Koronavirové restrikce naplno ukázaly úskalí přimíchávání biosložek do paliv aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

Že to není mince s jednou stranou, víme od začátku, problémy ale byly dosud spíše ojedinělé. Pandemie ovšem omezila využití některých aut na minimum a potíže rázem začaly být i s těmi, se kterých být neměly.

O přimíchávání biosložek do paliv aut se v Česku mluví obavami, zejména pak v případě těch s jejich jejich 10% či vyšším zastoupením. Palivo zvané E10 s podílem biosložky vůči klasickému Naturalu 95 v poměru 1:9 bylo svého času doslova démonizováno v souvislosti s rizikem poškození starších aut. Debata to tehdy byla zbytečně vyhrocená a některé informace o rizicích tohoto paliva byly po vytržení z kontextu prezentovány mylně. Lidé tak následně nabyli dojmu, že po prvním natankování paliva E10 motor jejich vůz zkolabuje, což je pochopitelně nesmysl. Jak se ale nyní ukazuje, obavy skutečně jsou na místě a zpět na mušku se dostaly v nečekané souvislosti - s koronavirovou pandemií.

Na první pohled se může zdát, že globální pandemie a biopalivo spolu nemohou souviset, ale není tomu tak. Restrikce přijaté proti jeho šíření způsobily, že spousta lidí omezila ježdění s auty či s nimi na delší čas jezdit zcela přestala. A podle informací zveřejněných RAI Vereniging, nizozemskou asociací výrobců aut, se tím naplno projevilo největší riziko, které s použitím biosložek souvisí.

Onou biosložkou je totiž alkohol, respektive líh, který je hydrofilní. Ze vzduchu v nádrži tak postupně „odsává” vlhkost, která následně klesá ke dnu, kde může způsobit korozi. Palivo se také může začít srážet a ucpávat palivové vedení. A aby toho nebylo málo, alkohol je poměrně agresivní vůči všem gumovým hadičkám a těsněním, u nichž může způsobit prosakování.

Právě v Nizozemsku v roce 2018 začali používat palivo E10 a rozjeli poměrně velkou osvětovou kampaň, do jakých aut se nehodí. Větší problémy dosud Nizozemci neevidovali, neboť vysokooktanové benziny byly nadále prodávány s minimální či nulovou příměsí alkoholu, a tak lidé se staršími auty mohli tankovat ty. Jenže především loňské odstavení spousty aut ukázalo, že E10 neškodí jen 15 nebo 20 let starým vozům, ale dokáže devastovat i mnohem novější auta, která na jeho nasazení měla být připravena.

Důvodem podle RAI je, že výrobci měli po dlouhá co do činění pouze s čistým benzinem, popř. se směsí E5 s minimálním množstvím biosložky. Tomu pochopitelně uzpůsobovali hnací ústrojí, a to i zmiňované hadičky. S příchodem paliva E10 pak sice své výrobní programy začali adaptovat, ovšem pozvolna a bez dlouhodobých zkušeností s ním. Pokud auto jezdí (hovoří se o jedné delší jízdě alespoň jednou týdně), korozivní a některé další výše zmíněné dopady nasazení se neprojevují, RAI ale po loňsku ve větší míře eviduje zasažená auta i s rokem výroby novějším než 2015. Jakmile přitom dojde k zakalení paliva, rozjetí koroze či započetí zkázy některých těsnění, cesty zpět už není a drahé opravy jsou nevyhnutelné.

RAI proto konstatuje, že pokud se svým autem máte v úmyslu přestat jezdit, rozhodně byste měli vyhnout palivům jako E10 a ideálně natankovat vysokooktanové palivo, které je i v České republice (přes označení E5) obvykle prodáváno s malou či žádnou příměsí biosložek. A nebo auto alespoň jednou za týden projet. Výjimkou mají být jen vozy vyrobené po roce 2018, kdy už by jejich přizpůsobení pro použití paliv s vysokým podílem alkoholu mělo být takové, že jim pár týdnů stání neuškodí.

Paliva s vyšším obsahem biosložek nakonec představují nebezpečí i pro mnohem modernější vozy, než se původně předpokládalo. Ukázala to bohužel až koronavirová omezení. Ilustrační foto: ADAC

Zdroj: RAI Vereniging

Petr Prokopec