Korejci aspoň někde nabízí konečně velmi smysluplně fungující tempomat, někteří ho ale „nedávají"

Odpor k tomu je neuvěřitelný, neboť systém Hyundai se stará přesně o to, po čem právě dotčení touží. Anebo se jen tváří, že po o tom touží, ale jejich pravé úmysly jsou jiné?

Korejci aspoň někde nabízí konečně velmi smysluplně fungující tempomat, někteří ho ale „nedávají”

30.12.2025 | Petr Prokopec

Korejci aspoň někde nabízí konečně velmi smysluplně fungující tempomat, někteří ho ale „nedávají”

Foto: Hyundai

Odpor k tomu je neuvěřitelný, neboť systém Hyundai se stará přesně o to, po čem právě dotčení touží. Anebo se jen tváří, že po o tom touží, ale jejich pravé úmysly jsou jiné?

Také v Česku se nám rozhořel boj o radary. Nastupující vláda totiž usiluje o to, aby pokuty zaplacené za přestupky zjištěné těmito prostředky mířily do státního rozpočtu, ne do rozpočtů obcí. S tím obce nepřekvapivě nesouhlasí a žádají jiné řešení, jinak se někde může přestat rychlost kontrolovat. Něco takového pochopitelně jen odhaluje jejich pravou motivaci. Však pokud by obcím šlo o bezpečnost, může jim být jedno, kde pokuta skončí - je to trest, ne příjem a peněz na provoz podobných radarů mají dost z daní. Takto ale neuvažují, jde tu - jako skoro vždy a všude - o peníze. Nejlépe pak o ty, které lze poslat „kamarádům” a část z nich dostat zpátky.

Pokud by politici skutečně toužili po vyšší bezpečnosti na silnicích a omezení rychlosti aut tehdy a tam, kdy a kde to má opravdu smysl (což - ruku a srdce - opravdu není vždy a všude), mají k tomu řadu jiných možností. Třeba se nechat inspirovat tím, co dělají v Jižní Koreji, kde jsou povolené jakési vestavěné detektory měřených míst a úseků, kterým se auto dokáže samo přizpůsobit.

Zní to takto řečené všelijak, nečekejte ale žádnou „státní moc na autem”, o to tu vůbec nejde. Jak ke svému překvapení při návštěvě Koreje a tamním testu nového Hyundai Nexo určeného právě pro tamní trh zjistili kolegové z nizozemského Auto Weeku, auta tam mohou používat tempomat, který kooperuje s navigačním systémem, jenž pracuje s různými daty včetně databáze míst, kde se měří rychlost.

Pokud si tedy v autě nastavíte libovolnou rychlost, jakou má tempomat udržovat (a může být klidně nadlimitní, ostatně i kolegové přiznávají, že takovou zvolili), vůz sám zpomalí nejen před zatáčkami či jinými ožehavými místy, ale zpomalí také v úseku, kde probíhá radarové měření či úsekové měření. Jakmile pak dojedete na jeho konec, rychlost znovu vrátí na vámi zvolenou úroveň, tedy i tu nelegální.

Něco takového vypadá jako rozumné řešení, neboť vás na jednu stranu příliš „nebuzeruje” (takový tempomat by stejně nikdo nepoužíval, viz kauza Honda a ISA), na tu druhou ale zajistí snížení rychlosti na důležitých místech a předejití pokutám. Přijde nám to chytré a v pořádku, jak ale asi tušíte, u části veřejnosti - té nizozemské nevyjímaje - to vyvolalo údiv a odpor.

Zatímco ti rozumnější stejně jako my kvitují, že systém vlastně zajišťuje redukci rychlosti v místech, kde na ni záleží, čímž přesně plní smysl měření, ostatní v něm vidí jen cestu, jak se vyhýbat trestu za špatné jednání. A jsou velmi udiveni, že Korea něco takového dovoluje. Ostatně, v EU si nikdo nic takového nabídnout ani nedovolil. Není ale lepší žádné špatné jednání nepáchat a pokutu neplatit? Však kolik kdo jede ve tři ráno po liduprázdné dálnici kdesi uprostřed ničeho může být každému jedno. A pokud to zrovna jedno nebude (hluk, stavba, nehoda, cokoli), systém zafunguje i tam.

Možnosti, jak zajistit, aby v kritických místech lidé jezdili přiměřené okolnostem, tedy zjevně existují i za rámec obvyklého uvažování „buzerovat a trestat”. V Evropě ale často nemáme tendenci takto přemýšlet a raději volíme jen represi jako dost absurdní formu prevence. Proč, je na delší, jistě filozofickou debatu...


Nové Hyundai Nexo určené pro korejský trh dokáže nejen detekovat radary, ale také uzpůsobit vaši rychlost na legální limit okamžitě u v měřeném úseku. Po skončení měření vás pak chytrý tempomat vrátí na původní úroveň, ať už je jakákoli. Podle nás chytré a správné, někteří to ale „nedávají”. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.