.

Snad jen někomu z těchto vod může přijít vhod jedno vskutku výjimečné Audi. Takoví lidé by mohli ocenit luxus vrcholného Audi A8 6,0 W12 v kombinaci s pancéřováním dle normy B7, které coby verzi Security vyvinula sama automobilka. Těchto variant se nutně prodá hrstka, a tak jsou velkou raritou i na trhu ojetin, jedno takové auto generace D3 se ale nyní prodává velmi výhodně.

Přes dvanáctiválec pod kapotou to není žádný sportovec, neboť veškeré dodatečné ochranné prvky vyhnaly hmotnost auta až na 3 250 kg. S 450 koňmi pod kapotou vás to ale asi nebude trápit. Výměnou za asi tunu živé váhy navíc dostanete nejen vnější opláštění schopné odolat téměř všem ručním zbraním, ale i spodní ochranu proti výbuchu granátu nebo kola s pneumatikami, které nejde prostřelit. Cena jedné? 2 300 Eur (60 tisíc Kč), takže z podzimního přezouvání se tady stane poněkud dražší záležitost.

Celkově provoz tohoto stroje nebude levný. Už spotřeba paliva se bude pohybovat v desítkách litrů benzinu na 100 km, a to bude zřejmě to nejmenší, co vás bude trápit. Specifické nejsou na tomto automobilu jen pneumatiky, ale v podstatě všechno krom karoserie a částí interiéru. Vyšší hmotnost znamená upravený podvozek, zvláštní brzdy a k tomu jsou tu různé funkční libůstky, které dostalo pár aut pro celý svět.

To všechno se zračí v pořizovací ceně, která není bůhvíjak vysoká. Ačkoli vůz stál původně 450 000 Eur, tedy bezmála 12 milionů Kč, dnes je k mání za baťovských 39 990 Eur, tedy něco přes milion. Ujel pouhých 65 tisíc km a vypadá na to - inzerát na zdrojovém odkazu vám ukáže téměř nový vůz. Znamená to pokles hodnoty o 11 milionů a 92 procent za prachbídný nájezd a cenu jednoho ujetého km 164 Kč jen na ztrátě hodnoty. Představte si cestu z Prahy do Brna a zpět, nějakých 400 km... V tomto autě někoho stála 65 600 Kč, a to nepočítáme benzin, pneumatiky, brzdy, pravidelný servis, cokoli dalšího.

Vskutku enormní provozní náklady, skutečně ale není mnoho aut, v nichž naráz dostanete luxus Audi A8, noblesu motoru W12 a bezpečnost ochrany B7 v docela nenápadném balení. Současný majitel říká, že na autě není na první pohled znát, že je pancéřované a přitom na vás mohou pálit klidně dva lidé současně a vy si ve vší noblese vesele jedete dál. Nekupte to za milion...

Vskutku ojedinělé Audi A8 W12 D3 s pancéřováním dnes už nevyjde draho na pořízení. Provoz se ale jistě prodraží pořádně. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler