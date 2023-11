Kia stvořila pojízdnou reklamu na spolehlivost, ojeté Picanto II přitom může být vaše už za 50 tisíc před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

S korejskými auty si spolehlivost dlouho nikdo nespojoval, zrovna Kia ale na tomto poli zapracovala jako málokterá jiná automobilka. I levné Picanto II tak dnes patří mezi držáky, zdaleka ne každý si je toho vědom.

Když zkraje 90. let začala Kia nabízet svá auta v Česku i za pomoci agilních prodejců v pestrobarevných oblecích před Priory, mnozí se jí smáli. A ti, kteří ji brali vážně a po některém z jejích aut skutečně sáhli, za pár let poznali, že ostatní její nabídku nebrali moc vážně právem. Levná auta to byla už tehdy, jejich spolehlivost a trvanlivost ale byla skutečně mizerná. Najet s tehdejšími Kiemi přes 100 tisíc km a nevydat se z toho z veškerých úspor chtělo štěstí nebo černou magii.

Tyhle doby jsou ale dávno pryč. Už Kie ze začátku nového milénia byly o poznání lepším zbožím, ty aktuální patří nezřídka mezi nejspolehlivější mainstreamové vozy vůbec. Platí to kupodivu i o malém Picantu, které ve své třetí generaci platí za jedno z nejlevnějších aut na českém trhu. Pořídit ho lze už od 299 980 Kč, za tuto částku ale dostanete jen základní litrový agregát s výkonem 67 koní. Chcete-li víc, už jedna-dvojka s 86 koňmi a automatem a výbavou GT-Line stojí už citelně vyšší 395 980 Kč.

V bazarech lze ale vybírat Picanto o hodně levněji. Naše německé kolegy zaujala nabídka vozu jednoho z autobazarů z tamního Langenweddingenu poblíž Magdeburgu, kde je k dispozici ojeté Picanto právě druhé generace. Tedy o 3 595 milimetrů dlouhý vůz, který byl vyráběn v letech 2011 až 2017. Konkrétní kousek pochází z roku 2015 a jeho první a jediný majitel s ním najel jen 5 500 km, takže jde o skoro nový vůz. Zajímavá rarita, nabídka vozu, který podle prodejce přijde na „velmi férových“ 12 980 Eur, tedy dle aktuálního kurzu zhruba 320 tisíc korun, ale moc zajímavá není.

Pohled na všechna Picanta v prodeji vám ostatně odhalí, že druhou generaci korejského mini lze pořídit již od 50 tisíc korun. V té chvíli je sice třeba počítat se základní litrovou jednotkou a nájezdem okolo 200 000 km, cena je ale opravdu lákavá. I na lepší kusy s nižšími nájezdy vám budou stačit desetitísce a při volbě jedna-dvojky a maximálně 30 tisících najetých kilometrech lze pořád počítat se sumami pohybujícími se do 200 tisíc Kč. To jsou všechno sympatické ceny.

Pravda, z hlediska prostoru a pohonného ústrojí toho moc nedostanete, jinak tu ovšem máme auto, které by mohlo fungovat jako pojízdná reklama na spolehlivost. Neexistuje jediný problém, na který by upozorňovalo větší množství majitelů, Kia si zjevně poradila i s haprující spojkou, na kterou trpí sesterské Hyundai i10.

V případě zájmu tak ani nemusíte do bazaru s renomovaným technikem, v podstatě jen zkontrolujte, zda na karoserii nejsou škrábance a jestli nejsou odřená kola či poškozené pneumatiky, přece jen je to hlavně městské auto. Vnitřek by pak měl svým stavem odpovídat stáří a nájezdu, málo používané exempláře tedy mohou být skoro sázkou na jistotu. Protože nicméně základní úrovně výbavy nedisponovaly klimatizací, litrový tříválec ze své selekce rovnou vyškrtněte. Jak přitom již bylo naznačeno, na cenu to bude mít jen malý vliv.

Pokud byste v naučném slovníku hledali definici slov „držák jako vyšitý“, mohl by u toho byl obrázek Picanta druhé generace. I když o tom málokdo ví, tahle Kia platí za držák svého druhu. Foto: Kia

Zdroje: Auto Bild, TÜV

