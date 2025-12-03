Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají
Petr ProkopecI mezi všemi absurdními pokusy o nařízení elektrických aut úplně všem má ten kanadský zvláštní pachuť. Je mimořádně nesmyslný vzhledem k povaze této země, vzhledem k tamním klimatickým podmínkám i lokální infrastruktuře. Není divu, že se mu Kanaďané jen smějí.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají
včera | Petr Prokopec
I mezi všemi absurdními pokusy o nařízení elektrických aut úplně všem má ten kanadský zvláštní pachuť. Je mimořádně nesmyslný vzhledem k povaze této země, vzhledem k tamním klimatickým podmínkám i lokální infrastruktuře. Není divu, že se mu Kanaďané jen smějí.
Českou republiku protíná hned několik rovnoběžek, z nichž ta padesátá severní šířky vede skrz Prahu nebo Kouřim. Právě nedaleko od druhého jmenovaného města se nachází astronomický střed Evropy. Padesátá rovnoběžka vede i napříč Kanadou, zhruba dvě třetiny země ale leží severně od ní. Rozloha této země je navíc mnohem větší, než je tomu v případě Česka, máme tu 10 milionů kilometrů čtverečných oproti 79 tisícům. Tato geografická fakta pak logicky ovlivňují charakter celé země - je velká, z velké části neosídlená a chladná. Třeba i v takovém Calgary je během nejteplejšího měsíce v roce v průměru jen 17°C. A není zase takovou výjimkou, když teploty klesnou k desítce.
Právě ve stínu těchto informací se jeví obzvlášť absurdním, že i kanadská vláda přišla - stejně jako EU - s nápadem nařídit v této zemi prodej výlučně nových elektrických aut od roku 2035. A že na něm stále trvá. Překážkou se jí ovšem stávají lidé, kteří si z pochopitelných důvodů elektromobily ve velkém nekupují a podle posledního průzkumu ani koupit nehodlají. Krom všeho zmíněného v zemi chybí i použitelná infrastruktura (jen 35 tisíc veřejně přístupných dobíjecích bodů v celé zemi, v Česko je jich aktuálně okolo 7 tisíc a je to také málo), která v ní už s ohledem na její rozlohu a obydlenost stěží může vzniknout jinde než v pár obydlenějších oblastech. Tam elektromobily jistě používat jde, ale jinde?
Odpor Kanaďanů k elektromobilitě tedy není ani za mák překvapivý, aktuálně je podle S&P Global kupuje jen 5,9 % lidí. A spása není na dosah, jak ukazuje průzkum Canadian International Auto Show citovaný kolegy z Carscoops. Z něj vyplývá, že 47 procent dotázaných si jako své příští auto koupí takové, které má benzinový pohon. Dalších 30 procent se vyslovilo pro hybridy, 11 procent pak pro plug-in hybridy a 1,5 procenta pro diesely. Na elektromobily tak připadl jen 10procentní podíl.
Bez spalovací techniky si tedy 90 procent Kanaďanů nedokáže své auto představit. Situaci navíc zjevně nespasí ani dotace, neboť jejich návrat podporuje pouze 54 procent dotázaných. Pro většinu by pak pádnějším argumentem bylo zlepšení infrastruktury, nicméně aby se Kanada dostala poměrově byť jen na úroveň Česka, potřebovala by zhruba 885 tisíc veřejných dobíjecích bodů. Vybudovat je do deseti let je prakticky nereálné.
Zas a znovu se tak jen potvrzuje, co říkáme už skoro dekádu - že lidem nepůjde elektromobily vnutit jen tím, že je někdo nařídí, pokud pro ně nepůjde o použitelné zboží za přijatelné peníze, které aspoň vyrovná možnosti současných spalovacích aut. A to dnešní elektromobily zdaleka neumí. Že to někdo přesto zkouší třeba v Nizozemsku, až tak neudiví, nakonec se to může za cenu mnohých neefektivit povést. Ale v Kanadě? V Kanadě? To je opravdu absurdní myšlenka. A je fascinující, o kolik víc rozumu z celé věci mají normální lidé vedle těch, kteří se o takové nařizování pokouší...
Pouze 10 procent Kanaďanů připouští, že jejich příští vůz bude elektromobil, dnes je kupuje asi polovina lidí. Přesto vláda trvá na tom, aby se od roku 2035 neprodávalo v zemi nic jiného než auta s elektrickým pohonem. Jak nesmyslné... Grafika: Canadian International Auto Show, tiskové materiály
Zdroje: S&P Global, Canadian International Auto Show přes Carscoops
Bleskovky
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
1.12.2025
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
30.11.2025
Nejnovější články
- Puristy trefí. Nadšenci nacpali do Ferrari motor 5,0 V10 TDI od VW, vznikne tak monstrum jako žádné jiné
před hodinou
- Trump a spol. dál ruší nařizování elektromobilů, aby snížili ceny aut. EU nemůže nereagovat, i kdyby nechtěla
před 3 hodinami
- Japoncům se smáli, že předělali obyčejnou Hondu na americký muscle car, teď pro velký zájem znovu rozjíždí výrobu
před 4 hodinami
- Korejci zlevnili své elektromobily o 200 tisíc Kč, aby je někdo kupoval, ale neděje se to. Prodeje padly až o 68 procent
před 6 hodinami
- Influenceři rozebrali interiér nového Jeepu na díly přímo na autosalonu, aby se vysmáli jeho kvalitě, výrobce marně protestuje
včera
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 12.04. 11:04 - řidičBOB
- whitelist & blacklist 12.04. 09:54 - jerry
- Lampárna (stěžovatelna) 12.04. 09:51 - jerry
- Elektromobily a vse kolem nich 12.04. 08:05 - řidičBOB
- Chlubítko univerzální 12.04. 07:08 - řidičBOB
- IT poradna 12.03. 11:44 - pavproch
- GWM STEED 7 12.03. 10:43 - macabe
- Porsche - vse o sportovnich modelech 12.03. 09:10 - pavproch