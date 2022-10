Kupcům Octavie, kteří na auto čekají už rok, Škoda odložila dodání o další rok, i když jiní vůz dostali po pár měsících před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodovka jako by věděla, jak vytočit své zákazníky až do takové míry, aby u ní už nikdy nic znovu nekoupili. Bizarní hrátky s termíny dodání v dobách velké nejistoty nakonec možná i mají vést k tomu, aby si dotyční nic nekoupili už tentokrát.

Je nepochybné, že se zejména evropské automobilky ocitly ve velmi složité situaci, kdy se neobratně snaží vypořádávat s obrovskou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. A mají tendenci svádět tyto problémy na koronavirus, nedostatek dílů, inflaci nebo válku. To všechno jsou faktory, které situaci nepochybně komplikovaly či komplikují, podobně jako v případě cen energií mezi nimi ale chybí ten hlavní - evropské regulace a pokusy o řízení neřiditelného.

Hlavním hybatelem dění není nic ze zmíněného, to jsou všechno jen katalyzátory, které zintenzivňují dopad léta trvajícího pokřivování trhu. To neprobíhá jedním institutem, EU má v rukou celou řadu různých nástrojů, tím hlavním jsou ale limity flotilových emisí CO2, které automobilky tlačí především do výroby elektrických a elektrifikovaných aut. Těžiště poptávky je ovšem jinde, a tak automobilky musí neustále upravovat svou nabídku nikoli tomu, co je žádáno, ale tomu, co je nepřímo nařízeno. Musí se vejít do limitu flotilových emisí, pak teprve přemýšlet nad tím, čím by uspokojily přání zákazníků.

Není to žádná konspirační teorie, mluvili jsme o tom mnohokrát s tím, že přesně současný stav to bude mít za výsledek. Stručný příklad: Aktuální limity flotilových emisí jsou 95 g CO2/km, za každý 1 gram nad tuto hranici se platí pokuta 95 Eur za každý prodaný vůz. Elektromobily mají bilanci fiktivně 0 g CO2/km, ostatní auta reprezentují skutečné emise. Třeba taková žádaná Škoda Kodiaq RS má bilanci okolo 200 g/km (liší se v závislosti na verzi). Škoda tedy musí prodat nejméně 1 elektromobil, aby si mohla dovolit prodat 1 Kodiaq RS s pokutou 950 Eur, tedy 23 400 Kč (protože 0+200 g dělá průměr 100 g na jedno prodané auto a prodali jste dvě, takže máte dvakrát 5 gramů přes limit). A ani to nejspíš neudělá. Přijít o 23 400 Kč z marže je v tomto byznysu hodně.

Jinými slovy, automobilky v podstatě tlačí nežádané elektromobily, kde se dá (třeba v Česku se to prakticky nedá, prodeje se blíží nule, jde primárně o země s vysokými lokálními dotacemi a jinými formami ohýbání trhu) a podle toho upravují produkci ostatních verzí tak, aby jim to vyšlo. Že chce někdo 100 tisíc Kodiaqů RS? Na normálním trhu skvělá zpráva, terno, na evropském trhu tragédie. Nikdo je nikomu neprodá, nikdo je nikdy nevyrobí, automobilku by to zruinovalo, znamenalo by to (bez zprůměrování jinými vozy) 10 500 000 nadlimitních gramů CO2, 997 500 000 Eur pokuty (24,5 miliardy korun) jen za tuhle sadu prodaných aut. Škoda za první polovinu letošního roku vydělala 676 000 000 Eur, jen tato zakázka by ji přivedla do ztráty.

Nevěříme už automobilkám ani slovo, když se vymlouvají na čipy, logistiku, cokoli takového, jejich nabídka je svázána v prvé řadě tímto omezením. Některých aut prostě víc než X prodat nechtějí, nemohou, byl by to pro ně jen zdroj problémů. Když se navíc do hry přidá spousta jiných, racionálnějších faktorů jako průběžně rychle rostoucí ceny nebo odlišné ceníky na různých trzích, může být výsledkem i to, s čím jsou konfrontováni někteří čeští zákazníci v posledních dnech.

