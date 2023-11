Končicí VW Arteon u Čechů překvapivě pořád boduje, v bazarech ho koupíte levně přes minimum problémů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto už má podepsaný rozsudek smrti jako globální i evropský propadák, o to více může překvapit, že v Česku jsou jeho prodeje na úrovni Passatu. A v minulosti byly i nad ním. Při svých cenách je tedy jako bazarové zboží horkým tipem.

Volkswagen Passat byl po léta modlou nejen českých řidičů. Jeho první a druhá generace byly k mání i ve dvou- nebo třídveřové formě, s příchodem varianty B3 však Němci začali být konzervativnější. Zákazníci mohli od té doby volit pouze mezi čtyřdveřovým sedanem a pětidveřovým kombíkem, prodeje tím ale netrpěly, naopak. Přesto se značka po příchodu nového milénia rozhodla přijít i s něčím stylovějším.

V roce 2008 se tak do nabídky dostal Passat CC, jenž byl založen na šesté generaci sedanu. O čtyři léta později došlo na facelift, v jehož rámci se měnily čelní a zadní partie poněkud razantněji, aby vůz více korespondoval se sedmou generací, která se na trh dostala v roce 2010. I to byl pak ostatně jeden z důvodů, proč se Volkswagen rozhodl, že označení Passat vypustí a stylový sedan bude dále titulovat jen jako CC. Na zopakování úvodního úspěchu ale již nedošlo a osm let po svém debutu vůz nabídku značky opustil.

Přesto to Němci nepřestali zkoušet. V roce 2017 tak vytáhli se zcela novým Arteon, který taktéž vycházel z Passatu, vsadil ale na ještě výraznější styl a karoserii liftback. Původním cílem bylo dokonce Arteonem Passat zcela nahradit, nic takového se ale nakonec nestalo a stát ani nemohlo. Přes počáteční úspěchy to byl nakonec znovu Passat, který oslovoval zákazníky násobně více, Arteon se proměňoval ve stále větší propadák. A protože VW šetří, aby zaplatil své ztráty z prodeje elektromobilů, ohlásil, že s Arteonem končí.

Z globálního pohledu žádná velká škoda, zrovna tohle auto je ale u Čechů kupodivu velmi populární. Loni dokonce prodejně překonalo Passat a ani letos si nevede špatně (557 vs. 801 prodejů). Že by česká posedlost liftbacky? Kdo ví, na každý pád se blíží chvíle, kdy si Arteon půjde koupit jen jako ojetinu. A vzhledem k výše popsané kombinaci vlastností (český hit, obecně propadák) je to opravdu zajímavý tip na dobrou koupi.

Proto se dnes zaměříme na spolehlivost Arteonu. A pokud bychom to chtěli zkrátit, stačí napsat, abyste volili vozy vyrobené po srpnu 2019. Jakmile totiž VW vychytal několik porodních bolístek, neměli zákazníci pomalu jediný důvod ke stížnostem. S takto mladými vozy jsou ovšem spojené spíše nelidové ceny startující okolo 600 tisíc korun, a to bez ohledu na motorizaci či nájezd. Pochopíme tedy, pokud se rozhodnete zariskovat a sáhnout po exemplářích z dob bližších počátku výroby.

U těch, které linky opustily do 31. května 2017, proklepněte střešní okno, které nemuselo být správně přilepeno. Auta z května až srpna 2018 pak mají pro změnu problém se zadními hlavovými opěrkami, jenž mohou při nehodě upadnout. U některých kusů z období říjen 2018 až květen 2019 pak možná bude zapotřebí nový software řídicí jednotky, jenž řeší nedostatek točivého momentu v nízkých rychlostech. Tím asi největším problémem jsou však nečistoty, které se mohou dostat do ložisek zadních kol. Pokud tedy pošilháváte po voze vyrobeném mezi srpnem 2017 a srpnem 2019, trvejte na testovací jízdě, při které se zaměřte na případný hluk. A po ní proklepněte, jak jsou sjeté pneumatiky.

Toliko případné nedostatky ze strany továrny, zkontrolovat byste ovšem měli také možné škody napáchané předchozími majiteli. V tomto ohledu je nadmíru důležitá obhlídka litých kol, neboť Arteon byl povětšinou objednáván s 19- či 20palcovými ráfky, jejichž nahrazení pochopitelně není levnou záležitostí. Tím se ale my rozloučíme, finální slovo totiž předáme kolegům z Německa. Ti v autobazaru v Hammu objevili čtyři roky starý kus, jehož majitel za celou tu dobu najel jen 4 029 km. V podstatě tak měli čest se zcela novým vozem, jen nikoli po papírové stránce.

Nejspíše asi nepřekvapí, že nebylo nač si stěžovat. Platí to i o bohaté výbavě, která zahrnovala třeba head-up displej, kožené čalounění či sedadla ErgoComfort s masážní funkcí. A rovněž zmíněné dvacítky, které jsou stále bez škrábance. V tomto kontextu pak znovu potěší cena, neboť z někdejších 1,66 milionu korun je aktuálně 900 000 Kč. I to je sice hodně, ale výměnou za prakticky nulové opotřebení? Pokud přesto chcete co nejvíce za co nejméně, porozhlížet se můžete až po 6 let starých autech, jejichž ceny s přijatelnými nájezdy začínají okolo 365 000 Kč. Ani to nezní nezajímavě.

Arteon na rozdíl od předchozího Passatu CC již nemusí dělat takové kompromisy mezi stylem a praktičností, vůči výchozímu sedanu totiž narostl do délky a v rámci rozvoru. Kusy z počátku výroby se přitom dnes dají pořídit od 365 tisíc korun, ty, jenž sjely z linek po roce 2019 a jsou tak pomalu bezproblémové, stojí minimálně 600 tisíc Kč. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV, SDA

Petr Prokopec

