Auta s bezklíčovým vstupem se kradou čím dál víc i proto, že s ním lidé neumějí zacházet před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Limity technologie jsou jedna věc, způsob zacházení s ní jiná. Problémem není jen to, že zloději bezklíčového vstupu zneužívají, ale i to, že řidiči nechávají v takto vybavených autech klíče uvnitř.

Ačkoli krást se bude vždy a všude, případů odcizení aut přibližně od začátku 90. let v civilizovaných zemích začalo postupně ubývat. Do vozů se tehdy začaly propracovávat moderní technologie zabezpečení, které bylo stále složitější překonat. Zatímco v 80. letech šlo spoustu vozů docela snadno mechanicky otevřít a následně i spojením patřičných drátků vedoucích ke spínací skříňce i nastartovat, s příchodem imobilizérů a pokročilých forem obrany proti vylomení zámků už to chtělo kumšt.

Jistě, krádežím to nezabránilo, učinilo je to ale tak složitými, že se zloději stále více orientovali jinam. Pro jednou to nebyl zločin, co bylo o krok napřed, zloději byli ve vleku a jejich výbava obvykle stačila na odcizování jen starších aut. Což - přiznejme si - není tak finančně zajímavé. Kdeže ale tyto sněhy jsou.

V posledních letech se v autech stále intenzivněji rozšiřuje technologie bezklíčového vstupu a startu, která najednou obrátila hru. Pro zloděje je dnes v případě naprosté většiny nových aut bezprecedentně jednoduché se do vozu zcela nepozorovaně dostat, zcela nepozorovaně jej nastartovat a stejným způsobem s ním i odjet. Prostě stačí prodloužit signál klíče technikou prodávanou na internetu za stokoruny a auto i okolí si budou myslet, že vám vůz prostě patří.

Situace zašla už tak daleko, že pojišťovny někde odmítají tyto vozy pojistit, neboť riziko krádeže je neúměrně vysoké. Jak se ale nyní ukazuje, pro zloděje někdy bývá situace ještě lehčí, neboť lidé si evidentně nejsou vědomi limitů této technologie.

Zpráva o tom přichází z USA, kde mají někteří lidé zvláštní zvyk nechávat klíč od vozu v autě. Nakonec tu ukazují i některé filmy - člověk vezme za kliku cizího auta, otevře jej a uvnitř hledá klíč, který typicky najde za sluneční clonou. Zasune klíč do spínací skříňky, otočí a jede. Fantasmagorie tvůrců? Omyl, něco takového dnes už ani nereflektuje realitu - zloděj prostě přijde k autu, vezme za kliku, sedne za volant, zmáčkne tlačítko a odjíždí.

Důvodem je, že klíč je v autě pořád, ale už to není ten, který musíte „někam strčit”, už je to modul bezklíčového startování, jež nemusíte ani hledat. Auto prostě jede, jako by žádné zabezpečení nemělo. Není to vždy úmysl, někteří lidé nechávají klíč uvnitř ze zvyku schválně (dokonce na viditelném místě...), jiní mají v autě náhradní, který ale vede k témuž - auto s nim jde zvenčí zamknout, pak jde ale i prvního klíče odemknout.

Jakkoli to může znít podivně, v USA je to velmi časté. Z loňských případů 6 858 ukradených aut v New Yorku mělo 3 450 klíč uvnitř (a některá byla dokonce nastartovaná - policie to ve statistikách nerozlišuje). Zloději často pak ani nejsou nějaké gangy jak z filmu 60 sekund, ale lidé, kteří s vozem někam dojedou a tam jej zase odstaví.

„Je to hloupý problém, který tu řešíme,” řekl k věci jeden z policistů. „Technologie, které vznikly k tomu, aby krádežím zamezily, jsou teď používány proti nám,” dodává. Nevíme, jak moc časté jsou takové případy v Evropě, minimálně o ponechávání náhradních klíčů v autě s bezklíčovým vstupem ale víme i z české praxe.

Pokud tedy nechcete jednoho dne přijít k prázdnému parkovacímu místu, nedělejte to - zloději mohou moderní vozy jen letmo zkoušet otevřít vzetím za kliku a když uspějí, je prakticky jisté, že uvnitř je i klíč, který skutečně nemusí ani hledat. A je jedno, jestli chtějí auto jako takové nebo chtějí jen někam dojet - „půjčovat” jim jej jistě nechcete ani v jednom případě.

Dobrý sluha, ale zlý pán, tím jsou stále více systémy bezklíčového vstupu a startu. Nejenže jsou zneužitelné, někteří lidé auta s nimi doslova nabízí zlodějům na stříbrném podnosu ponecháním náhradních klíčů uvnitř - ať už úmyslně, nebo z nevědomosti. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: New York Times

Petr Miler