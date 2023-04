Kdysi oblíbená Honda je dnes propadák, který zaujme jen v bazarech, je levný a vydrží před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zejména v Evropě je to obraz neuvěřitelného úpadku, však tohle auto přišlo během let o víc jak 90 procent zákazníků a dnes ho nekupuje skoro nikdo. Aby také ano, když nový Civic stojí ještě o 200 víc než beztak drahá Škoda Octavia. V bazarech je líp.

V roce 2005 představila Honda osmou generaci modelu Civic. Ta připomínala ocumlaný bonbon zkřížený s UFO, kvůli čemuž logicky nebyla po chuti každému. Publikum však na čerstvou vodu v segmentu nakonec zareagovalo pozitivně, pročež kupříkladu jen ve Státech vůz generoval přes 300 tisíc registrací ročně. Podobně na tom byla i devátá generace, v jejímž případě design prošel jen evolučními změnami. A velmi dobře se dařilo i té desáté, ačkoli Japonci znovu radikálně změnili vizáž.

Předloni Honda přišla s generací jedenáctou, která se v Evropě začala prodávat teprve v závěru loňského roku. Aktuální ceny jsou nicméně šílené, neboť startují na 819 900 Kč. Civic je tak o podstatných 200 tisíc korun dražší než beztak drahá Škoda Octavia, což je sice částečně kompenzováno vyšším výkonem, ovšem to dnes již na úspěch nestačí. Příliš vysoké životní náklady totiž možnosti davů zredukovaly. Platí to hlavně v Evropě, kde se loňské prodeje propadly na pouhých 14 417 aut, což jsou pouhé jednotky procent někdejšího odbytu modelu stejného jména. Problematický je ale nakonec i odbyt ve Státech, kde se loni prodalo jen 133 932 aut.

Je to škoda, zejména z pohledu Čechů. Honda zde měla opravdu skvělé renomé. Po Civicu pak svého času toužil každý, kdo se chtěl nějakým způsobem vyčlenit z davu. Japonci navíc byli známi svou kvalitou, pročež klientela neváhala přimhouřit oči i nad poněkud nudnějšími šedo-černými interiéry. Aktuálně pak sice má k dispozici barvičky, vše nicméně zabíjí ona příliš vysoká cena spojená s nechtěnými pohony.

Fanoušci Hondy tedy ve finále nemají jinou možnost, než místo do showroomů s novými vozy zamířit do autobazarů. Desátou generaci, která se začala prodávat až na jaře 2017, přitom mohou pořídit od přibližně 300 tisíc korun. To je na pár let staré auto příznivá suma, třebaže je obvykle spojena jen s tříválcem pod kapotou, Japonci však z této jednotky dostali 128 koní. Tedy více než evropská konkurence. Kromě toho již základní úroveň výbavy disponovala vším, co bylo třeba.

Co slabiny, ptáte se? Mnoho jich není, jakkoli v aktuálním TÜV Reportu není Civic hodnocen tak dobře jako třeba Jazz, kterému mezi dvou- a tříletými vozy patří osmá příčka. U exemplářů z roku 2017 totiž při kolizi nemusí být správně nafouknut airbag. O rok starší auta pro změnu trápí software kontrolující anti-emisní systémy, až do roku 2019 pak Honda navíc měla problém s palivovými pumpami. Někteří majitelé si pak ještě stěžovali na často kvílející brzdy.

V případě zájmu vám tedy vlastně stačí jedna testovací jízda a rázem víte, zda ihned z bazaru budete muset zamířit do servisu, kde necháte nemalou částku, či vás čeká bezproblémový život. Mimo to je třeba si uvědomit, že Civic nekončil až tak ve firemních vozových parcích, jako jej kupovala privátní klientela. Zkontrolovat byste tedy rovněž měli karoserii a litá kola kvůli oděrkám, zatímco uvnitř dost možná najdete „podpisy“ ratolestí cestujících vzadu.

Právě na kosmetické vady narazili naši němečtí kolegové při testu kousku z března 2017. Civic přitom od té doby najel jen 59 126 kilometrů, přičemž jeho majitel nepropásl jedinou předepsanou prohlídku. Hnací ústrojí tvořené zmíněným tříválcem a šestistupňovým manuálem by vás tedy nemělo nepříjemně zaskočit. Stejně jako nebyl „načatý“ podvozek. V dobrém stavu jsou rovněž nápravy a výfuk, požadovaných 17 777 Eur (cca 417 tisíc Kč) tak bude jedinou investicí.

Civic desáté generace lze v bazarech pořídit od zhruba 300 tisíc korun. Doporučujeme spíše čtyřválcovou jedna-pětku se 182 koňmi než základní litrový tříválec. V takové chvíli ovšem musíte počítat s částkami od 350 000 Kč. I to je ale pěkná cena za auto ušité ještě podle představ zákazníků. Foto: Honda

