Kdysi drahá luxusní auta, která dnes jako ojetiny koupíte i za pár desítek tisíc Kč 7.10.2020 | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Že luxusní auta rychle ztrácí cenu, ví asi každý, některá se ale velmi rychle propadla nebezpečně blízko nule, i když nejsou na odpis. Právě taková vám chceme ukázat, příkladů luxusu někdy i této dekády, které povětšinou stojí méně než 100 tisíc.

Naprosté většině automobilů od prvního momentu, kdy opustí prostory prodejce, začne klesat hodnota. V některých případech se tak stane ještě dříve a nechtěných vozů se pak prodejci zbavují jen za cenu výrazných slev, sebevětší vstřícnost prodejce ale obvykle nepokryje ztrátu vzniklou prvním vyjetím z bran dealerství. Kupci nových si připlácí za neosahané ovladače, ale jen v prvních třech letech vlastnictví se musí rozloučit až s polovinou původní hodnoty vozu.

Na našem trhu i u Škod tříletý pokles dosahuje až 35 %, což je nejvyšší číslo mladoboleslavského portfolia patřící Superbu. Luxusnější verze obecně trápí rázný úbytek prvotní, Superb ale zdaleka není příkladem toho, jak rychle může hodnota vozu klesat. Opravdu luxusní auta ztratí do 10 let i přes 90 % své hodnoty a přeborníky mezi takovými vám dnes chceme ukázat.

V jejich případě nestačí jen třída, chce to i další faktory, které jejich ceny rychle posílají až nebezpečně blízko k nule. Například neobvyklou značku, luxus nepřiměřený standardu výrobce, exotický původ nebo špatnou pověst na trhu, ať už oprávněnou nebo ne. Chytří zákazníci s vyššími ambicemi a nároky na pohodlí mají možnost v těchto případech uzmout za opravdu malé peníze vůz, který dodnes vypadá jako drahý, i když vůbec není. Pochopitelně, jsou tu rizika ve formě potenciálně vyšších nákladů na opravy, když ale vyberete správný kus, nemusí to být vůbec taková tragédie, jak se říká - strach z možné reality tady praktickou skutečnost obvykle citelně překonává.

1. Jaguar S-Type

Už jen logo Jaguaru na chromované přídi stačí k dobrému pocitu z řízení něčeho zvláštního, stejně tak ale stačí k rychlému poklesu hodnoty. Jaguary nebyly a nejsou špatnými vozy, pověsti německých luxusních aut ale nikdy nedosáhly, a to hlavně první majitele stojí peníze - ti další na tom mohou profitovat.

Dodnes elegantní S-Type nabízí autobazary za velice lákavé ceny. Retro design může být vnímán staromódně, ale jízdní projev zůstal nad úrovní většiny cenově stejných konkurentů žádanějších značek. Technika Fordu dává sedanu mnohdy spolehlivější fungování, s benzínovým šestiválcem je v i dobré svezení, o verzích V8 ani nemluvě. Ceny použitelných kusů začínají zhruba na 2 tisících Eur (54 tisíc Kč).

Foto: Jaguar

2. Peugeot 607

Skoro pětimetrový lev sjížděl z pásu mezi lety 2000 a 2010, motorem V6 a automatem ZF se podobá Jaguaru S-Type, se kterým má i shodné cenové rozpětí ojetin. Slabší motorizace jsou ještě levnější, i když ztrácí nenucený zátah v táhlejších kopcích. Pozor na bazarové nabídky po náročné službě ve Francii nebo Portugalsku, kde Peugeoty 607 často jezdily s cedulkou taxi. S volbou šestiválcového motoru se takovým exemplářů vyhnete a s rozpočtem opět okolo 54 tisíc Kč si můžete i vybírat z takových, které se nezdají být těsně před smrtí.



Foto: Peugeot

3. Volkswagen Phaeton

Stálice podobných přehledů doplácí na logo VW na přídi, přitom může konkurovat velikánům luxusní scény, třeba i díky možnosti dostat pod kapotu dvanáctiválec. Prestižní projekt koncernu nedopadl na úrodnou půdu a ignoraci zákazníků v autosalonech mohou využít nadšenci značky s domácí dílnou. Pořízení Phaetonu není nákladná záležitost, ale údržba bývá náročně. Lepší je připlatit nad minimum 3 tisíc Eur (81 tisíc Kč) za kus bez poškozeného vzduchového odpružení nebo načatého podvozku od předchozího spořivého ex-majitele.



Foto: Volkswagen

4. Lancia Thema

Převlečený Chrysler 300 druhé generace ještě před pěti lety těšil první kupce jako nové auto. Krátká kariéra zachránce Lancie vůz transformovala do méně lichotivého seznamu levných luxusních aut. Parádní výbava nebyla dostačujícím argumentem pro udržení na trhu, ani dobrý diesel V6 či burácející benzín V8 nepřesvědčily. Tady je jméno na kapotě osudovým prokletím, ne však o kupce v autobazarech - už za ceny okolo 6 tisíc Eur (163 tisíc Kč) je možné mít hezké, šest let staré kusy s naftovým šestiválcem.



Foto: Lancia

5. Cadillac CTS

Nezapomeneme v závěru prohlédnout zámořskou nabídku laciného přepychu. Druhá generace CTS z let 2007 až 2013 byla oficiálně dovážena do Evropy a zejména v Německu jsou k mání ojetiny ve slušném stavu už za méně než 4 tisíc Eur (108 tisíc Kč). Cenové rozpětí je ovšem rozsáhlé stejně jako motorizace a výbavové stupně, ty lepší exempláře mohou strčit do kapsy evropské konkurenty nejen kvůli benzínovému výkonu až 415 kW (564 koní).



Foto: Cadillac

