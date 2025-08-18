Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem

Je to jedno nejznámějších a nejoblíbenějších korejských aut vůbec, přesto se automobilka rozhodla za ním udělat tlustou čáru a nabídnout něco jiného. Pokud vám Kia Ceed přirostla k srdci, v bazarech je z čeho vybírat už od 40 tisíc korun.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Kia

Bylo jasné, že při probírání aut nabízených na trhu ojetin dříve nebo později dojde také na Kiu Ceed, dříve Cee'd. A že tedy budu moci z první ruky povyprávět, zda je život s korejským vozem procházka růžovou zahradou, nebo má blíž k noční můře. Protože jsem majitelem kombíku druhé generace už dvanáct let, nejspíš tušíte, že ručky vah se budou přiklánět spíše k první variantě. To zní pozitivně, trochu smutnější je, že se k tomuto autu dostáváme ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto o jeho úplném konci.

Je totiž auto, které má co nabídnout, jakkoli to neznamená, že by Ceed (s apostrofem či bez) byl bez chyb. Na tomto místě navíc musím říci, že mě zkušenosti s neduhy se poměrně hodně shodují se závěry technických kontrol německého TÜV, což sympaticky dává smysl i jiným podobným pojednáním o autech, kde tolik osobních zkušeností nemám. Ale než se dostaneme k podstatě, nejprve pár základních dat na úvod.

První generace přišla na trh v roce 2006, přičemž zaujala hlavně záruční lhůtou, která v Evropě patřila mezi nejdelší - standardně jste mohli počítat se sedmi lety na pohonné ústrojí a pěti lety na celý vůz. Tato sebedůvěra vedla k nemalému zájmu publika, načež se z Kie (podobně jako z mateřského Hyundai) začal stávat výraznější soupeř pro Volkswagen, Ford či třeba Opel a Renault. Korejci v té době nabízeli tří- a pětidveřový hatchback, stejně jako kombík.

Tyto karosářské verze se vrátily také ve druhé generaci z roku 2012, kterou měl po stránce designové na starosti Peter Schrayer. Cee'd s kódovým označením JD nebyl pouze pohlednější, Kia jej prezentovala také jako kultivovanější, lépe vybavený a efektivnější. Souběžně s tím pak sice vzrostla cena, oproti nástupci z roku 2018 se však stále jednalo o dostupné částky. I proto ostatně počet prodaných kusů lehce vzrostl z 646 300 na 647 600 aut.

Generace třetí pak znovu povyrostla, Korejci u ní však podobně jako konkurence začali ve větší míře využívat přeplňovaných tříválců místo předchozích atmosférických čtyřválců. Zároveň u ní však značka přišla také s větším množství asistenčních systémů a elektroniky, jež ale vedou k četnějším výletům do servisů. Jak moje matka, tak i tchýně totiž vlastní spřízněné Hyundai i30 třetí generace, a u techniků značky jsou daleko častěji, mimo jiné i kvůli světlům.

Ta jsou letitou slabinou korejských značek, hlavně ovšem ta přední. U prvních dvou generací může být problémem rovněž řízení, ze statistik TÜV vyplývá, že u Cee'du JD hrozí riziko výměny čepů již po devíti letech - já je měnil loni, tedy po jedenáctiletém provozu. O čtyři léta dříve mi pak odešlo čídlo ABS na jednom kole, kromě toho je ovšem třeba poukázat na brzdy - druhé generaci odchází nejen destičky, ale i kotouče poměrně rychle, jako první ty zadní.

Stejný problém má i původní Cee'd, zatímco u stávajícího provedení se už Korejci poněkud pochlapili. První generace je navíc zatížená úniky oleje, zatímco u nástupců na motorový prostor již kritika neprší. Za sebe pak musím dodat, že nedávno jsem atmosférickou jedna-šestku vyčistil s pomocí dekarbonizačních produktů BG. A každému majiteli takovou kůru musím doporučit, neboť spotřeba klesla o zhruba litr a motor se nyní znovu snadněji vytáčí.

S čím je pak třeba počítat, to jsou stopy používání v interiéru. Čím je vámi vybraný Cee'd starší, čím více budou jeho plasty ošoupané či poškrábané. Trhat se může rovněž čalounění, stejně jako si zub času již mohl podat i centrální displej audio systému. Jelikož nicméně první generaci seženete již od nějakých 40 tisíc korun a druhou od 100 tisíc Kč, dá se s tím žít. Zvláště když mnohé nové plastové výlisky lze pořídit levně a vy je zvládnete vyměnit sami.

Dodat už lze jen velkou slabinu první generace, kterou je zavěšení, jež po letech ježdění na často děravých silnicích nemusí být ve skvělé kondici. Jeho výměna pak vážně není levnou záležitostí, snadno může převýšit i pořizovací cenu. Rozhodně proto trvejte na testovací jízdě, při které je třeba v kabině naprosté ticho, abyste mohli naslouchat zvukům jdoucím od podvozku. Cokoli chraplavého lze přeložit jako: „Ruce pryč!“


U druhé a třetí generace Kie Ceed/Cee'd už nebudete řešit tolik problémů jako u originálu, stinné stránky však hlavně u verze JD existují. Patří mezi ně světla či čepy řízení. Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem - 7 - Kia Ceed 2007 ilustracni foto 01Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem - 8 - Kia Ceed 2007 ilustracni foto 02Končící superhit Kie už brzy koupíte jen v bazarech, novější provedení vás nezruinují ani při pořízení, ani provozem - 9 - Kia Ceed 2007 ilustracni foto 03
Generace první je k mání opravdu levně, ovšem pozor hlavně na zavěšení, jehož oprava vás nakonec může vyjít dráže než samotné pořízení. A to navíc nemusí být jediná závada. Foto: Kia

Petr Prokopec

