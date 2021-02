Koupě levné ojetiny se spoustou najetých km nemusí být zase tak špatný nápad před 3 hodinami | Mirek Mazal

Foto: M.P AutoExport, publikováno se souhlasem

Jsou to auta o která od pohledu skoro nikdo nestojí, však kdo by toužil po voze s nájezdem 300, 400 nebo i víc tisíc kilometrů? Jenže právě tento fakt tlačí jejich ceny hodně dolů a z některých kusů dělá překvapivě zajímavé nabídky.

Nákup ojetého auta v České republice provází hon kupujících za co možná nejnižším možným číslem na počítadle ujeté vzdálenosti. 100 tisíc km, to je tak maximum, kolik je typický český zákazník ochoten u ojetiny přijmout. Obecně není nic špatného, pochopitelně, chtít co nejméně ojetý vůz je v pořádku. Jenže když se lidé soustředí na tento aspekt tak moc, že více nebo méně pomíjí všechny ostatní, vede to k bizarním následkům.

Do popředí zájmu se díky tomu dostávají ojetiny s nízkým udávaným nájezdem, který ale beztak nebývá skutečný. Jejich cena tím roste, i když reálně jde jen o lépe „prezentovaný” vůz s někdy i mnohonásobně vyšším nájezdem a někdy i dost problematickou historií. Vedle toho zájem kupujících zcela míjejí vozy, které vyšší nájezd přiznávají a jsou pořád ve velmi dobrém stavu, pro číslovku 200, 300, 400 nebo i víc tisíc km na tachometru o ně ale témě nikdo nestojí. Vedle sebe tak v bazarech mohou stát vozy s diametrálně odlišnými cenovkami, i když oba nabízí totéž. Pokud ten levnější dokonce nenabízí víc.

V poslední době jsme vám ukazovali několik hodně ojetých aut, která měla na tachometru vysokou cifru, ale vypadala překvapivě dobře. Za všechna zmíníme včerejší Peugeot 607 s více jak 700 tisíci km a o mnoho mladší Škodu Superb Combi TDI s 513 tisíci km. V obou případech jde o extrémy svého druhu, na obou je ale vidět, že může existovat auto ve velice dobrém stavu, které objelo planetu vícekrát než vy Českou republiku. Když k tomu dostalo pravidelnou a kvalitní péči, může snadno vypadat i fungovat lépe než vůz se zlomkovým nájezdem, přitom je k mání za nesrovnatelně nižší cenu.

Podle posvátných pravidel autobazarů jsou zkrátka automobily s vyšším počtem kilometrů levnější, i když jsou v daleko lepší kondici proti vozům s nižším nájezdem, za ten už zkoumá nabídku málokdo. Přitom jakmile vozidlo dosáhne 10, 15 nebo více let stáří, počet kilometrů se v podstatně stává irelevantním pro skutečný stav, mnohem zásadnější je rozsah údržby, které se autu dostalo. Každý kupující by se tak měl raději soustředit na zjištění opravdové kondice vozu a přístupu bývalého majitele či majitelů. Vlastník častěji používaného auta si dá větší pozor na preventivní prohlídky, aby ho stroj nenechal stát na silnici daleko od domova v tu nejméně vhodnou chvíli nebo aby jej časté ježdění nestálo moc kvůli velké opravě nutné kvůli zanedbání relativně levné údržby.

I onen výše zmíněný Peugeot snadno trumfne mladší auta s menším počtem ujetých kilometrů, celková kondice je od pohledu dobrá a nemáme důvod nevěřit majiteli, že auto pořád jezdí dobře. Ovšem prodejní cena? Jen 18 tisíc korun, to je skoro nic. A onen Superb? Přes půl milionu km za tři roky je darda, ovšem znát to na něm příliš není a servisní historie je příkladná. Za 200 tisíc korun se pak dostanete k autu, které může s menším - a nebo také jen na oko menším - nájezdem stát dvojnásobek.

Lákavý pohled na stav tachometru naopak může způsobit i nechtěné zanedbání potřebných úkonů. Všechna auta mají předepsaný plán údržby a běžný uživatel nepozná čas výměny například rozvodových řemenů jinak než odečtením ujeté vzdálenosti. Stočené hodnoty takto zdánlivě indikují dostatečný čas před doporučeným servisním zásahem, přitom ten či onen díl ve skutečnosti potřeboval opravu už dávno.

Mnoho komponentů navíc degraduje stářím, proto dva stejně staré vozy s odlišným nájezdem budou potřebovat prohlídku a obměnu zastaralých součástek bez ohledu na udávaný nájezd. Automobily po starostlivém provozovateli mají většinou tyto stárnoucí díly dávno nahrazeny novými, lajdák se tím nestresuje.

Neříkáme, že to či ono konkrétní auto je to pravé, zmiňujeme jen příklady, které mohou a nemusí reflektovat zmíněné. Faktem ale je, že až násilný výběr kandidátů podle čísel na budících je krátkozraký přístup, kvůli němuž můžete minout mnohem zajímavější koupi. Lidé automaticky přehlížejí hodně jeté vozy a raději si pořídí dražší kusy se stočeným tachometrem či zanedbanou údržbou. Poptávka po hodně ojetých, ale poctivě udržovaných ojetinách je minimální, přitom kvalitní a levné kusy stále existují. A dají se i díky všemu zmíněnému koupit za hodně zajímavé částky.

Tato Škoda Superb má najeto z tři roky 513 tisíc km s pravidelným servisem. Asi byste to do ní ani neřekli, stojí ale v plně funkčním stavu jen 208 tisíc Kč. Foto: M.P AutoExport, publikováno se souhlasem



I tento Peugeot s až absurdním nájezdem přes 718 tisíc km vypadá slušně. Má za sebou desítky prohlídek a pořád funguje, stojí 18 tisíc korun. Foto: Mathias S., publikováno se souhlasem

