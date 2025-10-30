Korejská Škoda Kamiq v bazarech láká nízkými cenami. Dost prostoru nabízí i s motory, které nové už nekoupíte
Petr ProkopecA nejenže je to pro levné ojeté auto obecně vhodnější technika, i modernější agregát je spojen s vyšším výkonem, než na jaký narazíte u nových aut showroomech. Ojetý Bayon tak dává smysl, své slabiny ale má.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Korejská Škoda Kamiq v bazarech láká nízkými cenami. Dost prostoru nabízí i s motory, které nové už nekoupíte
před 3 hodinami | Petr Prokopec
A nejenže je to pro levné ojeté auto obecně vhodnější technika, i modernější agregát je spojen s vyšším výkonem, než na jaký narazíte u nových aut showroomech. Ojetý Bayon tak dává smysl, své slabiny ale má.
Hyundai Bayon je vůbec nejmenším SUV korejské automobilky nabízeným v Evropě, jedná se o soupeře Škody Kamiq. Vychází z třetí generace hatchbacku i20 a stejně jako tento model není k dispozici s pohonem všech kol. Světlá výška však v kombinaci se 17palcovými ráfky narostla na 183 milimetrů, pročež Bayon zvládne i o trochu více než jen štěrkem sypané polní cesty. Při délce 4 180 mm a rozvoru 2 580 mm snadno pobere celou rodinu i s jejími zavazadly, pročež je cena startující na 384 990 korunách odpovídající.
Pro řadu lidí je ovšem i taková částka příliš vysoká, zvláště při pohledu na jeho design, který nepadne do oka každému. Pokud nicméně zaměníte showroomy s novými vozy za bazary, ceny ojetin mohou náhled na karoserii změnit z odmítavého na opačný. Ojetiny lze totiž pořídit od přibližně 200 tisíc korun, což na maximálně čtyři roky staré vozy není špatné. A protože tvary karoserie odpovídají spíš městskému využití, nájezd se obvykle nepohybuje nad 200 tisíci kilometry, ani zdaleka.
Že Bayon není zrovna dálniční střelou určenou pro pravidelné překonávání Evropy, dokládají i kolegové z německého Auto Bildu. Ti otestovali exemplář z roku 2023, který se dočkal přeplňovaného litrového tříválce a 48voltového okruhu. Tuto jednotku můžete i nadále koupit v nových vozech, u modelového roku 2026 je ale již její výkon snížen na 90 koní. Původní provedení jich má o 10 víc, v kombinaci s mild-hybridní technikou pak lze počítat se 120 kobylami.
Kromě toho bylo možné dříve sáhnout také po 1,2litrovém atmosférickém čtyřválci naladěném na 84 koní, který městskému provozu fandí ještě víc, zase se na něm máloco pokazí. Silnější verze se oproti tomu zvládnout rozjet na více než 180 km/h i s oběma obsazenými řadami sedadel, po překročení dálniční stotřicítky u nich však uvnitř dramaticky narůstá hluk. Bayon je tak vskutku zrozen spíše pro město, kde lidé ocení jeho lehké řízení, podvozek nepřenášející do vašeho pozadí ostré nárazy a snadné parkování.
Kolegové s mild-hybridní verzí dosáhli 6,1litrového průměru, ovšem i proto, že jejich testovací okruh zahrnuje dálnici. Při jízdě jen po městě lze ale počítat s ještě nižší hodnotou. Problémem se ovšem může stát občasné trhavé řazení sedmistupňového automatu. Umocňuje ho navíc nestálost systému start-stop, který vás na mnoha křižovatkách bude stát nervy. Ne zrovna dokonalá je však i kalibrace dalších senzorů a systémů, přičemž vše platí i pro benzinové verze.
S vyšším nájezdem se dostavují závady na vstřikování paliva, potrápit vás ovšem mohou také turbodmychadla. A s vysokou výdrží nejsou spojené ani brzdy. Na danou kategorii aut jde mnohdy o velmi drahé opravy, proto volte skutečně pečlivě a testovací jízda by měla být samozřejmostí. U hybridu pak dále zvažte, zda vám lehčí úspora paliva vykompenzuje zmenšení zavazadelníku kvůli umístění baterie, a to ze 411 na 334 litrů v normálu a z 1 205 na 1 128 litrů při sklopených zadních sedadlech.
Bayon svým vzhledem asi nepadne do oka každému, jako relativně levná ojetina by ale již mohl bodovat více. Trpí však několika neduhy, které vám mohou řádně provětrat peněženku. Foto: Hyundai
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025 (1)
Nové na MotoForum.cz
- Koho uvidíme 2026 v MS-Moto3? 16:00
- Týmy a jezdci WSBK 2026 10:37
- Vyhazov manažera komplikuje Salačovu pozici včera 14:15
- Jose Antonio Rueda může odletět domů včera 14:10
- Pozitivní zpráva z Kuala Lumpur včera 14:00
Nejnovější články
- Legendární „Sennova” Honda se skutečně vrátí i s motorem V6 bez turba a ručním řazením, má to jen jeden háček
před 2 hodinami
- Korejská Škoda Kamiq v bazarech láká nízkými cenami. Dost prostoru nabízí i s motory, které nové už nekoupíte
před 3 hodinami
- Prodeje aut v Evropě dál táhnou spalovací motory. Má je 84 procent nových vozů, odbyt elektromobilů visí na 4 zemích
před 5 hodinami
- Nová Mazda s Wankelem je zpátky, sází ale na kontroverzní techniku a snad ještě kontroverznější vzhled
před 6 hodinami
- Jeden z největších průšvihů dějin aut, který si výrobce bral zpět a šrotoval, byl nalezen v zuboženém stavu. Prodal se za miliony
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva