Chcete koupit auto navíc jako obranu před inflací? Díky EU to není takový nesmysl, jak se možná zdá dnes | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Koupě auta byla po dekády velmi nákladnou, někdy až rozmarnou záležitostí, karta se ale v posledních letech dramaticky otočila. Pomýšlet tedy dnes na koupi auta coby cesty k udržení hodnoty vydělaných peněz není vůbec nemístné, je to skoro sázka na jistotu.

Málokdo z běžných lidí si to uvědomuje, ale z ekonomického hlediska žijeme v extrémně turbulentních časech. Nechápejte mě špatně, asi nikdo nepřehlédl, že se „něco děje” s cenami, nastalou situaci ale není snadné vnímat ve všech historických souvislostech. Inflaci, se kterou se dnes potýkáme, nezažil v rozvinutém světě téměř nikdo z žijících lidí, specifickou kombinací faktorů jde dokonce o bezprecedentní situaci. A vzhledem k rozpačitým reakcím institucí, které ji primárně způsobily, i těch, které s ní mohou něco dělat, je velkou otázkou, co se bude dít v následujících letech.

Teoretické ekonomické poučky pro takové chvíle jsou známé - abyste na inflaci doplatili co nejméně, musíte dělat maximum, abyste si relativně udrželi co možná nejvyšší příjem, tedy pracovali za co nejvyšší odměnu ve srovnání s tou dřívější. A také dělat maximum, abyste si udrželi své jmění, tedy investovali dříve vydělané peníze do věcí trvalé či dokonce rostoucí hodnoty. Inflace ožebračí naprostou většinu z nás, tomu se nedá vyhnout, každého ale neožebračí ve stejné míře. A pokud se budete snažit s ní bojovat v rámci svých vlastních možností, můžete ji přestát relativně dobře.

S udržením si vlastních příjmů vám nepomůžeme, o to se musí snažit každý sám, jak zrovna může, s udržením si jmění vám ale pomoci můžeme. Spousta lidí si myslí, že dobře investovat své peníze mohou jen lidé, kteří jich mají beztak dost a mohou je zaparkovat do více či méně bezpečných přístavů jako nemovitostí. Tak to ale není.

V posledních týdnech se na nás obrací řada z vás s dotazem, zda nekoupit to či ono auto s cílem ochránit své úspory. Zní to na první pohled naprosto hloupě, neboť auta byla po dekády věcí, která ztrácela hodnotu extrémním tempem. Neřešme nyní, zda stála 500 tisíc nebo 5 milionů - pokud jste nesáhli po nějaké specialitě, u níž šlo ve větší či menší míře očekávat, že ji jednou někdo ocení jako cosi historicky cenného, mohli jste skoro s jistotou počítat, že během prvního roku od koupě auta ztratíte 20 až 30 procent jeho hodnoty, během dalších let po 10 až 15 ročně. Typická byla ztráta hodnoty okolo 50 % během tří let.

Investovat do takové věci s vidinou zachování jmění zní skoro směšně. Jenže tyhle časy jsou pryč.

Ani nové auto, pakliže máte přehled o vývoji trhu a faktorech, které ovlivňují jejich ceny, nemusí být nutně špatnou investicí. A nemusí jít o nic jako BMW M4 CSL - pokud dnes Volkswagen seriózně hovoří o tom, že ukončí život Golfu, jak jej známe, nebo nepřijde s nástupci aut jako Polo nebo Fabia, může být i koupě takového vozu docela slušným úložištěm peněz. Samozřejmě je třeba vychytat ten správný moment, patrně ještě nenastal, ale přijde, pokud se podmínky na trhu dramaticky nezmění.

Důvodem je politika EU, která tato auta vytlačuje z trhu a nahrazuje je mnohem dražšími alternativami. Lidé nepřestali stát o benzinovou Fabii nebo dieselový Golf za statisíce, ani omylem, EU ale takové vozy buď zcela znemožňuje prodávat, nebo jejich ceny uměle zvyšuje. A jako náhradu připouští pouze vozy, které jsou horší a dramaticky dražší. VW ID.3 za více jak 1,2 milionu Kč nebo VW Golf za 600 tisíc? Nenechte se vysmát, to první bude za lepší koupi považovat jen blázen.

