Korejského soupeře Octavie Scout si u nás lidé moc nevšímají, ojetý stojí o statisíce míň než Škoda

Obecně vzato je to populární auto, jeho „allroadová” verze ale zase tak žádaná není. Pokud vás tedy táhnou oplastované kombíky do lesů, luk a strání, tohle je šance, jak se jednoho z nich zmocnit za dobré peníze.

O spolehlivosti Kie Cee'd druhé generace bych jako dlouholetý vlastník korejského kombíku mohl mluvit hodiny. Za deset let totiž došlo pouze na poruchu jednoho čidla ABS, tím ale veškeré problémy hasly. Tedy až na LEDky určené k dennímu svícení, které odešly ještě dřív než klasické žárovky. Automobilka navíc diodový pásek zalila do plastového krytu lamp, tak se již hezky dlouho musím obejít bez něj. V rámci reklamace by sice došlo na bezplatnou výměnu celého dílu, v takovém případě bych ovšem musel dodržovat pravidelné garanční prohlídky, což už pár let nedělám.

Právě světla byla stejnou slabinou korejských aut, jako je převodovka DSG Achillovou patou všech značek koncernu Volkswagen, které ji používají. Kia ale zjevně kritiku zákazníků v uplynulých letech vnímala, a především se jí řídila. Třetí generaci modelu Ceed, který se již musí obejít bez apostrofu, se tak tyto stížnosti netýkají. Výroba hatchbacku přitom odstartovala v květnu roku 2018, kombík pak následoval s menším zpožděním. Pokud by pak vůz trpěl na stejnou vadu jako předchůdce, ta by se již u raných exemplářů projevila.

Jde o velmi dobrou zprávu, nicméně i tak je třeba, aby zájemci o ojeté kousky třetí generace vyhlédnutý vůz podrobili alespoň nějaké kontrole. Platí to zejména u vozů osazených 1,6litrovým dieselovým motorem, které předchozí majitelé používali převážně ve městě. V té chvíli totiž nemuselo dojít na aktivaci systému čistícího filtr pevných částic. Stačit vám tedy již nemusí jen jeho vyčistění, koupě zcela nového pak není zrovna levnou záležitostí. Pokud však i tento krok opominete, můžete „vykrvácet“ ještě více kvůli opravě celého ústrojí.

Ve všech dalších ohledech už jde spíše o kosmetické problémy. Ceed jako takový je totiž ideálem hlavně v případě rodin, jako služební vůz se objevuje méně často. Ideálně tedy obhlédněte hlavně zadní lavici, kde po sobě malé děti mohly zanechat jak skvrny, tak i nesmazatelné škrábance. Použité materiály pak možná budou na první pohled působit lacině, ovšem v mém případě se desetileté používání projevuje pouze trochu více ohmataným volantem. Jinak ovšem jednotlivé díly zuřivě nedrnčí ani ve chvíli, kdy hladký asfalt vystřídají dlažební kostky.

Bezproblémové jsou na základě vlastních zkušeností atmosférické agregáty značky, ať už jde o někdejší jedna-šestku či zcela novou jedna-pětku. V případě turbojednotek je údržba už přeci jen trochu nákladnější, byť ani v tomto případě u Korejců nesvítí žádný červený vykřičník upozorňující na stejný problém, jako tomu bylo v případě světel. S přeplňováním navíc přichází i daleko vyšší výkon, kvůli kterému není třeba hnát pohonné jednotky do vysokých otáček. Tím se pochopitelně snižuje i tření, a tedy riziko předčasného opotřebení.

Kolegové z Německa vyzkoušeli provedení XCeed, které se vůči standardu liší podvozkem přizvednutým o 37 milimetrů. Mimo to pak dorazily také ochranné plastové lemy a odlišné nárazníky, je to taková korejská Škoda Octavia Scout. Technický základ je však stejný jako u hatchbacku, kombíku a stylové varianty Proceed. V tomto případě pak došlo na osazení přeplňované jedna-čtyřky, jenž produkuje 140 koní. Sprint na stovku díky tomu zvládnete pod 10 sekund, se spotřebou se pak dá reálně vejít pod 7,5 litru na sto kilometrů.

Vůz ani po čtyřech letech provozu, během kterých urazil 43 271 km, nevykazuje žádné problémy či opotřebení. Napěchován je navíc výbavou, v důsledku čehož by vám ani v dalších letech nemuselo nic chybět. Nicméně abyste se dostali do klubu, musíte za ojeté auto zaplatit zhruba tolik, kolik jsem já dal za nové před deseti lety. Tehdy Cee'd SW v „plné palbě“ vyšel na zhruba 360 tisíc korun, dnes můžete dieselový XCeed koupit od asi 340 tisíc s nájezdem do 100 tisíc km. To na dnešní dobu není vůbec vysoká cena, zvláště ve srovnání s aktuální Octavií Scout. Tu ani ojetou pod 800 tisíc korun obvykle nekoupíte.

Ve své třetí generaci se Ceed představil rovněž s přizvednutým podvozkem a ochrannými plastovými lemy jako XCeed. U nás o toto provedení moc velký zájem není, koupit ho tak lze ojeté za zajímavou cenu. Foto: Kia

