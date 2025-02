Končící německý kancléř to zabil: „Elektromobilita funguje, průlomu bude dosaženo do roku 2030!” říká včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

„Tak o tomhle hoši nevím vůbec nic, ale řeknu vám úplně přesně, co se s tím bude dít.” Olaf Scholz končí ve své funkci ve směšné křeči a svým posledním vyjádřením před předčasnými volbami jen dokazuje, proč ve své funkci selhal. Je fascinující, že se o ni znovu uchází.

Tento víkend čekají Německo předčasné parlamentní volby. Jejich výsledky nelze předjímat, favoritem je ale unie CDU/CSU, jejímž lídrem je Friedrich Merz. Kromě toho se přepokládá, že v nemalé míře uspěje také pravicová Alternativa pro Německo (AfD), která by mohla získat až pětinu hlasů. Bez znalosti místních podmínek by vše nahrávalo relativně pravicové vládě, ale protože AfD je ostatními německými stranami vtlačena do jakési izolace, dá se čekat, že se do vlády znovu dostanou jak sociální demokraté (SPD), které dál vede současný kancléř Olaf Scholz, tak nejspíš i Zelení, kteří v dnešní vládě též sedí. Že by se ale Scholz znovu stal kancléřem, je krajně nepravděpodobné.

Můžeme to označit za menší výhru ve stínu toho, co na závěr své éry Scholz řekl pro televizi ZDF, neboť tím jen prokázal, že ze svých dosavadních nezdarů si nevzal vůbec nic a dál tlačí tu samou agendu, která Německo postupně posílá na kolena. Je tedy třeba se ptát, jak moc bude Friedrich Merz jednat jinak - rád se tak tváří, k diametrálně odlišně smýšlejícímu politikovi má hodně daleko. Ale to dnes nechme stranou.

„Jsme pevně přesvědčen, že musíme něco udělat s klimatickými změnami způsobenými člověkem,“ uvedl končící kancléř podle dpa. A dodal, že Německo se dál musí stát uhlíkově neutrálním do roku 2045. V rámci tohoto plánu přitom hrají velkou roli elektromobily, proto se domácí průmysl již nemá vrátit ke spalovacím motorům. „Musíme tuhle cestu dotáhnout do konce. Průlomu bude dosaženo do roku 2030,“ zmínil. Chybělo už jen dodat: „Maso bude, soudružky!” chybělo už jen dodat po vzoru Antonína Novotného. Všechno bude, banány budou, kalhotky budou, i průlom v oblasti elektromobility tak prostě bude. Je to celé až směšné. Scholz zjevně nic neví ani o současné technice aut, natož aby byl schopen jakkoli předvídat, co se stane během dalších 5 let.

Z dalších Scholzových slov je pak jen zjevné, že žije v úplně jiném světě než normální lidé. Po návštěvě továrny Volkswagenu v Emdenu, kde se vyrábějí pouze elektromobily, totiž uvedl, že „tady můžete vidět, že elektromobilita funguje“. Momentálně pak navíc dodává, že návrat zpátky ke spalovacím motorům by poškodil celou německou automobilovou branži a v ohrožení by byla pracovní místa. Proto by země ve vytyčeném směru „měla pokračovat co nejrychleji“.

Říci něco takového na začátku roku 2025, kdy je zjevné, že VW propustí desítky tisíc lidí a zavře několik továren právě kvůli nezdaru s elektromobily, vyžaduje notnou dávku ignorace reality. Nebo slepoty, hlouposti či možná všeho toho dohromady. A jak se zdá, Scholz má všeho na rozdávání, protože zmiňuje, že „zapotřebí je lepší infrastruktura - u benzinových stanic, u supermarketů, doma“. Jako by to mělo vyřešit všechny problémy těchto aut od vysoké ztráty hodnoty v čase až po mizerné fungování za jiných než „vhodných” podmínek.

Sociálně-demokratický kancléř si tedy zjevně podobně jako vedení představuje, že pokud bude Německo dál dělat to, co jej dosud přivedl do problémů, ony problémy to vyřeší. Geniální. Je tak vlastně jen dobře, že Scholz si bude muset vyklidit stůl a přenechat jej někomu jinému, musíme se ale modlit, aby byl aspoň trochu víc nohama na zemi než on. Neboť každá zkáza Německa bude za současného stavu věcí velmi bolet i nás, tím myslíme celé Česko.

Elektromobilita funguje, uvedl Scholz po jedné ze svých návštěv Volkswagenu. Že právě tato automobilka musí po sázce na právě tento druh aut a zavírat podniky, si asi nevšiml. Je tak jen dobře, že s největší pravděpodobností půjde od válu. Foto: Volkswagen

Zdroj: ZDF přes dpa

Petr Prokopec

