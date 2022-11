Kupci nových aut se mohou chytit do velmi drahé pasti, automobilky už nechtějí nést rizika obchodu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Automobilový svět se v poslední době rychle mění a nejde jen o samotná auta. Mění se i podmínky, za kterých jsou prodávána, a tak je dobré mít se na pozoru. Kdo bude automaticky očekávat stejný přístup jako v minulosti, může se draze spálit.

Každá doba má svá specifika. Zatímco v devadesátkách host vyhazoval vrchního, dnes se podobně macešsky chovají některé automobilky ke svým zákazníkům. A v situaci přetlaku poptávky nad nabídkou si to mohly dovolit - pokud kupci něco chtěli reálně dostat, mohli tak leda držet ústa a otevřít peněženky. Bylo vždy otázkou, jak dlouho jim tento přístup vydrží, věčně se ale takto na trhu chovat nelze, sebevědomí je ale dnes opouští jen velmi pozvolně.

Specifikem současnosti ovšem není jen to, definují jej také rychle se měnící ceny. Zatímco dříve stála stejná auta kolikrát roky stejně - a nezřídka ke konci svého životního cyklu zlevňovala -, dnes postupem času dramaticky zdražují. A to má za následek jiné podivnosti, které si automobilky za rámeček diplomu kvality péče o zákazníka též dát nemohou.

Před měsícem jsme psali o tom, že Škoda řadě lidí odložila dodávky objednaných aut o rok, i když na ně už rok čekají. Na tom by za současných dodacích lhůt nemuselo být nic až tak zvláštního, kdyby jiní lidé, kteří svá auta objednali před pár měsíci, auta v mezičase nedostali. Oficiální důvody jsou neznámé, dle námi oslovených dealerů za tím ale stojí právě rychlý růst cen.

Zatímco u aut, která si lidé objednali nedávno, prodejní ceny již ono zdražování berou v potaz, u smluv z loňska tomu tak pochopitelně není. Automobilka tak raději vykryje novou a dražší objednávku namísto té starší spojené s nižší cenou. A podle dealerů snad i firma doufá, že lidé další rok nevydrží a objednávku zruší, protože by se z ní mohla stát také ztrátová záležitost.

Tento problém se netýká jen Škody, ve stejné situaci jsou i BMW, Mercedes, Volkswagen, Kia a další. Není tedy divu, že s touto praxí chtějí skončit a dále nenést riziko měnících se cen na svých bedrech. Jak zjistil magazín Automobilwoche, výše zmínění výrobci začínají měnit své smlouvy a cenu, za kterou vůz koupíte, nebudou do doby dodání dále garantovat. Jinými slovy - za co si vůz objednáte, už nikoho zajímat nebude, za dva roky ho můžete dostat a výrobce od vás bude chtít úplně jiné peníze. To je v době, kdy zájem kupců rychle vysychá, velmi troufalé.

Ony dva roky nejsou přehnané, třeba takové BMW i4 po aktuálním podepsání objednávky dostanete nejdříve za 16 měsíců. Podobně je na tom s některými modely Mercedes a další i nezmínění výrobci, proto budou objednávky či smlouvy obsahovat klauzuli, která bude umožňovat odstoupení od smlouvy v případě, že v mezičase došlo na zdražení o více než X procent. A nebudou to velkorysé podmínky - u Mercedesu má jít jen o 3 procenta, u dalších automobilek se hovoří o možnosti libovolně měnit cenu při nedodání vozu do několika měsíců. U některých půjde o 4 měsíce, to je dnes skoro nereálný termín, u takové Kie má jít o poněkud velkorysejších 7.

Dnešní doba je tedy opravdu podivná - objednávka už nebude tak úplně objednávkou, smlouva už nebude tak úplně smlouvou, dojednané nebude dále závazné. Na jednu stranu automobilky chápeme, časy jsou turbulentní, v každém obchodě ale obě strany nesou svá rizika. Snažit se v tomto případě přehrát všechna jen na jednu, navíc na kupujícího, nelze označit za korektní.

Na každý pád vás nabádáme k tomu, abyste při koupi vozu podmínky objednávky či kupní smlouvy četli velmi pečlivě - co platilo dřív, dnes už platit nemusí. Některé firmy sice i dosud měly v podmínkách prostor pro odstoupení například při velkých výkyvech kursu koruny, nic takového se ale nikdy nestalo, a tak cenu držely, i když k dodání vozu došlo po opravdu dlouhé době. Když dnes půjdete do stejného obchodu se stejnými očekáváními, můžete se chytit do velmi drahé pasti - automobilka od vás po roce či dvou může chtít klidně dvojnásobek původní sumy. A vámi podepsaná smlouva jí k tomu bude opravňovat.

Nové BMW i4 dnes dostanete nejdříve 16 měsíců od podepsání objednávky. Na to, že jej dostanete za dnešní ceny, už nemůžete spoléhat, automobilky nemíní cenu domluvenou při objednávce dále garantovat. Foto: BMW

Zdroj: Automobilwoche