V případě nových vozů je ale situace ošidná. Jednak si cenu neudrží hned - Golf nebo Fabia se budou vyrábět ještě řadu let - a jednak jsou drahá. Kdo má dnes na slušný Golf? To chce 800 tisíc, to je i v době dua párků za 75 korun pořád hromada peněz. Ojetiny ale dávají prostor skoro každému. A podle nás jsou cestou, kterou lze jít.

Znovu je třeba vybírat chytře, ale pravidlo je celkem jednoduché - koukejte po autech, po kterých je pořád poptávka, z trhu ale už zmizela nebo zmizí. Známý udělal dobrý kšeft třeba s obyčejnou Škodou Scala 1,6 TDI, která vypadla z nabídky značky už před dvěma roky, ryze z „politických” důvodů. Je to velmi dobré auto, lidé o něj stále stojí, jezdí docela svižně i čtyři pět litrů nafty, koupi nové se ale nedá. Koupil jej za dobrou cenu v momentě, kdy se tento vývoj teprve rýsoval, normálně jej používá a dnes by jej prodal snadno o 10 % dráž. A kdyby s ním jezdil méně, vyrovnal by skoro celou inflaci, která za tu dobu proběhla. Jasně, nevydělal, ale o to tu nejde, snažíme se uchovat jmění.

Výše zmíněné také připomíná kouzlo investice do auta. Je hezké koupit si zlato, které vás s nějakou mírou pravděpodobnosti před inflací ochrání (ani na něm ale asi nevyděláte), je hezké si koupit nějaké akcie (ale odhadněte dno, i dnešní nákup vás může připravit klidně o desítky procent vložených peněz, než se karta otočí), můžete si koupit i obraz nebo cokoli podobného. Ale zkuste si sjet na cihle zlata do práce... Takový obraz můžete použít aspoň místo toaletního papíru, ale tím to také hasne.

Auto je velmi užitečná věc, může vás vozit, můžete v něm i bydlet, když bude zle. A přinejhorším se v něm můžete ohřát, když by náhodou nebylo čím topit. Auto má spoustu využití a dnes - paradoxně díky politice EU - už nemusí být ztrátovou investicí, snadno může držet hodnotu navzdory inflaci. A velmi pravděpodobně bude - pokud Euro 7 zdraží auta o víc jak 100 tisíc, dál se zdražují mnohé vstupy včetně energií, kterých snad ani nemá být jak dost, pak mají přijít jen extrémně drahé elektromobily... Jaká šance za takové situace je, že nová auta nepůjdou s cenou výš a výš ruku v ruce s tím, že budou hůře použitelná? Je velmi, velmi malá, a proto je šance, že žádoucí, prakticky dobře využitelné ojetiny budou stále dražší, je velmi vysoká.

Nebáli bychom se tak uložit peníze ani do úplně obyčejného, žádoucího auta. Škoda Octavia III 2,0 TDI jako poslední (zřejmě úplně poslední...) reálná evoluce (protože Octavia IV je už jen velký facelift, který také auto o leccos připravil) úspěšného receptu na jedno auto pro všechno. Tento vůz používá dostatečně výkonný, velmi efektivní motor, který vás během pár hodin za několik litrů paliva dostane klidně na druhý konec Evropy, co z nových aut takový vůz nahradí? Nedivili bychom se, kdyby taková auta byla ceněná stále více, samozřejmě nepříliš ojetá. I tak je ale můžete aspoň mírně používat, jako druhé třetí auto do rodiny, které poslouží a přitom vám zachová část jmění dávají i takové vozy smysl. Bijte nás za pár let, pokud se to nestane...

Ani auto jako Škoda Octavia III 2,0 TDI dnes nemusí být špatná investice ve smyslu ochrany před inflací. Není mnoho důvodů, aby razantně ztrácela na ceně, navíc poslouží. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Autoforum

Petr Miler

