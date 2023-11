Koupí auta jde i dnes vydělat slušné peníze, Němci vybrali statisticky nejžhavější kandidáty na dobrý kauf včera | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Mít auto, se kterým budete jezdit a ještě na tom vyděláte, zní jako nesplnitelný sen. On se ale splnit může, stačí sáhnout po některém ze starších proslulých vozů, jejichž pokles cen se už zastavil. A ještě si často sjedete lépe než se současnou produkcí.

V případě většiny aut, těch mainstreamových obzvlášť, je třeba počítat s tím, že jakmile podepíšete kupní smlouvu, jejich začne hodnota klesat. A čím častěji usedáte za volant, tím hůř pro vás. Nájezd má totiž na jeho cenu stejný vliv jako třeba poškrábaná karoserie či interiér plný mastných skvrn. Nicméně i když se držíte zkrátka, parkujete v garáži a dětem na zadních sedadlech pomalu ani nedovolujete dýchat, zůstatková hodnota tak jako tak míří dolů.

Neplatí to pochopitelně vždy, i mezi dostupnými vozy se najdou výjimky, na kterých lze naopak vydělat. Je ovšem třeba pečlivě vybírat a často mít i štěstí. V tomto ohledu ostatně sám vzpomínám na BMW 525ix Touring, ke kterému jsem kdysi přišel jako slepý k houslím. Po mnichovském kombíku, který byl první a jedinou verzí řady 5 osazenou pohonem všech kol jsem tehdy ani netoužil - prostě na mně tak nějak zbylo. Jaké pak bylo moje překvapení, když jsem záhy zjistil, že jde o jedno z nejvzácnějších BMW vůbec.

S tímto vozem jsem jezdil zhruba rok, poté zamířilo za novým majitelem za cenu o chlup vyšší, než jaká na mně původně vykoukla. Mohl bych se radovat, nicméně dnes si daný prodej spíše vyčítám. Pokud bych totiž měl kde 525ix Touring skladovat, aktuálně by mi již vydělalo zhruba čtvrt milionu korun. Generace E34, stejně jako předchozí provedení E12, totiž patří mezi ty youngtimery, které nejvíce rostou na hodnotě. Pod 10 000 Eur (cca 245 tisíc Kč) se tak máte šanci dostat jen sporadicky.

Nejde přitom o jediné BMW, které se může stát dobrou investicí. Vydělat lze rovněž na řadě 3, zvláště pak na generacích E30 a E36. Je ovšem třeba připomenout, že těchto aut vzniklo daleko víc než někdejší řady 5. Znamená to tedy, že zájemci mají lepší výběr a mohou tak více tlačit na cenu. Zatímco tedy zmiňovaná pětka si za onen rok užilo maximálně pár mýdlových hrátek, v případě řady 3 je již třeba věnovat údržbě mnohem větší pozornost. Zároveň je třeba držet na uzdě i nájezd.

Jakmile ovšem uděláte vše správně, můžete u aut, která jsou alespoň třicet let stará, počítat taktéž s cenou neklesající pod 10 tisíc Eur. U těch 36- až 38 letých pak dokonce lze počítat s částkou okolo 17 662 Eur (cca 433 tisíc Kč), která je dokonce vyšší než u stejně staré řady 5. Problémem však je, že jde o exempláře, které jsou již poměrně hodně náchylné ke korozi. Jakmile pro ně tedy nemáte připravenou garáž, pak nemusí dojít na růst ceny, ale naopak na její pokles.

Ještě než se přesuneme k jiným výrobcům, zmíníme pár slov ke generaci E46. Z té se již začíná stávat novodobá klasika, přičemž první poměrně strmý růst je prakticky za dveřmi. Zajímavé přitom je, že toto provedení má bodovat i s diesely pod kapotou. Pohonné jednotky totiž plní emisní normu Euro 4, aniž by u nich byla potřebná jakákoliv další modifikace. Problémy tedy mají jen v několika málo městech. Legendární benzinová M3 ale samozřejmě poroste nejvíce.

Dalším pánem na holení je Mazda MX-5, což může být poněkud překvapivé. Japonský roadster je totiž nejlépe prodávaným sporťákem na světě, jeho hodnota by tudíž měla maximálně tak stagnovat. Právě proto je ale v tomto případě nadmíru důležitý výběr, sazkou na jistotu jsou 26 až 28 let staré kousky. V hledáčku by vám tedy měly utkvět pouze exempláře z konce výroby první generace, jejichž hodnota vzrostla o 75 procent na 10 506 Eur (asi 258 tisíc Kč).

Stejně starý Mercedes-Benz třídy E si ovšem polepšil daleko více, průměrná cena 11 795 Eur (cca 289 tisíc Kč) totiž odkazuje na 160procentní růst hodnoty. Pokud přitom na pořízení generace W124 již nemáte, můžete zauvažovat o jejím nástupci. Třída E W210 se totiž prodává za polovinu, dle předpokladů by ale během následujících čtyř až šesti let mohla stát dokonce třikrát více než nyní. Zájemci ovšem kladou velký důraz na skvělý stav motorů.

U takového Porsche 911 asi růst hodnoty nepřekvapí, znovu je ale třeba poznamenat, že se tak neděje automaticky ve všech případech. Navíc více než u kteréhokoli jiného vozu, o nichž se zmiňujeme, záleží na původu komponentů, které používáte třeba při opravách či renovacích. Jakmile totiž nejsou originální, lze o nižší ceně hovořit nejen při jejich koupi, ale zároveň také při následném prodeji vozu.

Nejde navíc o jedinou věc, která je nadmíru důležitá. Na hodnotě totiž rostou hlavně vozy osazené vzduchem chlazenými motory, třeba s koncem výroby generace 993 je aktuálně spojen 142procentní nárůst na 122 808 Eur (asi 3 012 000 Kč). Jakmile nicméně přepřáhnete na model 996, stačí vám méně než polovina. U raných exemplářů se pak spíše klesá, na rozdíl od pozdějších, kdy již byly vychytány mnohé mouchy.

Jsme ve finále, a to u Volkswagenu Golf. Na ceně přitom možná překvapivě nerostou jen verze GTI, ale i základní modely. Jde přitom hlavně o třetí či čtvrtou generaci, jenž se navíc v kontextu výše zmíněných klasik dají pořídit poměrně levně, a to za průměrných 2 500 Eur (cca 61 000 Kč). Jakmile nicméně dané kousky mají na kontě zhruba třicetiletý provoz, rázem se lze bavit o více než trojnásobných sumách.

