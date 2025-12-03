Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají

I mezi všemi absurdními pokusy o nařízení elektrických aut úplně všem má ten kanadský zvláštní pachuť. Je mimořádně nesmyslný vzhledem k povaze této země, vzhledem k tamním klimatickým podmínkám i lokální infrastruktuře. Není divu, že se mu Kanaďané jen smějí.

včera | Petr Prokopec

Foto: Tesla

I mezi všemi absurdními pokusy o nařízení elektrických aut úplně všem má ten kanadský zvláštní pachuť. Je mimořádně nesmyslný vzhledem k povaze této země, vzhledem k tamním klimatickým podmínkám i lokální infrastruktuře. Není divu, že se mu Kanaďané jen smějí.

Českou republiku protíná hned několik rovnoběžek, z nichž ta padesátá severní šířky vede skrz Prahu nebo Kouřim. Právě nedaleko od druhého jmenovaného města se nachází astronomický střed Evropy. Padesátá rovnoběžka vede i napříč Kanadou, zhruba dvě třetiny země ale leží severně od ní. Rozloha této země je navíc mnohem větší, než je tomu v případě Česka, máme tu 10 milionů kilometrů čtverečných oproti 79 tisícům. Tato geografická fakta pak logicky ovlivňují charakter celé země - je velká, z velké části neosídlená a chladná. Třeba i v takovém Calgary je během nejteplejšího měsíce v roce v průměru jen 17°C. A není zase takovou výjimkou, když teploty klesnou k desítce.

Právě ve stínu těchto informací se jeví obzvlášť absurdním, že i kanadská vláda přišla - stejně jako EU - s nápadem nařídit v této zemi prodej výlučně nových elektrických aut od roku 2035. A že na něm stále trvá. Překážkou se jí ovšem stávají lidé, kteří si z pochopitelných důvodů elektromobily ve velkém nekupují a podle posledního průzkumu ani koupit nehodlají. Krom všeho zmíněného v zemi chybí i použitelná infrastruktura (jen 35 tisíc veřejně přístupných dobíjecích bodů v celé zemi, v Česko je jich aktuálně okolo 7 tisíc a je to také málo), která v ní už s ohledem na její rozlohu a obydlenost stěží může vzniknout jinde než v pár obydlenějších oblastech. Tam elektromobily jistě používat jde, ale jinde?

Odpor Kanaďanů k elektromobilitě tedy není ani za mák překvapivý, aktuálně je podle S&P Global kupuje jen 5,9 % lidí. A spása není na dosah, jak ukazuje průzkum Canadian International Auto Show citovaný kolegy z Carscoops. Z něj vyplývá, že 47 procent dotázaných si jako své příští auto koupí takové, které má benzinový pohon. Dalších 30 procent se vyslovilo pro hybridy, 11 procent pak pro plug-in hybridy a 1,5 procenta pro diesely. Na elektromobily tak připadl jen 10procentní podíl.

Bez spalovací techniky si tedy 90 procent Kanaďanů nedokáže své auto představit. Situaci navíc zjevně nespasí ani dotace, neboť jejich návrat podporuje pouze 54 procent dotázaných. Pro většinu by pak pádnějším argumentem bylo zlepšení infrastruktury, nicméně aby se Kanada dostala poměrově byť jen na úroveň Česka, potřebovala by zhruba 885 tisíc veřejných dobíjecích bodů. Vybudovat je do deseti let je prakticky nereálné.

Zas a znovu se tak jen potvrzuje, co říkáme už skoro dekádu - že lidem nepůjde elektromobily vnutit jen tím, že je někdo nařídí, pokud pro ně nepůjde o použitelné zboží za přijatelné peníze, které aspoň vyrovná možnosti současných spalovacích aut. A to dnešní elektromobily zdaleka neumí. Že to někdo přesto zkouší třeba v Nizozemsku, až tak neudiví, nakonec se to může za cenu mnohých neefektivit povést. Ale v Kanadě? V Kanadě? To je opravdu absurdní myšlenka. A je fascinující, o kolik víc rozumu z celé věci mají normální lidé vedle těch, kteří se o takové nařizování pokouší...


Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají - 1 - Kanada elektromobilita pruzkum 2025 01Kanaďané kašlou na snahu tamní vlády nařídit elektrická auta. Nekupují je skoro vůbec a ani se na to nechystají - 2 - Kanada elektromobilita pruzkum 2025 02
Pouze 10 procent Kanaďanů připouští, že jejich příští vůz bude elektromobil, dnes je kupuje asi polovina lidí. Přesto vláda trvá na tom, aby se od roku 2035 neprodávalo v zemi nic jiného než auta s elektrickým pohonem. Jak nesmyslné... Grafika: Canadian International Auto Show, tiskové materiály

Zdroje: S&P Global, Canadian International Auto Show přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

