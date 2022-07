Kolik kilometrů může mít najeto jen 4 roky stará Škoda Superb? Sen českých šejdířů je varováním pro důvěřivé včera | Petr Miler

Tak mladý Superb, navíc jako kombík a s motorem TDI? To vypadá jako snová ojetina, která toho nemohla moc najet už tak nějak z podstaty. Pokud ale s tímto přístupem nakráčíte do bazaru a neprověříte si historii auta, můžete se šeredně spálit.

Když chcete prostorné, praktické, relativně kvalitní a přitom na pořízení i provoz nepříliš drahé rodinné auto, je v České republice kombík od škodovky skoro samozřejmou volbou. Nejčastěji jde o Octavii Combi TDI, která je tak velká, že obslouží naprosto většinu rodinných potřeb, pokud ale přece jen chcete víc, je tu ještě Superb Combi. Jde v zásadě o to samé v bledě modré, v případě stále současné, třetí generace o auto dokonce stojící na stejné platformě, jen ještě o něco prostornější, praktičtější a pohodlnější.

Ani jeho provoz vás nejspíše nezruinuje, tuplem pak s motorem TDI, je ale třeba říci, že taková auta jsou na trhu docela vyhledávaná, a tak ne zrovna levná, ani jako ojetiny. Nakonec jde o vůz prodávaný teprve od roku 2015. Výjimky ale existují a pokud dojdete na samou hranici toho, co je aktuálně možné koupit, narazíte na auto na fotkách níže.

Jde o Superb Combi TDI z roku 2018, tedy pouhé čtyři roky staré auto, které se prodává za pouhých 9 458 euro, čili jen za 234 tisíc Kč bez DPH. To je na tak mladý Superb při současných cenách skoro absurdní suma, pod 300 tisíc dnes jiný takto starý vůz stejného typu nekoupíte. Už ta nutně vede k domněnkám o bouraném, vadném nebo jinak problematickém voze, nic takového ale v tomto případě neplatí. Auto je nebourané, pojízdné a nevypadá na odpis, třebaže nejkrásnější kousek v nabídce to není. „Jen” najelo - podržte se - 400 163 kilometrů.

To je neskutečná porce za tak krátkou dobu, s ohledem na zemi původu (Nizozemsko) se zdá být za hranicí uvěřitelnosti. Jde o kilometry naježděné po celé Evropě, i tak je to ale obdivuhodný výkon - ujet přes 100 tisíc km za rok čtyři roky v kuse, to je docela bláznivá věc, tohle auto za celou svou existenci téměř jen jezdilo.

Na nabízeném Superbu je to v některých ohledech trochu znát, celkově vzato ale vypadá velmi dobře. Zcela jistě na vůz, jehož kilometráž se blíží půlmilionové metě a jehož cena zdaleka nestačí ani na základní Fabii. Motor 1,6 TDI se 120 koňmi, manuál a výbava Active Business nepřekvapí, úplně holobyt to ale není - ve výbavě vidíme třeba navigaci nebo tempomat. Dlouhé a s tímto motorem předpokládáme spíše klidné ježdění navíc opravdu nemuselo nechat na technice zásadní následky, často a dlouho ježděná auta kolikrát vypadají po letech technicky lépe než ta dokola trápená párkilometrovými cestami po městě.

Neříkáme, že je to nějaké terno, každopádně jde o zajímavou a nevídanou nabídku, která je ovšem současně varováním pro všechny kupce podobných Superbů a vlastně i ojetin obecně. Vůz s velmi neobvyklým poměrem stáří a počtu najetých kilometrů láká šejdíře, kterých se mezi českými bazaristy najde vždy dost. Tohle auto stačí dovézt, „optimalizovat” jeho historii, provést pár nezbytných (a relativně levných) vylepšení, aby detaily nedávaly znát skutečnou kilometráž, a na světě je ojetina se zlomkovým nájezdem o statisíce vyšší cenou. Však kdo by najel víc jak 100, možná 150 tisíc km po Nizozemsku za 4 roky? To je země nekonečných aglomerací a věčných kolon...

Když už nic jiného, je tohle auto ukázkou toho, kolik lze také za pár roky nalítat se Superbem kilometrů. Výmluvná dvouslovná odpověď zní: Jakýkoli počet. Při koupi ojetiny zkrátka vždy trvejte na věrohodných důkazech avizované historie vozu, slepá důvěra a dobrá víra jsou jen vodou na mlýn podvodníkům.

Škoda Superb III Combi TDI je zajímavé rodinné auto. Lze jej po čtyřech letech koupit už za 234 tisíc Kč, akorát po najetí více jak 400 tisíc km. Foto: Auto Avant Export, publikováno se souhlasem

