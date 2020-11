Krásný sportovní sedan za cenu Fabie. K mání je pořádně nejeté BMW 330i E46 před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW dodnes nenabídlo vůz, který by ve střední třídě zářil tak jako řada 3 E46. Chybí-li vám tyto časy, lepší kus než ten právě prodávaný už jsme dlouho neviděli.

Pokud vás baví řízení a díváte se po autě, které by vás umělo vozit každý den za prací i zábavou, dost možná vás napadlo BMW řady 3 generace E46. A nedivíme se tomu, je to jeden z vrcholů evoluce mnichovské automobilky - auto už tak moderní, aby v něm byla většina těch věcí, které v autě mít chceme a zároveň ne tak „moderní”, aby v něm už byly věci, které v něm už mít nechceme. Není tu elektrické řízení, start stop, podměrečný motor s turbem, nic takového.

A nejde jen o to, je to i kvalitně postavený vůz ještě z dob, kdy se BMW neucházelo o zákazníky Volkswagenu a jeho auta mohla podle toho stát. Pozná se to na technice i provedení interiéru, vrzající levné plasty řada E46 ještě neznala. A v neposlední řadě jde o model s ještě umírněným elegantním designem, třebaže na jeho faceliftu už pracoval Chris Bangle, který o pár let později nasměroval design bavorské značky docela jinam.

Bohužel, „é-čtyřicetšestky” nejsou už zrovna mladá auta. Naposledy ve velké míře sjížděla z výrobních linek v roce 2005 a dost velký počet z nich bude někde v okolí průměrného stáří aut na českých silnicích, které je aktuálně už nad 15 lety. Přesto to jsou velmi dobrá auta zejména po řidičské stránce. „Zhuntované” výjimky jistě existují, stroj, který tu máme dnes, patří ale přesně na opačný kus spektra. Pomineme-li M3, je to jedna nejkrásnějších šestiválcových E46, které jsme v poslední době viděli.

Je to skoro ideální verze - sedan 330i po faceliftu, vyrobený v roce 2004, po prvním majiteli a s pravidelným servisem a 46 tisíci najetými km. Jeho provedení je trochu bizarní, neboť jde o standardní verzi bez M-paketu a s tím nejnepovedenějším čtyřramenným volantem, současně ale se sportovními sedadly nebo nejdražším palubním systémem, dá-li se dobové náhradě autorádia s navigací tak říkat. A také automatickou převodovkou - bohužel, bohudík, posuďte sami.

Stav vozu, jak jej nabízí inzerát na zdrojovém odkazu, vypadá prvotřídně. Dodnes první majitel hovoří o pravidelném servisu a na autě opravdu nevidíme nic, co by prozrazovalo jeho roky či naznačovalo vyšší než udávaný nájezd. Pár E46 nám rukama v redakci prošlo a typické bolístky jako vysleplá světla, ohmataný volant či prosezené části sportovních sedaček, nic takového tady není.

Zmíněný automat se potýká s 231 koňmi řadového třílitrového šestiválce s atmosférickým plněním, jednoho z nejlepších takových motorů, který kdy vznikl a který BMW od té doby nemilosrdně poslalo do propadliště dějin i v jeho další evoluci. Výkon míří čistě na zadní kola a v tomto voze se stará o zrychlení na stovku za 6,5 sekundy a maximální rychlost 250 km/h danou elektronickým omezovačem.

Pochopitelně, takové E46 se neprodávají za sto tisíc, cena tohoto kusu ale není nepřiměřená. Váš může být za 12 900 Eur, tedy asi 346 tisíc korun, za což koupíte už lepší novou Fabii. Jenže ta nebude mít řadový šestiválec, zadní náhon, 231 koní a auru jednoho z nejlepších sportovních sedanů historie.

BMW řady 3 E46 po faceliftu je dodnes vizuálně atraktivní auto, jeho 18letý design jako by nestárl. Najít dnes nepříliš kousek v prodeji je zázrak, v Německu ale jeden perfektně vyhlížející kousek po prvním majiteli stojí, najeto má jen 46 tisíc km. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler