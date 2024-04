Kontroverzním Mercedesům-AMG s víc jak 400koňovými dvoulitry odchází motory, přesto jsou velmi drahé před 4 hodinami | Petr Miler

Mercedes s novým ostrým Céčkem (a nejen s ním) přešel od osmiválců k čtyřválcům. Proč, to dodnes nepochopil nikdo, jako by ale nestačila samotná kontroverze kolem volby této techniky, mají nové motory i problémy se spolehlivostí.

Když se definitivně potvrdilo, že Mercedes nové třídě C generace W206 nedá víc než čtyřválcový motor ani v jejích ostrých verzích od AMG, označili jsme provedení C63 S za dvoutunovou katastrofu a parodii na předchůdce. A z hlediska jejího fungování jsme se bohužel nemýlili, ježdění s tímto AMG, se kterým jsme v mezičase měli tu čest, je vskutku neohromujícím zážitkem. Tohle auto má hrát na emoce, nikdy se vlastně ani nesnažilo být bůhvíjakým sportovním náčiním a zákazníky do značné míry lákalo na vlastnosti spojené s jeho osmiválcovým motorem. Jakmile o něj přišlo, nemá co nabídnout - charakter i zvuk jsou pryč.

Není to jen náš názor, jak slabší provedení C43, tak silnější C63 dostaly nakopáno i v testech jindy loajálních Němců, kteří podle svých slov též nepochopili, proč Mercedes něco takového udělal. Zájem o auto limitně se blížící nule, a tak nakonec ani nepřekvapilo, když se objevily zvěsti to tom, že automobilka po fiasku downsizingu pracuje na návratu motorů V8. To ale nakonec popřela a zdálo se, že dlouho nebudeme důvod o kterékoli z těchto verzí mluvit.

Bohužel se znovu našel a znovu to není míněno v dobrém. Automobilka nově začala verzi C63 prodávat v USA, kde na ní nalepila vskutku ambiciózní cenovku - 85 050 USD (cca 2 miliony Kč) nebude znít marně z českého pohledu, na Ameriku je to ale hromada peněz a na čtyřválce tam v podobných autech zvědaví moc nejsou. Mercedes tak za vůz žádá o 8 tisíc (a nějaké drobné) dolarů víc než BMW za svou šestiválcovou M3. A i když budeme Céčko srovnávat s M3 Competition xDrive, pořád vychází o 4 tisíce USD dráž. Bavíme se tedy o rozdílu v ceně 100 až 200 tisíc Kč za situace, kdy má Mercedes pod kapotou zřetelně inferiorní, nevyžádanou a z hlediska bezprostředního projevu problematickou techniku, který dává 680 koní výkonu, jen když se to sejde. Není divu, že reakce na uvedení tohoto vozu na trh nejsou dobré.

Tím bychom vás ale nezatěžovali, nakonec co je komu po amerických cenách auta, které u nás přijde nejméně na 2 871 330 Kč. Problém je v tom, že příznivci a majitelé Mercedesů využili tohoto oznámení k tomu, aby upozornili na problémy, které s už dříve uvedenou verzí C43 s tím samým dvoulitrovým turbem (navíc naladěným na menší výkon - 408 vs. 476 koní) mají oni sami, popř. lidé v okolí.

„Opravdu si myslí, že to lidé koupí? Nová C43 je šmejd, stačí zajít na fóra a podívat se, kolik z nich se po pár měsících na silnici porouchalo. Je to nespolehlivá, drahá třída C se čtyřmi válci a průměrnými hodnoceními v testech. Pro koho je tohle auto určené?” ptá se jeden z nich na Motor1. Fóra majitelů Mercedesů běžně nesledujeme, tak jsme se to rozhodli ověřit. A vskutku, stížností na selhání motorů nového C43 je bezpočet.

Ať už se začnete probírat vlákny na MB World, Benz World, bezpočtem diskuzí ve skupině na Redditu nebo skupinách na Facebooku, narazíte na velmi neobvyklé množství stesků nad technickými selháními nové C43. Lidem významné části motorů, popř. motory jako takové odchází v rámci dnů až týdnů po koupi. Nejčastější jsou zjevně potíže s chlazením, kdy se autům mj. rozpadají termostaty, což následně vede k až selhání celých jednotek. Častě jsou ale i závady na turbu či mezichladiči nebo různé elektronické vady. Někteří majitelé se setkali hned s několika těmito problémy po sobě, viz citovaný příspěvek níže.

Vypadá to tedy, že se „vyšponovaný” dvoulitr ukazuje být v třídě C problematický nejen uživatelsky, ale i ryze technicky. Přitom nepamatujeme, že bychom kdy slyšeli o větších potížích s firemními osmiválci, ty se i při vysokých požadavcích na výkon jen tak převalují v nízkých otáčkách s minimálním tlakem turba, dvoulitr si o něčem takovém může nechat jen zdát. Mercedes zas jednou šel proti preferencím zákazníků i elementárním technickým zákonitostem. A zdá se, že to znovu nedopadlo dobře.

Centrálu automobilky jsme požádali o komentář k celé věci a informaci o tom, jak časté tyto problémy u nového C43 od AMG jsou. Do vydání tohoto článku se nám ale nedostalo odpovědi - doplníme jej, pokud se takových informací přece jen dobereme.

Nový Mercedes C43 od AMG je po downsizingu z pohledu nadšeného řidiče rozhodně jednoznačně horším autem než dřív, navíc má zjevně potíže se spolehlivostí. Jak moc časté jsou globálnější optikou, nám musí říci automobilka. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Motor1, MB World, Benz World, Reddit a další fóra majitelů a příznivců Mercedesu

Petr Miler