Hned několik našich čtenářů se nám ozvalo s tím, že jim objednávka nové Octavie IV učiněná už koncem loňského roku s dodávkou - po několika odkladech - naplánovanou na letošní říjen či listopad byla právě odložena o další rok. Vzhledem k tomu, že jeden z takto dotčených lidí je rodinným příslušníkem jednoho z členů naší redakce a k celému odkladu máme veškeré dokumenty, nemáme důvod pochybovat o tom, že se to skutečně děje. „11/2023” - tato šifra stojí v kolonce plánovaného data dodání nové Octavie místo října letošního roku, to je skoro absurdní.

Je to samo o sobě k zbláznění, ale na auta se dnes čeká, tak co? Kdyby to bylo tak snadné... Stěžující si klienti sami vytáhli příběhy o tom, že někteří jejich známí, kteří koupili Octavii později, už ji dnes mají. Oslovili jsme tento týden několik velkých českých dealerů nejen Škody, kteří nám nejen potvrdili, že toto se skutečně děje. A potvrdili i onu druhou informaci - někteří zákazníci, kteří objednali vůz před 3 nebo 4 měsíci, už ho teď mají, i když kolikrát dodání ani nečekali. Situace někdy zašla až tak daleko, že zákazník byl překvapen příliš brzkým dodáním a převzetí vozu musel odmítnout, neboť dle původně slibovaného data dodání s jeho financováním počítal až v příštím roce.

Chaos? Ano, ale máloco se děje náhodou či omylem. Sami oslovení dealeři spekulují, že automobilka upřednostňuje koncem roku novější objednávky, které byly učiněny za vyšší ceny. Zrovna u Octavie nejde o moc, třeba o 5 %, ale najdete je na ulici? Jeden z prodejců, obchodní ředitel opravdu velkého české zastoupení Škody, dokonce spekuluje o tom, zda si Škoda výslovně nepřeje, aby ony staré objednávky raději nebyly zrušeny, proto je odkládá o dalších 12 nebo 13 měsíců, to už spousta lidí nevydrží. Však zájem je stejně pořád vyšší než uměle omezená nabídka, tak o co se snažit? Lepší prodat rychleji novému zákazníkovi za vyšší cenu...

Co je pravdy na tomto, nedokážeme posoudit, velké machinace s objednávkami jsou ale faktem, o kterém nemůže být pochyb. Korunu všemu nasazuje vyjádření šéfa jednoho z dalších velkých zastoupení české značky - předpokládá, že automobilka si koncem roku spočítá, kolik ještě může letos prodat aut, aby jí to vyšlo z hlediska flotilových CO2, a k dealerům pošle várku existujících aut. Co neprojde sítem v prosinci, to přijde začátkem roku. A pokud nedostanete nic ani pak, můžete doufat, že se do „11/2023” stane nějaký zázrak, protože jinak budete znovu ve stejné situaci.

Škoda totiž pro příští rok pořád počítá s výrazně sníženými dodávkami nových modelů pro ČR, což má jednak výše zmíněný důvod, jednak je to také tím, že jinde dokáže své vozy prodat dráž. Tak proč se přetrhnout pro Čecha, který si koupil Octavii za loňské prázdninové ceny?

Připomíná vám to něco? Pokud ne, pak jste se narodili zřejmě až déle po roce 1980, jinak byste něco podobného v bledě modrém už zažili. Těžko říci, zda je to pro vás dobře nebo ne, holt ale asi každá druhá generace musí na vlastní kůži poznat, že některé ekonomické procesy nelze efektivně plánovat, je třeba jim nechat jejich přirozenost. Spirála vedoucí do pekel byla v případě automobilového průmyslu už roztočena naplno. A obáváme se, že ji zastaví už jen rozklad podobný tomu, kterého jsme byli svědky v 80. letech, bohužel - za racionalitu na tomto poli už nikdo významný nebojuje.

Zdroj: Autoforum

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.